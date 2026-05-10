Naelektrizirana Corsa GSE: Stiže najsnažnija serijska Corsa svih vremena

Opel je premijerno pokazao novu varijantu najprodavanijeg malog automobila u Njemačkoj, svoje Corse. Novitet s vrhunskim performansama prenosi sportske GSi gene prve generacije Corse u budućnost koja će, navodi proizvođač, biti pulsirajuća, uzbudljiva i potpuno električna. Najsnažnija serijska Corsa svih vremena bit će predstavljena ove godine. Svoju će premijeru dočekati na međunarodnom sajmu automobila u Parizu, u listopadu, no Opel je sada pokazao njezine prve fotografije. Budući da je Corsa, poput svih drugih automobila, od svojih početaka bitno narasla, više nije samo gradski automobil. Iz Opela tako novu Corsu GSE nazivaju sportskim kompaktom te navode da se s ovim modelom vraćaju na tržište pravih sportskih kompakta - s još više emocija, uzbuđenja, performansi i uživanja u potpuno električnoj vožnji. GSE, naime, upravo to znači: Grand Sport Electric.

Nova Corsa GSE donosi obilje snage: 281 KS s okretnim momentom od 345 Nm. Ubrzava brže od svih drugih serijskih Opela. Iz mirovanja do stotke pojuri za 5,5 sekundi te postiže maksimalnih 180 km/h. Vozoči Corse GSE moći će birati između tri načina vožnje. U načinu rada „Sport” električni automobil nudi čiste performanse i postiže punu snagu zahvaljujući posebnoj kalibraciji koja je optimizirana za trkaće staze; u načinu rada „Normal” isporučuje 231 KS i sportski dizajn s mogućom maksimalnom brzinom do 180 km/h, a u načinu rada „Eco” sve su postavke prilagođene za najveću moguću učinkovitost uz maksimalnu brzinu od 150 km/h. Nova Corsa GSE pohranjuje energiju u litij-ionsku bateriju od 54 kWh (iskoristivog kapaciteta 51 kWh). Kako bi osigurali dugotrajno i pouzdano uživanje u sportskoj vožnji, inženjeri su također prilagodili sustav upravljanja temperaturom baterije visokim zahtjevima GSE-a.

Corsa GSE ima pogon na prednje kotače s Torsenovim diferencijalom s ograničenim proklizavanjem i sniženu sportsku šasiju s posebno dizajniranim osovinama, stabilizatorima i hidrauličkim amortizerima. Upravljanje i papučice optimizirani su za GSE i naglašavaju vrlo dinamično iskustvo vožnje. Ako je potrebno, kočnice s četiri klipa osiguravaju trenutačno usporavanje pri velikim brzinama. Sportski karakter Corsa GSE odmah pokazuje. Opelov novi „hot-hatch“ ima prednji i stražnji dio karakterističan za GSE - s upečatljivim spojlerima i vizualnim otvorima za usis zraka – potom 18-inčne kotače, visokoučinkovit kočioni sustav Alcon, sportska sjedala, žute sigurnosne pojaseve, digitalne zaslone. Informacije koje su potrebne vozaču prenose se putem digitalnog zaslona koji se može personalizirati i središnjeg zaslona u boji osjetljivog na dodir veličine 10 inča. Zaslon prikazuje podatke o performansama GSE-a, prikaz G-sile, vrijednosti ubrzanja, podatke o upravljanju baterijom i još mnogo toga.

Smjeli GSE dizajn GSE, dakle, odražava se i u unutrašnjosti. Ovdje se ideja sportskog kompakta vraća u život kao podsjetnik na sportske modele iz generacije Corse A, a istovremeno je interpretirana na suvremen i napredan način. Vozač i suvozač sjede na sportskim sjedalima s detaljima od mikrovlakana Alcantara i integriranim naslonima za glavu koja evociraju uspomene zahvaljujući presvlakama u crnom, sivom i žutom kariranom uzorku. Jarko žuti sigurnosni pojasevi daju snažan kontrast. Kvaliteta je također vidljiva na upravljaču i umetcima na vratima koji su presvučeni mikrovlaknima Alcantara, naslonima za ruke sa žutim šavovima i instrumentnoj ploči s logotipom GSE na srebrno-sivoj pozadini, na aluminijskim sportskim papučicama.

Corsa GSE opremljena je i brojnim tehnološkim značajkama i detaljima za poboljšanje udobnosti. Ponuda uključuje brojne značajke: od grijanih sjedala i grijanog upravljača do kamere za vožnju unatrag s prikazom od 180 stupnjeva i sustava za otključavanje i pokretanje bez ključa. Novitet ima dvosmjerni ugrađeni punjač (V2L) koji ne samo da omogućuje punjenje ovog sportaša, već se može upotrebljavati i za punjenje vanjskih uređaja, kao što su električni bicikli i električni roštilji, izravno iz baterije vozila.