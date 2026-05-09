Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Nakon prodaje udjela u Rimac Grupi

Porsche gasi razvoj električnih bicikala, pogođene tvrtke u Njemačkoj ali i u Hrvatskoj

Autor
Zoran Vitas
09.05.2026.
u 11:12

Iz Porschea je stiglo priopćenje u kojem se navodi gašenje više od 500 radnih mjesta od kojih je veliki dio i u Zagrebu

Iz njemačkog Ottobruna stiglo je priopćenje u kojem se najavljuje gašenje Porscheove divizije za razvoj električnih bicikala koja je velikim dijelom nastala na nekadašnjem projektu Greyp Rimac Automobila. - Porsche eBike Performance GmbH bit će ukinut nakon planirane prodaje udjela Porsche AG-a u Bugatti Rimac i Rimac Grupi, kaže se u jučerašnjem priopćenju. Porsche AG provodi opsežne mjere kao dio svog strateškog preusmjeravanja, što uključuje ukidanje podružnica Porsche eBike Performance GmbH sa sjedištem u Ottobrunnu, Cellforce Group GmbH sa sjedištem u Kirchentellinsfurtu i Cetitec GmbH sa sjedištem u Pforzheimu. Ukupno je pogođeno više od 500 zaposlenika. - Moramo se ponovno usredotočiti na našu osnovnu djelatnost. To je neophodan temelj za uspješno strateško preusmjeravanje. To nas prisiljava na bolne rezove - uključujući i naše podružnice, rekao je Michael Leiters, predsjednik Izvršnog odbora Porschea. Tvrtka Porsche eBike Performance GmbH osnovana je s ciljem razvoja visokoučinkovitih sustava pogona za električne bicikle i njihovog plasiranja na tržište diljem svijeta. Zbog temeljno promijenjenih tržišnih uvjeta za sustave pogona za električne bicikle, aktivnosti zajedničkog pothvata bit će prekinute. Ova je mjera u skladu sa strateškim fokusom tvrtke Porsche AG na njezinu osnovnu djelatnost. Zatvaranje poslovanja na lokacijama u Ottobrunnu i Zagrebu utječe na oko 360 zaposlenika. Podružnica Cellforce Group GmbH gašenjem gubi i 50 djelatnika, dok Cetitec GmbH koja ima ured i u Zagrebu gasi 60 radnih mjesta u Njemačkoj i 30 u Hrvatskoj. Ukupno se gašenjem Porscheove divizije električnih bicikala gubi više od 500 radnih mjesta.

Ključne riječi
rimac porsche

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!