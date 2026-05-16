Urbani SUV iz Opelove 'radionice' pun je pogodak: Omjer voznih osobina i opreme je savršen, a posebno je zanimljiva cijena

Nova Opel Mokka već neko vrijeme nije onaj ozbiljan i pomalo neupadljiv SUV, kakav je prije bila. Prometnula se u urbani SUV vrckavog dizajna, dovoljno mladenačkog za novu publiku, ali i dovoljno snažnog za dosadašnje poklonike njemačke marke. Prelaskom pod okrilje grupacije Stellantis, Mokka je postala predvodnik novog dizajnerskog jezika brenda, a u najbogatijem paketu opreme Ultimate, opremljena snažnijim 1,2-litrenim turbobenzincem, isprobana Mokka cilja na kupce koji traže stil i tehnologiju bez kompromisa. Prvo što upada u oči je Opel Vizor – crna, glatka maska koja spaja LED svjetla u jednu cjelinu, dajući automobilu futuristički i širi stav. Proširila se i na ostale modele ove marke. SUV izgled s primjesama kupea i nakon nedavnog je redizajna atraktivan i zanimljiv. Dojma smo da će još dugo ostati takav, ove linije ne stare tako lako. Testirani model u Ultimate izvedbi dolazi s upečatljivim dvobojnim 18-inčnim aluminijskim naplatcima i karakterističnom dvobojnom karoserijom (crni krov i poklopac motora), što Mokku čini jednim od najatraktivnijih modela u B-SUV segmentu.

Urbani SUV: Pun pogodak, gledamo li omjer voznih osobina, opreme i cijene

Unutrašnjost je minimalistički uređena, funkcionalna i ergonomski osmišljena. Tipično za Opel, sjedala su odlična. Prostora ima i na stražnjima, iako nije tako raskošno kao sprijeda, pogotovo ako su putnici visoki. Prtljažnik prima 350 litara, što je unutar prosjeka klase (1105 l s preklopljenim naslonima stražnjih sjedala). U putničkoj kabini dominira digitalni kokpit, Pure Panel, odnosno dva povezana ekrana: 12-inčna instrumentna ploča i 10-inčni središnji dodirni zaslon, zakrenut prema vozaču. Sučelje je jednostavno i pregledno, svim se funkcijama lagano pristupa. Pohvalno je što Opel nije odustao od fizičkih tipki za klimu, što značajno olakšava njezino korištenje u vožnji.

Ispod poklopca se nalazi dobro poznati 1.2-litreni trocilindarski benzinac koji razvija 130 konjskih snaga. Iako je isprobana Mokka blagi hibrid, mogućnosti ovog pogona na razini su nešto ozbiljnijih hibrida. Ukupna snaga sustava iznosi 145 konja. Odziv na gas je dobar, prvenstveno zahvaljujući okretnom momentu od 230 Nm dostupnom već pri 1750 o/min. Ubrzanje do stotke traje solidnih 9,2 sekunde. Postiže maksimalnih 207 km/h. Osmostupanjski automatski mjenjač radi glatko, iako se u gradskoj kreni-stani vožnji ponekad osjeti blago oklijevanje pri prebacivanju u prvu brzinu. Potrošnja nam se na testu u mješovitoj vožnji kretala oko 6,8 l/100 km. Ova Mokka radi uglađeno, mirno, ne umara ni nakon duže vožnje. Ovjes je nešto tvrđe podešen, što nam odgovara. Oprema svakako zaslužuje sve pohvale, jer ima baš sve što bi vozač (i putnici) mogao zatrebati. S tim na umu, i cijena od 27.482 eura (uz doplatu za metalik boju i presvlake od organskog velura) nije pretjerana. Serijski ima, među ostalim, automatski klima-uređaj, premium radio/MP3, USB, Bluetooth, navigaciju, vrhunska IntelliLux LED Matrix svjetla (još uvijek rijetkost u ovoj klasi!), parkirne senzore sprijeda i straga, kameru za vožnju unatrag, ulazak i pokretanje vozila bez ključa, tempomat, automatsko kočenje u slučaju nužde, alarm, alu naplatke... Turbobenzinac od 136 konja, s Edition opremom trenutno stoji 20.990 eura, a i on je solidno opremljen.