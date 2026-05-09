Porsche gasi razvoj električnih bicikala, pogođene tvrtke u Njemačkoj ali i u Hrvatskoj

Iz njemačkog Ottobruna stiglo je priopćenje u kojem se najavljuje gašenje Porscheove divizije za razvoj električnih bicikala koja je velikim dijelom nastala na nekadašnjem projektu Greyp Rimac Automobila. - Porsche eBike Performance GmbH bit će ukinut nakon planirane prodaje udjela Porsche AG-a u Bugatti Rimac i Rimac Grupi, kaže se u jučerašnjem priopćenju. Porsche AG provodi opsežne mjere kao dio svog strateškog preusmjeravanja, što uključuje ukidanje podružnica Porsche eBike Performance GmbH sa sjedištem u Ottobrunnu, Cellforce Group GmbH sa sjedištem u Kirchentellinsfurtu i Cetitec GmbH sa sjedištem u Pforzheimu. Ukupno je pogođeno više od 500 zaposlenika. - Moramo se ponovno usredotočiti na našu osnovnu djelatnost. To je neophodan temelj za uspješno strateško preusmjeravanje. To nas prisiljava na bolne rezove - uključujući i naše podružnice, rekao je Michael Leiters, predsjednik Izvršnog odbora Porschea. Tvrtka Porsche eBike Performance GmbH osnovana je s ciljem razvoja visokoučinkovitih sustava pogona za električne bicikle i njihovog plasiranja na tržište diljem svijeta. Zbog temeljno promijenjenih tržišnih uvjeta za sustave pogona za električne bicikle, aktivnosti zajedničkog pothvata bit će prekinute. Ova je mjera u skladu sa strateškim fokusom tvrtke Porsche AG na njezinu osnovnu djelatnost. Zatvaranje poslovanja na lokacijama u Ottobrunnu i Zagrebu utječe na oko 360 zaposlenika. Podružnica Cellforce Group GmbH gašenjem gubi i 50 djelatnika, dok Cetitec GmbH koja ima ured i u Zagrebu gasi 60 radnih mjesta u Njemačkoj i 30 u Hrvatskoj. Ukupno se gašenjem Porscheove divizije električnih bicikala gubi više od 500 radnih mjesta.