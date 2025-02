Kalendar prometnih kontrola: Evo kad možete očekivati da će vas policajci zaustaviti

Uz redovne i izvanredne kontrole koje provode hrvatski prometni policajci, vozači trebaju računati i na akcije koje našim 'plavcima' u kalendar ubacuje Roadpol, odnosno Europsko udruženje prometne policije. Roadpol je upravo objavio svoj Paneuropski kalendar akcija sigurnosti prometa za 2025., u kojem je naveden niz koordiniranih mjera usmjerenih na smanjenje broja smrtnih slučajeva i teških ozljeda na cestama. Te će se mjere provoditi u svim zemljama članicama – dakle, i u Hrvatskoj - a usredotočit će se na ključna pitanja sigurnosti na cestama, uključujući prebrzu vožnju, korištenje sigurnosnih pojaseva, vožnju pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova, ometanje vozača i sigurnost gospodarskih vozila.

Posebno ciljane prometne akcije provodit će se diljem Europe, čitavu godinu, a najprije će na red doći kamioni i autobusi. Od 17. do 23. veljače, pa ponovno od 5. do 11. svibnja i od 17. do 23. studenog, kontrole će se usredotočiti na osiguranje usklađenosti među komercijalnim teškim teretnim vozilima i autobusima, ciljajući na nesigurne prakse kao što su preopterećenje vozila, kršenje propisa o vremenu vožnje i tehnički nedostaci. Za ožujak, točnije od 10. do 16. ožujka, planirana je akcija „Sigurnosni pojas“ u kojoj će prometni policajci provjeravati koriste li vozači i njihovi putnici sigurnosne pojaseve te koriste li se pravilno sigurnosni sustavi za dijete. Studije su pokazale da nevezivanje sigurnosnog pojasa uvelike pridonosi smrtnim slučajevima u prometnim sudarima. Operacija „Brzina“ bit će aktualna od 7. do 13. travnja i od 4. do 10. kolovoza. Tijekom tih dana pooštrit će se nadzor brzine kako bi se 'udarilo' na prekomjernu brzinu vožnje, jedan od vodećih uzroka prometnih nesreća sa smrtnim ishodom u Europi. 9. travnja održat će se 24-satni Speed maraton tijekom kojeg će se u svim zemljama sudionicama provoditi pojačane kontrole brzine.

Operacija „Alkohol & droga“ nastupa, pak, od 16. do 22. lipnja i ponovno od 15. do 21. prosinca. Ova će akcija biti usmjerena na vozače pod utjecajem alkohola i droga, s ciljem smanjenja značajnog broja teških prometnih nesreća izazvanih vožnjom u takvom stanju. Od 20. do 21. lipnja održat će se 24-satni Alcohol & Drugs maraton tijekom kojeg će policajci provoditi intenzivne kontrole na cestama. Operacija „Fokus na cesti“ zakazana je za termin 6.-12. listopada, budući da je ometanje vozača postalo sve veći problem. Upotreba mobilnih telefona i drugih elektroničkih uređaja tijekom vožnje dovodi do sve većeg broja nesreća. Ova će se kampanja usredotočiti na podizanje svijesti o opasnostima nepažnje za volanom. Tijekom vršnih ljetnih razdoblja putovanja, Roadpol će – u suradnji s lokalnom prometnom policijom - provoditi kontrole usredotočene na sigurnost vozila, umor vozača, prebrzu vožnju i sigurnost tereta. Ove provjere imaju za cilj osigurati da vozači koji kreću na duga putovanja to čine u sigurnim i zakonom propisanim uvjetima. Ova će akcija aktualna biti u srpnju i kolovozu. Ove godine Roadpol prvi put u kalendar uvodi akciju usmjerenu na sigurnu upotrebu svih prijevoznih sredstava na dva kotača. Održat će se tijekom samo tri dana svibnja, ali nakon analize rezultata i povratnih informacija od policajaca na terenu može se očekivati i njezino produljenje.