Ovo je realan problem koji mnogi vozači ignoriraju: Evo gdje i kako preko ljeta pospremiti zimske gume

Izlaskom iz hladnijeg dijela godine svojem ste automobilu priuštili ljetne gume. Živite li u gradu, velika je vjerojatnost da nemate adekvatno mjesto na kojemu bi vaše zimske gume mogle biti uskladištene do iduće zimske sezone. Balkon nije dobra opcija za čuvanje izvansezonskih guma, jednako kao ni zabačeni dio dvorišta. Pod zaštitom guma od sunca i kiše ne misli se na ceradu...

Pravilnim skladištenjem guma čuva svoja svojstva i time joj je vijek trajanja dulji. Izvansezonska guma odležat će oko šest mjeseci dok ju opet ne stavite na vozilo. Osnovno pravilo ispravnog skladištenja je suh i taman prostor. Konkretnije, prostor u kojem planirate čuvati gume treba imati prikladnu temperaturu bez većih oscilacija, mora biti što dalje od izvora topline, suh, čist, prozračan. Gume držite dalje od oštrih predmeta, ne naslanjajte ih na metalne dijelove koji bi ih mogli oštetiti.

Također, gume s naplatcima i one bez njih različito se čuvaju. Gume s naplatcima mogu se skladištiti viseći ili slaganjem jednu na drugu s podlogom između (može poslužiti i običan papir). Jednom mjesečno treba ih rotirati, odnosno gumu na dnu staviti na vrh. Preporuča se smanjiti tlak u gumama, ali ih nemojte potpuno isprazniti. Gume bez naplataka slažu se horizontalno jedna do druge. Jednom mjesečno bilo bi ih dobro lagano zarotirati. Postoje sredstva, tekuća ili u spreju, kojima gume možete premazati prije skladištenja. Gume možete složiti i na stalke predviđene za njihovo odlaganje. Tako ne trebate razmišljati o ispravnom položaju. Ako ovakva briga nije opcija za vas, iduća je – hotel za gume. Vulkal je prvi u Hrvatskoj, ali i među prvima u ovom dijelu Europe, uočio veliki problem čuvanja guma u gradovima. Na tu je potrebu odgovorio otvaranjem hotela za gume. Iza tog je popularnog naziva usluga čuvanja izvansezonskih guma. Kako smo već kazali, nije svejedno kako se gume čuvaju. Tako ni hotel za gume nije samo mjesto na koje ćete do sljedeće upotrebe odložiti gume svojega vozila. Ima tu više koraka, kako bi se osigurao dulji vijek pneumatika. U Vulkalu smo stoga pitali kako čuvaju gume.

- Vulkal hoteli za gume zatamnjeni su i suhi prostori u kojima se temperatura kreće između osam i 18ºC. Gume se čuvaju uspravno postavljene u posebnim regalima za gume. U prostoru za čuvanje razina vlage, temperatura i izolacija od svjetla pod stalnim su nadzorom. Pri demontaži, označujemo pozicije na kojima su se gume nalazile kako bi iduće sezone prednje gume stavili na zadnje, a zadnje na prednju osovinu. Rotacija guma poželjna je iz razloga što se gume na različitim osovinama nejednako troše. Nakon toga pristupamo tehničkom pregledu guma kako bi uočili ima li guma mehaničkih oštećenja. Slijedi balansiranje kotača i pumpanje na tvornički preporučen tlak zraka, kako bi prilikom iduće montaže usluga bila što je moguće brža – pojasnili su. Usluga hotela za gume nudi se u devet poslovnica: tri lokacije su u Zagrebu, dvije u Rijeci te po jedna u Velikoj Gorici, Osijeku, Zadru i Stankovcima. Mjesto za gume možete rezervirati online - ako ga nađete, jer su hoteli za gume, kako navodi Prometna abeceda, većinom puni.