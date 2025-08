Ovaj hrvatski grad dobit će pametne pješačke prijelaze: Umjetna inteligencija pazi na promet i sve dojavljuje

Pametne pješačke prijelaze dobit će Grad Sveti Ivan Zelina. Za taj im je projekt u sklopu ovogodišnjeg javnog natječaja Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa odobreno 45.000 eura. Na po 47.000 eura mogu računati Bjelovarsko-bilogorska općina Berek, Grad Popovača u Sisačko-moslavačkoj županiji te Županijska uprava za ceste iste županije. U Bereku bi se tim novcem trebao postaviti semafor na pješački prijelaz u zoni škole. Popovača će ga iskoristiti za semaforizaciju raskrižja Kolodvorske ulice i Ulice bana Jelačića. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije planira povećati sigurnost prometa na lokacijama LC33070, Grad Kutina ŽC3124, te u naselju Ilova, u blizini škole.

Najveći iznos, po 50.000 eura, odobren je za pet projekata. Tim će iznosom Županijska uprava za ceste Istarske županije povećati sigurnost pješačkog i cestovnog prometa na županijskoj cesti 5079, u naselju Sv. Katarina. Krapinsko-zagorska županijska uprava za ceste sanirat će potencijalno opasna mjesta na županijskim i lokalnim cestama na području svoje županije. Općina Ernestinovo u Osječko-baranjskoj županiji izgradit će biciklističko-pješačke staze u naselju Laslovo. U istoj županiji i za isti iznos dobiven na javnom natječaju niknut će biciklističko-pješačka staza na lokaciji Satnica Đakovačka – Gašinci. Pedeset tisuća eura odobreno je i Požeško-slavonskoj županijskoj upravi za ceste, za rekonstrukciju ceste L-41032 u mjestu Kaptol.

Iznos od 45.000 eura odobren je Općini Mače u Krapinsko-zagorskoj županiji, za povećanje sigurnosti prometa na dvije dionice. Jednak iznos, kazali smo već, u svoje će pametne pješačke prijelaze ugraditi Sveti Ivan Zelina. Što su to zapravo pametni pješački prijelazi? Oni prate situaciju na prometnim trakama i nogostupima, a uključuju i nekoliko sigurnosnih funkcija i funkcija obavještavanja. Pametni pješački prijelaz obavještava sudionike u prometu o mogućoj opasnosti – najčešće uz pomoć LED svjetala na stupu semafora dojavljuju vozačima, a zvučnim signalima upozoravaju pješake. Umjetna inteligencija, pak, u stanju je predvidjeti kuda će se kretati automobili, biciklisti, pješaci... pa može na vrijeme upozoriti sudionike u prometu. U tu svrhu uz rub kolnika ugrađuju se senzori, kako bi registrirali kretanje vozila i pješaka. Dostupna je i varijanta pametnog pješačkog prijelaza koji komunicira s nailazećim vozilima pa šalje poruku vozaču automobila pred kojega se sprema iskoračiti nepažljivi vozač. No to, naravno, funkcionira u vozilima koja podržavaju moderne sigurnosne sustave.

Među poželjnijim projektima čije je sufinanciranje odobreno za ovu godinu je i postavljanje LED markera na pješačke prijelaze, kako bi ih vozači brže i bolje uočili. Novac za njihovu ugradnju odobren je, primjerice, Slavonskom Brodu (za pješački prijelaz u Ulici E. Kumičića, ispred kućnog broja 101) i Općini Cernik u Brodsko-posavskoj županiji (na raskrižju Frankopanske i Ulice Prkos). Postavljanje opreme za dodatno osvjetljenje pješačkih prijelaza na svom području zatražio je (i za to dobio 35.000 eura) i Grad Metković. U Karlovačkoj županiji, Općina Josipdol planira svjetlosnom signalizacijom obilježiti pješački prijelaz na DC23. Grad Karlovac, pak, planira obilježavanje biciklističkih staza i pješačko-biciklističkih prijelaza vertikalnom i horizontalnom signalizacijom na više nerazvrstanih cesta na svom području.

Zadarska županija na tri će se lokacije obračunati (i) s prebrzom vožnjom. U Benkovcu će sanirati potencijalno opasna mjesta u blizini vrtića i škole, za što su im odobrene 22.000 eura. Za 25.000 eura u Općini Ražanac, na dionici od Radovina do oborinskog propusta u naselju Marasovići, rekonstruirat će se nerazvrstana cesta, s javnom rasvjetom. Dvije tisuće eura više odobrene su za smirivanje brzine prometnih tokova u naseljima Mrljane i Ždrelac, u Općini Pašman.

Zahtjevi iz čitave Hrvatske

Čitav popis potencijalno opasnih mjesta čija će se sanacija ove godine sufinancirati sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa objavljen je na web stranicama NPSCP-a. Na natječaj je pristiglo 135 zahtjeva iz čitave Hrvatske, a odabrana su 33 projekta među kojima će se razdijeliti ukupno raspoloživih 998.312.81 eura. Pri odabiru projekata, navode iz NPSCP-a, poštivali su kriterije zadane javnim pozivom, a pazili su i na ravnomjernu zastupljenost svih dijelova Hrvatske. Osim toga, vodili su računa o sigurnosti najranjivijih skupina te gledali da raspoloživi novac rasporede što pravednije i pravilnije.

Većina gradova, općina, županija koje su se javile na ovaj javni natječaj i u njemu dobile novac za prijavljene projekte može računati na manji iznos od zatraženog. Iz NPSCP-a pojašnjavaju kako je takav pristup bio nužan kako bi se mogao podržati – i u konačnici ostvariti – što veći broj projekata. Ujedno mole podnositelje zahtjeva kojima ove godine nije odobren novac da ne odustanu od sanacija cesta, izgradnje nogostupa, obilježavanja pješačkih prijelaza, postavljanja semafora ili "ležećih policajaca", već da se jave na idući javni natječaj za sanaciju potencijalno opasnih mjesta u prometu.