Hrvatica pitala isplati li se dići kredit: 'Ne želim biti žrtva, ali što je s putovanjima?'

Objava korisnice na Redditu, koja razmišlja o stambenom kreditu s ratom od 650 do 700 eura mjesečno na 25 godina, pokrenula je lavinu komentara i osobnih iskustava. Njezina glavna briga, koja muči mnoge potencijalne kupce nekretnina, jest kako takva dugoročna obveza utječe na kvalitetu života. 'To je dosta novaca mjesečno i može se lijepo putovati i provoditi svaki mjesec. Zanima me kako izgleda društveni život ljudi koji se nose s izdašnim ratama kredita?', napisala je, saževši strah mnogih da će se život svesti samo na otplatu duga.

Većina komentatora brzo je ponudila protuargument - usporedbu s cijenom najma stana. Mnogi su istaknuli da je rata kredita često jednaka ili čak niža od mjesečne najamnine, osobito u većim gradovima. 'Sigurno ljepše nego s rentom stana za istu ako ne i višu cijenu, Zagreb je jako blizu 800-850 eura na mjesec', istaknuo je jedan od najpopularnijih komentara.

Taj argument dijelili su i drugi, navodeći da je psihološki lakše otplaćivati vlastitu imovinu nego 'bacati novac' na najam. 'Plaćamo malo više kredit nego što bi plaćali isti takav stan u najmu. Kako je? Pa bolje je plaćati sebi, a najbolje ne plaćati uopće', sažeo je jedan korisnik, dok je drugi dodao: 'Ljepše spavam dok otplaćujem svoj kredit nego gazdin kroz najam stana.'

Kao ključni argument u korist kredita, mnogi su naveli dugoročnu perspektivu i utjecaj inflacije. Dok se rata kredita s fiksnom kamatnom stopom ne mijenja godinama, plaće i općenito cijene rastu, čineći tu istu ratu s vremenom sve manjim teretom za kućni budžet.

Jedan korisnik podijelio je upečatljivo iskustvo svoje majke: 'Moja mama je uzela kredit za stan i plaćala je ratu 1.250,00 kn što je bio ogroman novac tada, evo preko 20 godina kasnije, danas skoro pa ista rata, plaća kredit manje od 200 eura mjesečno.' Drugi su se složili s tom logikom, poručivši autorici: 'Danas je 700 eura mnogo, ali za 15 godina će biti malo novaca.'

Iako su neki priznali da je početak života s kreditom težak i da zahtijeva određena odricanja, poput smanjenih putovanja prve godine, većina je zaključila da se život s vremenom normalizira. 'Ta rata kredita nam je iz mjeseca u mjesec sve manje opterećenje jer novac jako brzo gubi vrijednost ovih dana', objasnila je jedna korisnica. Rasprava je pokazala jasan konsenzus: iako je odluka o zaduživanju na 25 godina zastrašujuća, Hrvati je uglavnom vide kao pametan financijski potez koji donosi dugoročnu sigurnost. Kako je jedan komentator jednostavno zaključio: 'Isto kad pogledaš, jedan dan kad dođe penzija na red nećeš više biti podstanar.'

