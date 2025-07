Evo koje su ključne razlike u prometnim pravilima Njemačke i Austrije: Neke sitnice mogu vas skupo koštati

Prilikom putovanja automobilom u Njemačkoj i Austriji, važno je znati da obje zemlje imaju različita prometna pravila i zakonske obveze. U nastavku je pregled ključnih razlika koje se tiču brzine, alkohola, obavezne opreme, korištenja mobitela, zimskih guma i drugih prometnih aspekata.

1. Ograničenja brzine

Njemačka ne propisuje opće ograničenje brzine na autocestama. Preporučena brzina iznosi 130 km/h, ali nije zakonski obvezna. Na ostalim prometnicama vrijede ograničenja 100 km/h izvan naselja i 50 km/h unutar naselja. Početnici ne podliježu posebnim ograničenjima. Austrija ima strogo definirana ograničenja - 130 km/h na autocestama, 100 km/h izvan naselja i 50 km/h unutar naselja. Ta pravila vrijede i za nove vozače, ali uz dodatne restrikcije vezane uz alkohol, piše Fenix.

2. Alkohol za volanom

U Njemačkoj, dopuštena granica za iskusne vozače je 0,5 promila. Za mlađe od 21 godine i one u probnom roku vrijedi nulta tolerancija. Vožnja s više od 1,1 promila smatra se kaznenim djelom, uz moguće oduzimanje vozačke dozvole i zatvorsku kaznu. U Austriji, također vrijedi granica od 0,5 promila za iskusne vozače. Međutim, vozači početnici (prve dvije godine) te profesionalni vozači smiju imati najviše 0,1 promila. Kršenja se kažnjavaju visokim novčanim iznosima, zabranom vožnje, a u slučaju ponavljanja i psihološkim testiranjima.

3. Obavezna oprema

Njemački zakon traži minimalno jedan reflektirajući prsluk (za vozača), trokut i kutiju prve pomoći. Prsluk mora biti lako dostupan u vozilu. Austrija zahtijeva prsluk za svakog putnika, uz isti obvezni sadržaj kao u Njemačkoj. Policija često provjerava opremu, a kazne počinju od 35 eura.

4. Korištenje mobitela za volanom

U obje zemlje zabranjeno je korištenje mobitela bez handsfree sustava dok motor radi, uključujući stajanje na semaforu ili u prometnoj gužvi. U Njemačkoj kazna iznosi 100 eura i jedan bod u prometnom registru. U Austriji, i samo držanje uređaja može biti kažnjivo, a kazne počinju od 100 eura i povećavaju se u slučaju nesreće.

5. Zimske gume

Njemačka propisuje obaveznu zimsku opremu ovisno o vremenskim uvjetima te nema točno određenog razdoblja. Kazna za neprilagođene gume iznosi 60 eura i jedan bod. Austrija je preciznija - od 1. studenog do 15. travnja, u zimskim uvjetima vožnja bez zimskih guma može dovesti do kazni koje dosežu 5.000 eura.

6. Vinjete i cestarine

U Njemačkoj, osobna vozila ne moraju plaćati opću cestarinu, osim za neke tunele i mostove. U Austriji, vinjeta je obavezna za sve autoceste i brze ceste za vozila do 3,5 tona. Dostupne su digitalne i klasične naljepnice s valjanjem na 10 dana, 2 mjeseca ili godinu dana. Kazna za vožnju bez vinjete iznosi najmanje 120 eura.

7. Kružni tokovi

U Njemačkoj prednost u kružnom toku vrijedi samo ako je označena odgovarajućim znakom. Prilikom ulaska se ne koristi pokazivač smjera, ali se mora dati pri izlasku. U Austriji vozila u kružnom toku uvijek imaju prednost. Pokazivač smjera pri ulasku se ne daje, ali se obavezno uključuje pri izlasku. Nepravilno korištenje žmigavaca može rezultirati kaznama do 50 eura.

8. Parkiranje i zone za stanare

U Njemačkoj su česte zone parkiranja s naplatom i zone rezervirane za stanare, označene prometnim znakovima. Kazne za nepravilno parkiranje kreću se između 10 i 55 eura. U Austriji, osobito u većim gradovima, postoje vremenski ograničene i naplatne kratkotrajne parkirne zone. Bez važeće parkirne karte kazna može biti do 36 eura.

9. Semafori

U Njemačkoj, semafori su najčešće postavljeni iza crte zaustavljanja. Zelena strelica omogućuje skretanje udesno na crvenom svjetlu nakon potpunog zaustavljanja. Kazna za prolazak kroz crveno svjetlo iznosi najmanje 90 eura. U Austriji, semafori mogu biti ispred ili iza crte. Ne postoji zeleni streličasti znak poput njemačkog, a skretanja su regulirana dodatnim prometnim znakovima.

10. Kazne i naplata prekršaja

U Njemačkoj, kazne uključuju novčane iznose, bodove i moguću zabranu vožnje. Nema popusta za brzu uplatu. Kazne iznad 70 eura mogu se naplatiti i unutar EU. U Austriji, manji prekršaji često se naplaćuju odmah na licu mjesta (tzv. organmandat), uz mogućnost popusta za brzu uplatu. Naplata vrijedi i za strane vozače temeljem EU-sporazuma.

11. Zabrane za kamione

U Njemačkoj, kamionima težima od 7,5 tona zabranjena je vožnja nedjeljom i praznicima od 0 do 22 sata. Sektorske zabrane nisu uobičajene. U Austriji su pravila stroža - zabrana vožnje vikendom traje od subote u 15 sati do nedjelje u 22 sata, uz dodatnu noćnu zabranu od 22 do 5 sati. Postoje i sektorske zabrane za određene vrste robe (npr. na A12 kroz Inntal). Kazne su visoke i vrijede i za strane vozače.

Putujete li u Austriju, važno je upoznati se s njihovim prometnim propisima. Razlike u odnosu na Njemačku, osobito kada je riječ o vinjetama, zimskim gumama i opremi, mogu iznenaditi i skupo stajati. Posebna austrijska pravila uključuju, primjerice, zabranu silaska s autoceste u Tirolu vikendom kako bi se spriječio promet kroz lokalna sela. Također, semafori i znakovi mogu izgledati drukčije nego u Njemačkoj. Zato je preporučljivo provjeriti aktualne propise prije svakog putovanja.