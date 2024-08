FOTO Duster je otišao dva koraka dalje: Najpopularniju Daciju više ne biraju prvenstveno zbog cijene

Sedam godina nakon predstavljanja druge, odnosno 14 godina od prve generacije, Dacia je na domaće tržište dovela i treću generaciju popularnog modela Duster. I dok je to prije bio model koji je bio iznimno tražen u osnovnom izdanju, što znači da su ga kupovali oni koji su jedva dosegnuli taj početni iznos, sada je situacija drukčija. Naime, oko 70% kupaca Dustera odlučuje se za više inačice. Sukladno tome, sada su pripremili nešto drukčiju ponudu razina opreme. Tako ponudu otvara razina Essential, a moguća je isključivo uz ECO-G pogonski sklop te takav Duster stoji 19.500 eura. Ova razina opreme između ostalog donosi fiksne krovne nosače, šest zračnih jastuka, stražnje parkinig senzore, tempomat i limitator, 3,5-inčni (9 cm) crno-bijeli informacijski zaslon smješten između mjerača s TFT zaslonom (instrumentna ploča), ručni klima-uređaj te vozačevo sjedalo ručno podesivo po dužini i visini. Ovaj model dolazi na 16-colnim čeličnim naplatcima, dok u putničkoj kabini umjesto klasičnog multimedijskog sustava nudi Media Control. To znači da se omogućava povezivanje pametnog telefona, koji uz pomoć Dacia Media Control aplikacije (dostupna za Android i iOS), 'glumi' multimediju. Informacije o multimedijskim sadržajima prikazuju se na 3,5-inčnom zaslonu između TFT instrumenata, dolazi uz četiri zvučnika, a tu je i opcija povezivanja preko Bluetootha, USB utičnica te ugrađeni držač pametnog telefona na armaturnoj ploči.

Foto: Dacia

Nakon ovog osnovnog modela stiže Expression razina opreme. Ona je moguća uz sve pogonske verzije. To je blagi hibrid na osnovi 1,2-litrenog TCe motora, a pri 4500 okretaja razvija najveću snagu od 130 KS. Tu je i 230 Nm najvećeg okretnog momenta dostupnog pri 2100 okretaja, dok se 48 V remenski pokretač-generator napaja iz 0,8 kWh baterije. Taj je pogonski sklop do sada bio poznat jedino u Renault Australu, a Duster Expression Hybrid stoji od 26.000 eura. Pored činjenice kako se ovaj model nudi u izvedbi s pogonom na prednju osovinu, jedini je dostupan i uz pogon na sva četiri kotača. Iako su obje verzije upregnute 6-stupanjskim ručnim mjenjačem, onaj s 4x4 pogonom prilagođen je off road vožnji. Naime, nešto su drukčije postavljeni prijenosni omjeri, kako bi se olakšalo korištenje pogona na sva četiri kotača. Pored ovog blagog hibrida, tu je i full hibrid koji se od nedavno nudi i u modelu Jogger. I kod ove, ali i preostalih razina opreme moguć je i ECO-G pogon gdje se benzinski motor nadopunjuje plinskim instalacijama, pa su za dulje domete spremna dva spremnika (benzina i plina) od po 50 litara. Pored opreme modela Essential, Expression dolazi na 17-colnim aluminijskim naplatcima, ima 7-inčnu (18 cm) digitalnu instrumentnu ploču, 10,1-inčni središnji dodirni zaslon s multimedijskim sustavom Media Display i funkcijom bežičnog zrcaljenja za Apple CarPlay/Android Auto kao i kameru za vožnju unatrag. Ovaj model ima električno podizanje i stražnjih stakala, senzor za kišu i automatsko paljenje brisača, kao i kućišta bočnih retrovizora u sivoj boji.

Foto: Dacia

Na Expression se nastavljaju dvije razine opreme, Journey i Extreme, koje donose različiti karakter vozila, iako uz pojedini pogonski sklop stoje identično. Ove top verzije Dustera namijenjene su različitim kupcima. Duster Extreme je za ljubitelje otvorenih prostranstava i dinamične vožnje, dok je Duster Journey za one koji traže spoj elegantnog, a nenametljivog izgleda, udobnosti i tehnologije. Duster Extreme prepoznatljiv je po vanjskim i unutarnjim umetci bakreno smeđe boje. Pored opreme razine Expression donosi i modularne krovne nosače, perive presvlake od TEP materijala MicroCloud, gumene tepihe u putničkom prostoru i prtljažniku, automatski klima-uređaj te 3 u 1 sustav YouClip. Dolazi na 17-colnim Tergan semi diamond cut naplatcima, a korištenje je olakšano uz karticu 'slobodne ruke'. Duster Journey pored Expression opreme donosi 18-inčne aluminijske naplatke, prednja svjetla za maglu, automatski klima-uređaj, karticu 'slobodne ruke', električnu parkirnu kočnicu, bežični punjač pametnog telefona, 10,1-inčni multimedijski sustav Media Nav Live s povezanom navigacijom, audiosustav Arkamys 3D sa šest zvučnika, bežično punjenje mobitela... Ledeno bijela boja osnovna je za sve modele, a nadoplata od 590 eura potrebna je za sve ostale boje (kaki, crna, siva, zelena, smeđa i bež). Osnovni model dolazi uz potpuno crnu unutrašnjost, dok se Expression i Journey razlikuju plavim detaljima i drukčijim presvlakama.

Foto: Dacia

Novi Duster prilagođen je za ugradnju dodatne opreme InNature. Tu je prvo paket Sleep koji je već dostupan i na modelu Jogger. Paket se sastoji od jednostavne, lako rastavljive i pristupačne 3 u 1 kutije s dvostrukim ležajem (duljine 1,9 m i širine do 1,3 m) koji možete samostalno postaviti u manje od dvije minute, stolićem i prostorom za pohranu. Dodatna su oprema i krovni nosači praktični za aktivnosti na otvorenom. Može se jednostavno pričvrstiti na modularne krovne nosače (u poprečnoj konfiguraciji) ili poprečne krovne nosače, dostupne u postprodaji (najveće dinamično opterećenja krova vozila iznosi 80 kg). Novi sam Duster imao priliku isprobati na prometnicama Zagreba i okolica, gdje sam se uvjerio kako je ovo mnogo bolji auto od dosadašnjeg. Vidljiv je pristup tome da se ne želi biti 'najjeftiniji' već nuditi više za isti novac. Vozačka pozicija je vrlo dobra, za pohvalu je pogled preko 'haube', u stilu nekadašnjih terenaca, osjeća se robusnost. Automobil se bolje vozi, a pripremili su nam i poligon kako bismo isprobali 4x4 mogućnosti. Ovi se modeli razlikuju i po tome što dolaze na cjelogodišnjim, a ne ljetnim gumama te su 8 mm više uzdignuti od tla. 4x4 Terrain Control omogućava odabir pet načina rada: Auto, Snow, Mud/Sand, Off-Road i Eco. Nema sumnje kako će Duster Daciji dati dodatni vjetar u leđa. Za početak prodaje pripremljena je i posebna ponuda. To je mogućnost financiranja u tri godišnje rate, a bez kamata. Uz tu opciju ide i 6 godina, umjesto redovne 3 godine jamstva. Kupci ECO-G modela dobivaju i 15% popusta na do 2000 litara Q Max autoplina na Petrol postajama. Do sada je Duster bio jako tražen upravo u 4x4 varijanti, pa se vjeruje kako će to biti i dalje.