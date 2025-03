Cijene se penju i do 250 eura po kilogramu: Ove bobice postaju sve popularnije

Goji bobice sve su popularnije u svijetu i Europi, a vole ih mnogi koji se fokusiraju na zdravu i kvalitetnu prehranu. U blizini Niša, uzgaja ih od 2013. obitelj Jovanović. Prema riječima Nemanje Jovanovića, uloženi prihodi vraćaju se već u prvoj godini. Obitelj je bobice prvo uzgajala za svoje potrebe, a zatim su se odučili to pretvoriti u posao. Uzgajaju crveni i crni goji, kao i još neke druge varijante.

"Veoma smo zadovoljni, plodovi crnih goji bobica ranije sazrijevaju, bobice su kvalitetne i velike, a prinos je znatno veći", kaže Jovanović za EUpravo zato. Za tisuću sadnica potrebno je izdvojiti 25.000 eura te još 20.000 eura za ostalu opremu. Otkupna cijena crvenih goji bobica iznosi 50 eura po kilogramu. S obzirom na to da rađa više puta godišnje, u prvom branju može se očekivati 0,3 kg po sadnici i zarada od 15.000 eura. U drugom branju u prvoj godini sadnje prinos iznosi do jednog kilograma po sadnici, a zarada do 50.000 eura, dok je u drugoj godini prosječni prinos tri kilograma po sadnici i zarada 150.000 eura. U trećoj godini uzgajivači mogu očekivati pet kilograma po sadnici i zaradu od 250.000 eura.

Crni goji spada među najskuplje i najrjeđe biljne vrste, ali prema stručnjacima – i najljekovitije. S obzirom na to da je crne goji bobice teško pronaći, cijena ploda iznosi od 200 do 250 eura po kilogramu. Najveći uvoznici goji bobica na svijetu su SAD, Njemačka, Kanada, Nizozemska, Australija i Ujedinjeno Kraljevstvo. Otkupna cijena bobica na svjetskom tržištu varira ovisno o kvaliteti i podrijetlu. Prosječno, cijena crvenih sušenih neorganskih bobica, koje potječu iz Kine, kreće se između 10 i 20 dolara po kilogramu, a može biti i viša za organske ili posebno kvalitetne bobice.