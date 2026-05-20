OPLELI PO DOMAĆIMA I TURISTIMA

Tko najgore vozi? Evo što misle Hrvati: 'Čim ih vidim, padne mi mrak na oči'

Zagreb: Pojačan promet na glavnim pravcima tijekom uskrsnih blagdana
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.05.2026.
u 17:00

"Ja osobno nikad nisam vidio Poljaka da zna vozit'", kazao je jedan korisnik Reddita, a njegova je objava naišla na velik interes

Mnogi Hrvati provode mnogo vremena za volanom automobila, često i po nekoliko sati dnevno, navigirajući kroz gradski promet ili putujući na duljim relacijama. Tijekom tog vremena susreću se s najrazličitijim situacijama i dogodovštinama u prometu – od svakodnevnih gužvi u jutarnjim satima do nepredvidljivih situacija koje mogu nastati u bilo kojem trenutku. Hrvatske prometnice postaju posebno opterećene za vrijeme turističke sezone. U tom razdoblju na naše ceste stiže iznimno velik broj turista iz brojnih europskih i svjetskih zemalja. Ovaj priljev vozila značajno povećava prometno opterećenje, osobito na cestama koje vode prema moru. S obzirom na ovakve okolnosti i povećanu frekvenciju prometa, različiti problemi i izazovi na cestama postaju svakodnevna pojava i nisu nikakva rijetkost.

Jedan je korisnik Reddita na toj platformi pokrenuo raspravu o "kvaliteti" vozača koji voze hrvatskim prometnicama. Naime, upitao je korisnike koji su najgori vozači po njihovu mišljenju, uključujući Hrvate i turiste. "Ja nikad nisam vidio Poljaka da zna vozit'", kazao je, a njegova je objava naišla na velik interes. Odgovori su bili različiti, a u nastavku donosimo neke od njih.

"Čim vidim DA ili PU tablice s naljepnicom rent a car kuće, padne mi mrak na oči. Što unajmljuješ auto ako ne znaš vozit'. Azijati u bilo kojoj varijanti. Poljaci uspijevaju voziti sporo, a opet biti najgori na cesti. Nijemci i Austrijanci koji voze točno po propisu. Automobili s njemačkim i austrijskim tablicama koje voze naši bauštelci pa jure okolo k'o divljaci. Od naših ljudi babe na magistrali. Zbunjeni Talijani. Slovenci, Bosanci i Srbi mi ne stvaraju probleme", odgovorila je jedna osoba. 

"Albanci uvjerljivo. Pogotovo s njemačkim tablicama", "Bosanci u Škodama sa slovenskim tablicama", "Talijani, daleko najgori", još su neki od komentara. "Rijetko generaliziram, ali vozači krapinskih oznaka i bilo koje slovenske tablice na obilaznici zaobilazim širokim lukom. Radim dnevno stotinjak kilometara i ovo je moje osobno iskustvo...", navodi još jedan korisnik Reddita. 

"Kad vidim Golfa sa custom tablicama doslovno se stanem u prvo sljedeće ugibalište", "Talijani. Ne samo vozači, nego i najgori mornari/skiperi/kapetani", "Vozači dostava, zatim taksisti, iako sam i ja jedan, al' bar ne radim sr***a po cesti. Od tablica, kad vidim KR, KC i SK, mičem se sa strane. Rijeka ima vjerojatno najbolje vozače, osim na autoputu di su uvijek 20 ispod ograničenja", "Poljaci i Česi. Uvijek u lijevoj traci, ne miču se, a voze 2 km/h brže nego ovi u desnoj", stoji u još nekim komentarima. 

Neki nisu generalizirali po nacionalnost, nego po spolu: "Muškarci iznad 60 godina. Katastrofa vožnja, a ponašanje kao da su kraljevi ceste. Žene koje loše voze bar su pokunjene", "Žene u kasnim srednjim godinama u skupim SUV-ovima".

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

GR
Grundl
17:13 20.05.2026.

Vrhunsko novinarstvo! Svaki drugi članak je prijenos objava sa nekog foruma na kojem anonimusi lažu. I onda se te laži oblikuju, još se malo i izmisli, tako da se uvijek afirmira region, jugoslavija, srbija…

CO
CommonSense
18:09 20.05.2026.

Fascinantno kako je Reddit postao glavni novinarski izvor. Još malo pa budu citirali ‘korisnik420’ kao stručni izvor

Avatar Kajman
Kajman
17:45 20.05.2026.

PU tablice izbjegavajte u širokom luku. Madalje, žene za volanom s mobitelom u ruci 😱Zapravo niti se ne sjećam kada sam zadnji put vidio ženu za volanom, a da u drugoj ruci nije držala mobitel ili onu cigaretu cucalicu.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

