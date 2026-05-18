Iznos dječjeg džeparca izazvao stotine komentara: 'Nekad smo s ovim izlazili cijeli vikend, a sad je to dnevni minimum'

Na Redditu se pokrenula žustra rasprava oko džeparca kojeg je potrebno danas dati djeci. Sve je počelo jednostavnim pitanjem jedne korisnice. Prisjetivši se svog školovanja od 1998. do 2015. godine, kada je u osnovnoj školi dobivala pet kuna dnevno, u srednjoj deset, a na fakultetu 20, upitala je zajednicu: 'Kakva je situacija danas?'. Njezina objava izazvala je stotine reakcija i pretvorila se u virtualni spomenar generacija koje su odrastale u drugačijim ekonomskim vremenima, ali i u realan prikaz financijskih izazova s kojima se suočavaju današnji roditelji i djeca.

Mnogi su se s nostalgijom prisjetili svojih skromnih džeparaca, koji su im ipak bili dovoljni za 'izlaske svaki vikend'. Jedan od najpopularnijih komentara slikovito je opisao snalažljivost tadašnje mladeži. 'Skupilo nas se, dao je lovu tko je kako mogao, kupili smo najodurnije crno vino iz Kauflanda koje grožđe nije vidjelo i pun kufer najjeftinije kole. Znali smo po 20 litara bambusa imati. Najboljih 20 kuna ikad potrošenih', napisao je korisnik.

Dok su se jedni prisjećali kako su preživljavali s 10 ili 20 kuna tjedno, današnja je realnost potpuno drugačija, prvenstveno zbog inflacije i prelaska na euro. Komentari roditelja otkrili su da se iznosi sada kreću od deset eura tjedno za učenika sedmog razreda do pet ili čak deset eura dnevno za srednjoškolce. 'Za dva eura doslovno dijete nema za pecivo i vodu', primijetio je jedan korisnik, dok je drugi zaključio: 'Pet eura dnevno za srednju? Za pekaru i kavu taman na knap'.

Rasprava je pokazala ogroman jaz između prošlosti i sadašnjosti. Dok je nekada pet kuna bilo dovoljno za užinu, danas je pet eura, odnosno gotovo 40 nekadašnjih kuna, iznos koji srednjoškolci smatraju minimalnim za dnevne potrebe. Ta promjena najbolje ilustrira koliko su troškovi života porasli u posljednjem desetljeću.

Rasprava je otkrila i cijeli spektar roditeljskih pristupa. Dok su neki spominjali da djeci daju novac isključivo za hranu, bez dodatnog džeparca za slobodne aktivnosti, drugi su se prisjetili vlastitog djetinjstva bez kune u džepu. 'Nikad nisam dobio džeparac. Ako sam htio novac, morao sam pomoći susjedu cijepati drva ili raditi nešto slično', podijelio je jedan korisnik, dok je drugi dodao: 'Moji su mi davali 10 kuna tjedno, ali sam morao voditi bilježnicu troškova i pravdati svaku kunu. Više se isplatilo ne uzeti novac.' Bilo je i onih koji su istaknuli da imućniji roditelji svojoj djeci daju i po 50 do 100 eura tjedno, što je izazvalo dodatnu debatu o stvaranju socijalnih razlika među djecom već u školskim klupama.

Osim o samim iznosima, rasprava se povela i o odgojnim metodama. Dok neki roditelji daju djeci novac na tjednoj ili mjesečnoj bazi kako bi ih naučili raspolagati budžetom, drugi su podijelili duhovite primjere 'strožeg' odgoja. Kada je jedan srednjoškolac napisao da ne dobiva džeparac, već ga sam zarađuje, uslijedio je legendaran odgovor jednog roditelja: 'Sad idem ovo pokazati sinu i od sutra neka pase travu. Hvala ti'.

