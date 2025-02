FOTO Ford Ranger Wildtrak X: Zabavan i udoban na asfaltu, nezaustavljiv na terenu

Na tržištu je zbog sve strožih ekoloških normi ostalo svega nekoliko pick-up modela, a jedan od najzanimljivijih je svakako Ford Ranger, koji je u novoj generaciji na naše tržište stigao uz tehnološkog brata blizanca Volkswagen Amaroka. Zajedno su prošle godine ponijeli titulu pick-up-a godine, a proizvode se zajedno u Fordovoj tvornici u Južnoj Africi. Ranger je pravi terenski kamionet prilagođen europskom tržištu, a uz vrhunske terenske značajke odlično se snalazi i na cesti te ga je zapravo sasvim ugodno voziti na asfaltu. Dapače. Dakako, kao i svaki pick-up, zbog njegove veličine - a Ranger s dvostrukom kabinom kakvog smo testirali (double cab) dugačak je 536 cm, uz međuosovinski razmak od 322 cm - u gradskim uvjetima nije najpraktičniji. To se prije svega odnosi na parkiranje, no s tim se uz određenu prilagodbu i u gradu može živjeti, čemu pomaže Trail Turn Assist. Taj je sustav aktivan ispod 19 km/h i za čak 25% smanjuje krug okretanja vozila. No, ovom vozilu svakako više odgovara prostranstvo, otvorena cesta i makadam te divlji putevi, pa mu odlično pristaje dodatak imenu – Wildtrak X.

Koliko je dobar u terenskoj vožnji isprobali smo ljetos u zagorskim vinogradima gdje smo baš u Wildtrak X varijanti suvereno prolazili velike uzbrdice i nizbrdice, zavoje s nagibom, ogromne rupe, kroz blato i travu. I Ranger je bio nezaustavljiv. Od tla je udaljen 23,2 cm, a u novoj generaciji smanjuje mogućnost kontakta s tlom tijekom vožnje izvan ceste i omogućava svladavanja vodene prepreke dubine 80-85 cm, što je najbolji rezultat u segmentu. Nudi izbor između čak deset načina vožnje, a novost je 4A položaj, za 4x4 pogon u svim uvjetima (suhi asfalt). Biranje načina vožnje (Mud, Sand, Normal, Tow/Haul, Eco, Slippery) je jednostavno, uz tipke na središnjem grebenu i okrugli kotačić kojim se biraju modovi 4x4 pogona (4H, 4L, 4A, 2H).

Foto: Mladen Milčić

Tu je i sustav automatskog spuštanja po nizbrdici pomoću kojega automobil odrađuje posao umjesto vozača, ako vozač to želi. Valja napomenuti i da Ranger Wildtrak X ima prilazni kut od 29 i odlazni od 21 stupnja. Uglavnom, i za one koji nisu toliko umješni u pravoj terenskoj vožnji, Ranger omogućava jednostavno korištenje svih sustava koji vozaču pomažu na terenu. A kad vidite koliko je sposoban na terenu, još više cijenite njegovo ponašanje i performanse na asfaltu, gdje se ponaša gotovo poput običnog automobila. Ranger Wildtrak X pokreće 2.0 TDCi bi-turbo dizelski motor s 205 KS i 500 Nm okretnog momenta, što mu daje odlične mogućnosti vuče u svim režimima vožnje, od asfalta do makadama i teškog terena. Moćni dizelaš uparen je s odličnim 10-stupanjskim automatikom koji snagu prenosi na sva četiri kotača. Do stotke najbrže dolazi za 10,5 sekundi, a najveća mu je brzina 180 km/h. Potrošnja nam se tijekom testa kretala od 9,5 do 11,5 l/100 km, ovisno o režimu vožnje. S obzirom da se radi o automobilu mase 2,4 tone, smatramo to štedljivim. Maksimalni kapacitet vuče je do 3500 kg, a maksimalna bruto nosivost 1200 kg.

U unutrašnjosti je Ranger u Wildtrak X varijanti pravi tehnološki napredan automobil. Na središnjem grebenu je veliki okomito postavljeni 12-inčni multimedijski zaslon uz navigaciju i povezivost s pametnim telefonima, električno podesiva i grijana sjedala vozača i suvozača i čitav niz aktivnih sigurnosnih sustava za vožnju asfaltom i terenom. Oznaka X dodatno na paket opreme Wildtrak donosi saćastu rešetku hladnjaka, ručke na vratima posebne boje, bočnu stepenicu za teške uvjete rada, oznaku na poklopcu motora, posebne 17" alu naplatke, kao i off road ovjes. Ranger Wildtrak X, koji dolazi s duplom kabinom, 2.0 TDCi bi-turbo dizelskim motorom sa 205 KS i 10-brzinskim automatskim mjenjačem i vrlo bogatom opremom stoji 64.050 eura.