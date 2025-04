FOTO Inovacije iz Renaultova ateljea: Provjerili smo što se priprema za mobilnost sutrašnjice

Svaki iole ozbiljniji proizvođač automobila ima dugoročne planove, a jedan od njih svakako je, govorimo li o europskim proizvođačima, i plan oko smanjenja ispušnih plinova - i iz samih automobila i kroz čitav proces proizvodnje vozila. Sve to radi se kako bi se što manje utjecalo na klimatske promjene i očuvalo resurse. Renault već niz godina provodi brojne istraživačke studije, svojevremeno prikazane na konceptom modelu Scenic Vision 2022. Prije koji mjesec pokazali su konceptni model Emblème, koji smo sada imali priliku upoznati kroz radionice s dobavljačima koji su i inače uključeni u procese razvoja novih vozila. Cilj je bio stvoriti radni prototip obiteljskog automobila koji je prostran, udoban i visokotehnološki, a koji istovremeno dekarbonizaciju podiže na novu razinu. Nijedan aspekt dekarbonizacije ne može se proučavati kao izolirano pitanje. Stoga se treba pozabaviti cijelim životnim ciklusom vozila u pet ključnih područja. To su ekološki dizajn, odabir resursa, proizvodnja, uporaba i kraj životnog vijeka.

Razvio ga je Ampere, a Renault Emblème je demo automobil koji odražava ovaj pristup. Vizija obiteljskog automobila s niskim udjelom ugljika od početka do kraja, emitira 90% manje stakleničkih plinova (CO2eq) tijekom cijelog životnog ciklusa. Tako se postiže 70% smanjenje ugljičnog otiska za proizvodnju svih dijelova. Istodobno, 50% materijala korištenih za izradu automobila se reciklira i gotovo svi korišteni materijali mogu se reciklirati na kraju životnog vijeka. Inženjeri i dizajneri radili su zajedno kako bi pronašli najbolja rješenja u pogledu aerodinamike i energetske učinkovitosti. Rezultat je zapanjujući: elegantan shooting brake, dugačak 480 cm. Pridonoseći cilju ugljične neutralnosti, Grupa Renault nastoji postići nultu neto emisiju na globalnoj razini do 2050. i do 2040. za operacije u Europi. Ovu ambiciju posebno podupire Ampere, grupacija posvećena inteligentnim električnim vozilima.

Analiza životnog ciklusa (LCA) je znanstvena metoda koja se koristi za kvantificiranje utjecaja vozila na okoliš od kolijevke do groba. Uključuje vađenje sirovina i proizvodnju komponenti, kao i sastavljanje vozila, transport, korištenje, održavanje i recikliranje. To je međunarodni alat s više kriterija koji koristi grupa Renault. Jedna od njegovih glavnih upotreba je izračunavanje potencijala globalnog zatopljenja povezanog s emisijama stakleničkih plinova mjerenih u CO2 ekvivalentu (CO2eq) po vozilu. Grupa Renault izračunava stvarnu potrošnju svojih vozila tijekom 200.000 km i 15 godina. Na primjer, električni Megane E-Tech emitira 25 tona CO2eq tijekom svog životnog ciklusa. To je praktički polovica količine ekvivalentnog modela koji radi na fosilna goriva (50 tona CO2eq u slučaju Captura s benzinskim motorom proizvedenim 2019.). Drugim riječima, potpuno električna mobilnost je učinkovitija u smislu emisija CO2eq. Na temelju toga, ukupni iznos za projekt Emblème je samo 5 tona CO2eq 'od kolijevke do groba'. To je smanjenje od gotovo 90%! Ove proračune su izračunali i revidirali neovisni stručnjaci iz IFPEN-a (Institut Français du Pétrole et des Energies Nouvelles). Uključivanjem niza industrijskih partnera u proces ekološkog dizajna, Renault je od samog početka uspio optimizirati izbor i raznolikost materijala korištenih za Renault Emblème. Popis partnera uključivao je: AKWEL, Autoneum, ArcelorMittal, CEA (Francuska komisija za alternativne energije i atomsku energiju), Constellium, Dicastal, Forvia, Forvia / Hella, Michelin, OPmobility, STMicroelectronics, Valeo i Verkor. Stroge specifikacije određuju svaki detalj sastava vozila kako bi se postiglo 70% smanjenje ugljičnog otiska proizvodnje dijelova: čelika, aluminija, plastike, guma, stakla, elektronike itd.