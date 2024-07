Pick-up Ranger može i po vinogradima, a nova izdanja dobili su i pitomiji, manji SUV modeli

Ford je u Hrvatskom zagorju predstavio sve ovogodišnje novitete koji su im stigli na tržište, kako u putničkom tako i u dostavnom programu. A ima ih zaista mnogo. Uz predstavljanja gotovo cijele game imali smo i priliku voziti off-road rutu kroz vinograde u redizajniranom Ford Rangeru. Novi električni Ford Explorer dostupan je u u dvije verzije kapaciteta baterije - 52 kWh (uz 170 KS i 340 km dometa) i 77 kWh (stražnji pogon, 240 KS, 602 km dometa) i 79 kWh (AWD pogon, 340 KS, 566 km dometa). Električni SUV dugačak 446 cm ima početnu cijenu od 42.690 eura, dok se početna verzija s baterijom od 77 kWh i 602 km dometa može kupiti za 49.660 eura. U Hrvatsku je nedavno stigao i Fordov ultimativni SUV Bronco, koji se odlikuje mogućnošću vožnje po ekstremnim terenima i najbolji je terenski Fordov automobil u povijesti, a svojim retro izgledom izaziva velik interes gdje god da se pojavi. Pokreće ga 2,7-litreni EcoBoost V6 benzinski motor s dvostrukim turbopunjačem koji razvija 335 KS i 562 Nm okretnog momenta, a razmak od tla ide do 26,1 cm te je sposoban voziti do 80 cm dubine vode. Zaista je poseban, a cijena mu je paprena, uz akcijski popust od 10.000 eura za njega treba izdvojiti 111.200 eura. No, treba reći da je u toj cijeni trošarina od čak 35.328 eura.

Tu su i dva redizajnirana Fordova SUV automobila od kojih se očekuje mnogo veći uspjeh na tržištu - Puma i Kuga.

Osvježeni SUV B segmenta Puma dugačka je 422 cm, a dolazi uz potpuno novu prednja maska ​​s integriranim Fordovim logotipom, Titanium opremom bez kroma na karoseriji, prednjim full LED svjetlima, novim dizajnom aluminijskih naplataka i novom bojom Cactus Grey. U unutrašnjosti je tu veliki središnji dodirni ekran od 12", poboljšana 12,8" digitalna instrument ploča, funkcija bežičnog punjenja telefona i nove obloge sjedala i vrata. Dolazi uz dvije opcije mild-hybrid 1,0 EcoBoost turbobenzinca sa 125 i 155 KS. Početna cijena uz već bogatu Titanium opremu stoji 25.300 eura (ručni 6-stupanjski mjenjač), odnosno 27.640 uz 7-stupanjski automatski mjenjač..

Veći, kompaktni SUV Kuga (464 cm dužine) dolazi uz potpuno novi dizajn prednjeg dijela, uz ST-Line stil i novu Active seriji koja donosi off-road elemente. Prednja svjetla imaju full LED tehnologiju i nove unutarnje dijelove stražnjih svjetala s LED tehnologijom, tu je i 7 opcija aluminijskih kotača (uključujući 5 novodizajniranih) i nove Desert Island Blue i Bursting Green boje. U unutrašnjosti dolazi uz veliki 13" središnji dodirni ekran, poboljšanu 13" digitalnu instrumentnu ploču, novim oblogama sjedala i vrata, bežičnim punjenjem telefona i ergonomski dizajniranim sjedalima s AGR certifikatom. Nudit će se uz tri razine opreme: Titanium, ST-Line i Active, a dva potonja paketa nude i X verzije. Nudi se uz turbobenzinski, full hibrid i plug-in hibridni pogon. Početni benzinac 1,5 EcoBoost s ručnim mjenjačem nudi 150 KS (29.950 eura), a uz automatski mjenjač 186 KS (32.350 eura). Početni 2,5-litreni full hibrid ima 180 KS i prednji pogon i uz automatski mjenjač stoji od 35.300 eura, dok početni 2,5.litreni PHEV model s 243 KS, automatikom i prednjim pogonom stoji od 41.950 eura. Full hibrid dolazi i uz opciju 4x4 pogona.

Kod gospodarskih vozila predstavljen je potpuno novi Transit Courier, najmanje dostavno vozilo u Fordovoj ponudi, kao i potpuno nova verzija putničkog Tourneo Courier modela. Dužinom od 433,7 cm (+17 cm) i međuosovinskim razmakom od 269 cm Courier je postao mnogo prostraniji i nametnuo se kao alternativa vozilima iz veće klase. Volumen teretnog prostora u verziji s 2 sjedala je 2,4 m2, a u verziji s 5 sjedala 1,3 m2. Širina između kućišta kotača omogućava prijevoz dvije Euro palete. Dostupan je uz benzinske 1,0 EcoBoost opcije sa 100 i 125 KS (i uz 7DCT), 1,5-litrenog dizelaša sa 100 KS i u e-varijanti. Početna Van dostavna verzija s turbobenzincem sa 100 KS i Trend paketom opreme stoji 22.950 eura, dok dizelaš kreće od 25.950 eura. Putnička verzija Tourneo Couriera dostupna je uz tri razine opreme Trend, Titanium i Active, uz 1,0 EcoBoost benzince sa 100 i 125 KS te 6-brzinski ručni ili 7-brzinski DCT automatik. Cijene kreću od 23.280 eura.

Poslastica za kraj! Novi Ford Ranger popularno je pick-up vozilo koje se u novoj generaciji i dalje proizvodi u Južnoj Africi, no sada dijeli platformu s novim VW Amarokom. Prave terenske sposobnosti isprobali smo na teškom terenu, među vinogradima, gdje Ranger prolazi bez problema. Velika nizbrdica, zavoji s nagibom, ogromne rupe - ništa nije problem za Rangera koji se nudi u brojnim izvedbama, više pogodnima za rad i posao ili normalnu vožnju, pa čak i sportsku s legendarnom verzijom Raptor. U novoj generaciji Ranger smanjuje mogućnost kontakta s tlom tijekom vožnje izvan ceste i omogućava svladavanja vodene prepreke dubine 800-850 mm, što je najbolji rezultat u segmentu. Nudi čak 10 načina vožnje, a novost je 4A položaj, za 4x4 pogon u svim uvjetima (suhi asfalt). Nudit će se u dvije karoserijske izvedbe - Rap Cab s dodatnom uskom stražnjom klupom i klasični Double Cab. Od motorizacije tu je 2,0 TDCi sa 170 (6 brzinski ručni ili automatski mjenjač) i 205 KS (10-brzinski automatik) i 3,0 TDCi V6 sa 240 KS uz 10-brzinski automatik. Početna cijena je 42.060 eura. Ranger Raptor pokreće 3,0 V6 EcoBoost turbobenzinac sa 292 KS, a cijena mu je 108.000 eura.