FOTO Dizelski blagi hibrid u zamamnoj coupe karoseriji, danas rijetkoj na cestama

C ili E klasu? Coupe? AMG? Čini se da nedoumice rastu kako raste i cjenovni razred automobila... No, Mercedes je svojim poklonicima tu prilično olakšao kad je u ponudu uvrstio CLE Coupe, kao zamjenu za C i E Coupe. Taj je model uskočio umjesto oba ranije navedena, jer veličinom je bliži E-klasi, dok dizajnom stoji uz bok C-klasi. Izgleda besprijekorno, volimo tu coupeovsku liniju koja naglašava uspješnost i posebnost. I to je još naglašenije u boji poput one testnog modela, u upečatljivoj Patagonia crvenoj, te s 20“ AMG kotačima od lakog metala. Nema sumnje, coupeovske linije ovdje dodatno podižu dobar opći dojam, a upečatljiv su detalj i vrata bez okvira. Na stražnjem dijelu CLE Coupe neke je elemente preuzeo s električnog EQE-a. Bočna silueta naglašeno je niska – automobil je visok samo 142,3 centimetra. Mercedes CLE Coupe u dužinu mjeri 485 centimetara, širok je 204,2 cm, dok mu razmak među osovinama iznosi 286,5 cm.

Interijerom presvučenim elegantnom napa kožom dominira MBUX operativni sustav nove generacije, funkcijama sličan onom u posljednjoj generaciji E-klase. Spojiv je na 5G mrežu, a vozačeve navike prati te im se prilagođava uz pomoć umjetne inteligencije. Ispred vozača je 12,3-inčni digitalni zaslon, sa svim potrebnim podacima pa i više od toga, dok je središnji od 11,9 inča za šest stupnjeva naginut prema vozaču, da se bolje vidi. Zaslone vozač može prilagođavati po želji, pa može smanjiti količinu podataka ispred sebe ili im dati sportskiji štih. Odziv dodirnog zaslona je za svaku pohvalu, kao i razlučivost. U kombinaciji je i head-up displej s većim zaslonom, kao i Burmester audio sustav (opcija). U skladu s aktualnim propisima, ali i standardima za ovu klasu, automobil je prepun naprednih sustava podrške vozaču. Srećom, nisu previše nametljivi. Mercedesov MBUX sustav za navigaciju opcijski podrazumijeva i proširenu stvarnost. Automatska klimatizacija je dvozonska. Generalno, oprema je raskošna i tijekom testne vožnje nismo se uspjeli domisliti nekog sustava koji bi nam mogao koristiti, a da ga CLE Coupe već nije imao.

U ponudu za ovaj model Mercedes je uvrstio motore s četiri ili šest cilindara, sve redom elektrificirane, odnosno uz ICE motor imaju i elektromotor od 23 KS i 205 Nm okretnog momenta. Naš je primjerak hibridizirani turbodizelaš, CLE 220d Coupe, sa 197 dizelskih konja i 23 EQ boost električna. U praksi se sjajno slažu, jako lijepo povuku u svakom režimu vožnje, a vole se i s uglađenim 9-stupanjskim automatskim mjenjačem. Čak je izostao onaj karakterističan zvuk dizelaša, odnosno zvučna je izolacija dovoljno dobra da ga eliminira. Štoviše, u AMG Line eksterijer paketu (doplata 4054 eura) uz kočioni sustav s većim diskovima sprijeda i AMG stil karoserije stiže sportski zvuk motora. Za 7,5 sekundi isprobani Mercedes iz mirovanja ulovi stotku te postiže maksimalnih 238 km/h. Na testu nam nije ni puno žeđao, prosječnih 6,2 l/100 km (deklarirano 4,8 l). AMG potpis je i na ovjesu, što smo cijenili na svakom kilometru dinamičnije vožnje. CLE Coupe agilan je i predvidiv, voziti ga podjednako je lagano i užitak, posebno u sjajnim profiliranim masažnim i klimatiziranim sjedalima koja znaju kako razmaziti vozača. Na stražnjoj klupi nešto je manje komforno, nešto je teže izaći iz automobila. Prtljažnik je sa svojih 420 litara zapremine korektan, no minus mu je uzak otvor. Kad sve zbrojimo i oduzmemo, mogli bismo se pomiriti s tim. CLE 220d stoji od 70.085 eura. Prebogati testni primjerak košta 107.259 eura.