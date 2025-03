FOTO Novi Audi A6 Avant samo što nije stigao, u početku s 204 do 367 KS

Audi je premijerno predstavio novi A6 Avant. Predviđeni početak prodaje novog modela u Hrvatskoj je sredina ožujka ove godine, kada će biti poznate i cijene. Dakle, samo što nije stigao. Iz Audija navode da novi A6 Avant postavlja nove standarde dizajna te da je sinonim za kvalitetu i komfor u vozilima premium klase. Nameće se dobro promišljenim konceptom karoserije i brojnim mogućnostima za prilagođavanje te nudi obilje prostora za svakodnevnu upotrebu i za zahtjevne aktivnosti u slobodno vrijeme. Bilo na dugim putovanjima ili u gradskoj gužvi, prilagodljivi zračni ovjes i upravljanje svim kotačima podjednako bi trebali osigurati mirnu vožnju i sportsko upravljanje. Audi A6 Avant temelji se na platformi Premium Platform Combustion (PPC), a njegovi su motori još učinkovitiji i dinamičniji zahvaljujući blagoj hibridnoj tehnologiji MHEV plus.

Audi A6 Avant pokreću moderni motori - dva benzinska i jedan dizelski. Dva od ta tri agregata, TDI 150 kW i TFSI 270 kW, djelomično su elektrificirana, odnosno imaju blagu hibridnu tehnologiju MHEV plus. Sustav MHEV plus podržava vozilo s motorom na unutarnje izgaranje, povećava performanse i kvalitetu vožnje te smanjuje emisije CO2. Omogućava automobilu da pri sporoj vožnji u gradu, pri parkiranju i manevriranju, koristi prednosti električnog pogona. Blagi hibrid od 367 konja, 3-litreni V6 motor s turbopunjačem, ima i maksimalni okretni moment od 550 Nm. V6 TFSI uvijek se kombinira s quattro ultra pogonom na sve kotače. Drugi blagi hibrid, 4-cilindrični 2,0 TDI isporučuje 204 KS i okretni moment od 400 Nm. Radi povećanja učinkovitosti i komfora, motor je djelomično elektrificiran tehnologijom MHEV plus i opremljen električnim sustavom od 48 V, a dostupan je s mjenjačem s dvostrukom spojkom s pogonom na prednje kotače ili kao quattro ultra pogon na sve kotače. Osnovna verzija s 2-litrenim benzincem s turbopunjačem dostupna je samo s pogonom na prednje kotače. Isporučuje 204 KS i 340 Nm. Motor 2,0 TFSI uvijek stiže sa 7-stupanjskim S tronic mjenjačem s dvije spojke.

Sportski dizajn novog A6 Avanta doprinosi izvrsnoj aerodinamici i osigurava koeficijent otpora od 0,25. To je najbolja vrijednost za Avant s ICE motorom u Audijevoj povijesti. Audi A6 Avant s ukupnom dužinom od 499 cm šest je centimetara duži od prethodnog modela. Međuosovinski razmak od 292,7 cm osigurava veći komfor na dugim putovanjima i doprinosi izdašnom prostoru u unutrašnjosti. Novi promjenjivi panoramski stakleni krov dodatno povećava osjećaj prostora. Prostire se gotovo cijelim prednjim i stražnjim dijelom i omogućuje da unutrašnjost bude okupana svjetlom ili učinkovito zasjenjena. A6 Avant širok je nešto manje od 188 cm. Kod karavana je bitno i koliko mu stvari stane u prtljažni prostor, a prtljažnik novog A6 Avanta ima kapacitet – ovisno o motoru – do 503 litre. Stražnja sjedala mogu se preklopiti u omjeru 40:20:40, a njihovim potpunim preklapanjem kapacitet prtljažnika povećava se na do 1534 litara. Sustav vodilica, paket pretinaca za pohranu i prtljagu te pregradna mreža također su dio serijske opreme modela A6 Avant, kao i električni poklopac prtljažnika.

Novitet se ističe i luksuznim uređenjem te prostranošću interijera. Dodatne istaknute značajke Audijeva noviteta uključuju intuitivno upravljanje i koncepte infotainmenta, novu digitalnu tehnologiju osvjetljenja i inteligentne sustave potpore za vozača. Digitalna pozornica vrti se oko Audi MMI panoramskog zaslona i dodatnog MMI zaslona za putnike. Tanak, samostojeći Audi MMI panoramski zaslon krase zakrivljen dizajn i OLED tehnologija. Sastoji se od Audi virtualnog kokpita s dijagonalom zaslona od 11,9 inča i MMI touch zaslona od 14,5 inča. Audi digitalnu pozornicu za putnike na prednjim sjedalima nadopunjuje opcijskim 10,9-inčnim MMI zaslonom suvozača koji mu omogućuje pristup web-stranicama i reprodukciju videosadržaja s interneta te također pomaže pri navigaciji. Zahvaljujući dinamičkom načinu privatnosti, sadržaj koji odvlači pozornost poput videozapisa ne može se vidjeti s vozačeva sjedala tijekom vožnje. Novi Audi A6 Avant opcijski je dostupan s novim, konfigurabilnim head-up zaslonom (HUD). HUD može prikazati razne informacije, uključujući brzinu, aktivne sustave potpore za vozača, upute za navigaciju i informacije o medijima. Vozači po prvi put imaju mogućnost upravljanja vozilom i funkcijama infotainment sustava putem head-up zaslona.