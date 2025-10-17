Naši Portali
Novo pivo

Bayreuther Hell sve je popularniji, s velikim razlogom

Autor
Zoran Vitas
17.10.2025.
u 15:22

Iz važnog povijesnog i kulturnog središta Bavarske dolazi još jedno odlično pivo koje u nas ubrzano 'hvata korijen'

Sada već ozbiljna ponuda njemačkih piva još je jedan znak kako je 'craft revolucija' pobijedila, odnosno na policama je daleko veći broj piva nego prije desetak godina. No i dalje je najprodavaniji lager pa tu tradiciju očito nije nimalo lako poremetiti, a što se nas tiče, to i nije osobito potrebno. Jer, u domaćim dućanima, a sve češće i na točionicima, nalaze se njemačka piva koja su odreda zaista izvrsne kvalitete. Među onima koja se na tržištu sve više prihvaćaju je i Bayreuther Hell koje dolazi iz grada na sjeveru Bavarske, nekih 90 km od Nürnberga. Bayreuth je inače povijesni bavarski grad od velike kulturne važnosti, a samo je po sebi razumljivo da ima i svoje pivo. Najpoznatije dolazi iz pivovare Bayreuther Brauhaus i, treba li to i reći, pripada stilu helles, koji je karakterističan za Bavarsku. Prepoznat ćete ga po etiketi u kombinaciji bijele i plave boje. Nebeskoplava je i boja države Bavarske, a tu je još i gradska vizura, pa ćete ovo pivo prilično lako uočiti. No više vas treba zanimati što je u boci, a riječ je o doista odličnom pivu, vrlo pitkom, ukusnom, s aromama koje podsjećaju na one kakve biste mogli osjetiti na nekoj livadi. Dakle osjeti se nešto cvijeća, čak i malo meda te svježina, a onda se to ponavlja i u okusu. Pred vama je zaista krasan predstavnik svoje oduvijek popularne pivske vrste, a može se piti svaki dan.

Ključne riječi
pivo

