Evo u kojim slučajevima obavezno morate paliti 'sva četiri' na automobilu

Put od naizgled bezazlenog prometnog prekršaja do kaznenog postupka i mogućnosti izricanja zatvorske kazne, može biti nevjerojatno kratak. Uvijek treba imati na umu da čak i prekršaj koji se čini potpuno nevažnim, ako je riječ o kršenju Zakona o sigurnosti prometa na cestama, može dovesti do počinjenja kaznenog djela, to jest izazivanja prometne nesreće. To znači pokretanje kaznenog postupka i, u određenim slučajevima, izricanje zatvorske kazne. Jedan uvjet dovoljan je za to da zbog tog prekršaja dođe do prometne nesreće s teškim posljedicama: znatnom imovinskom štetom, teškim ili osobito teškim tjelesnim ozljedama ili smrću druge osobe. Tada ulazimo u sferu kaznenog prava gdje nema mjesta olakom shvaćanju. Kazne su ozbiljne, kao i posljedice za ljudske živote, piše HAK revija.

O čemu se radi? O primjerice paljenju "sva četiri". Radi se o zakonskoj obvezi u situacijama kada dolazi do naglog smanjenja brzine kretanja ili vrlo spore vožnje. Tada je vozač dužan uključiti sve pokazivače smjera, poznato paljenje "sva četiri". Često se govori o prekršajima zbog prebrze vožnje i bahatih vozača koji jure, ali rijetko se spominje da i spora vožnja, kao i naglo kočenje, može imati katastrofalne posljedice. Zakon jasno propisuje da vozač ne smije bez opravdanog razloga voziti izrazito sporo, na način da time usporava promet ili ugrožava druge. Ako se iza takvog vozila nakupi kolona koju nije moguće sigurno preteći, vozač mora skloniti vozilo s kolnika na prvom prikladnom mjestu i propustiti vozila iza sebe. Također, ako vozilo vozi brzinom koja je manja od polovice dopuštene brzine na toj cesti, vozač mora upaliti sve pokazivače smjera, osim ako koristi žuto rotacijsko svjetlo. Za nepoštivanje ove odredbe propisana je novčana kazna od 30 eura.

Kod naglog kočenja zakon propisuje da vozač ne smije naglo usporavati ili zaustavljati vozilo osim ako postoji neposredna opasnost. Ako namjerava znatno smanjiti brzinu, dužan je to učiniti tako da ne ugrozi druge sudionike prometa, posebno one koji se kreću iza njega. Također ih je dužan na vrijeme upozoriti putem stop svjetala ili uključivanjem svih pokazivača smjera. Kazna za nepoštivanje ove odredbe iznosi 130 eura. No, iako su novčane kazne relativno male, posljedice mogu biti katastrofalne. Zanemarivanje obveze uključivanja svih pokazivača smjera može izazvati teške prometne nesreće pa se time prelazi u područje kaznenog prava. To, u krajnjem ishodu, može značiti i zatvorsku kaznu.

Kakve posljedice može izazvati vozač koji naglo smanji brzinu bez da uključi "sva četiri"? Vrlo ozbiljne. Slučaj koji je razmatrao Županijski sud u Zagrebu (Gž-1998/2022-4 od 21.11.2023.) pokazuje što se može dogoditi. U uvjetima guste magle, vozač na autocesti, gdje je brzina ograničena na 100 km/h, naglo smanjuje brzinu na 10–20 km/h, bez da uključi pokazivače smjera, i nastavlja se kretati desnom trakom. Time je postao neočekivana prepreka za vozila iza sebe, ukupno sedam njih, koja su se kretala istom trakom. Posljedica: lančani sudar s troje poginulih i troje teško ozlijeđenih.

Prvo je drugo vozilo, koje je naišlo iza njega, pokušalo naglo zakočiti i izbjeći sudar, ali je zahvatilo bočnu stranu sporog vozila. Treće vozilo, teretno, uspjelo je zaustaviti se bez sudara, ali i ono nije uključilo "sva četiri" kao upozorenje. Zatim je došlo do više sudara među ostalim vozilima koja su nailazila. Općinski kazneni sud u Zagrebu presudom Ks-48/09 (od 20.3.2014.) proglasio je krivima i vozača prvog osobnog automobila i vozača teretnog vozila jer su iz nehaja, nepoštujući prometne propise, izazvali nesreću s tragičnim posljedicama. Obojica su osuđeni na uvjetnu kaznu zatvora od dvije godine, zbog kaznenog djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine - izazivanja prometne nesreće.

Povežite ove strašne posljedice s činjenicom da se za takvo ponašanje predviđa kazna od 30 ili 130 eura, ovisno o prekršaju. Teško je zamisliti da su vozači u tom slučaju mogli predvidjeti do kakvih posljedica će dovesti njihov propust. Zato, ne oklijevajte koristiti tipku za uključivanje svih pokazivača smjera - popularna "sva četiri". Nemojte se pitati hoće li vam zbog toga netko napisati kaznu. Razmislite o tome koliko je tanka granica između sitnog prekršaja i tragedije s nesagledivim posljedicama.