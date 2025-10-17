Bayreuther Hell sve je popularniji, s velikim razlogom

Sada već ozbiljna ponuda njemačkih piva još je jedan znak kako je 'craft revolucija' pobijedila, odnosno na policama je daleko veći broj piva nego prije desetak godina. No i dalje je najprodavaniji lager pa tu tradiciju očito nije nimalo lako poremetiti, a što se nas tiče, to i nije osobito potrebno. Jer, u domaćim dućanima, a sve češće i na točionicima, nalaze se njemačka piva koja su odreda zaista izvrsne kvalitete. Među onima koja se na tržištu sve više prihvaćaju je i Bayreuther Hell koje dolazi iz grada na sjeveru Bavarske, nekih 90 km od Nürnberga. Bayreuth je inače povijesni bavarski grad od velike kulturne važnosti, a samo je po sebi razumljivo da ima i svoje pivo. Najpoznatije dolazi iz pivovare Bayreuther Brauhaus i, treba li to i reći, pripada stilu helles, koji je karakterističan za Bavarsku. Prepoznat ćete ga po etiketi u kombinaciji bijele i plave boje. Nebeskoplava je i boja države Bavarske, a tu je još i gradska vizura, pa ćete ovo pivo prilično lako uočiti. No više vas treba zanimati što je u boci, a riječ je o doista odličnom pivu, vrlo pitkom, ukusnom, s aromama koje podsjećaju na one kakve biste mogli osjetiti na nekoj livadi. Dakle osjeti se nešto cvijeća, čak i malo meda te svježina, a onda se to ponavlja i u okusu. Pred vama je zaista krasan predstavnik svoje oduvijek popularne pivske vrste, a može se piti svaki dan.