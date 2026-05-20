NEMA VOJSKU

Mala europska zemlja ima jedan od najboljih standarda na svijetu: Sigurna je i bogata, ali postoji jedan problem

Večernji.hr
20.05.2026.
u 19:00

Prostire se na samo 468 četvornih kilometara, u samom srcu Pirineja, a zbog svoje veličine i planinskog položaja djeluje gotovo kao skrivena europska razglednica

Kada se govori o zemljama s visokim životnim standardom, sigurnošću i kvalitetom života, Andora se rijetko prva spominje. Ipak, ova mala kneževina smještena između Francuske i Španjolske po brojnim se pokazateljima nalazi među najpoželjnijim mjestima za život, ali i među najzanimljivijim europskim destinacijama za putovanje, piše Nova.rs.

Andora je jedna od najmanjih država na svijetu. Prostire se na samo 468 četvornih kilometara, u samom srcu Pirineja, a zbog svoje veličine i planinskog položaja djeluje gotovo kao skrivena europska razglednica. Službeno je kneževina, a njezini su suvladaoci predsjednik Francuske i biskup španjolskog Urgella.

Jedna od zanimljivosti po kojima se Andora razlikuje od većine država jest činjenica da nema stalnu profesionalnu vojsku. Obrana je povijesno i pravno povezana sa susjednim zemljama, Francuskom i Španjolskom, dok se za svakodnevni red i sigurnost brine nacionalna policija. U izvanrednim okolnostima muškarci se mogu pozvati na službu, no u praksi takav sustav gotovo da nema ulogu u svakodnevnom životu.

Andora se često opisuje i kao jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu. Teži oblici kriminala ondje su iznimno rijetki, a ulični kriminal, džeparenje, pljačke i vandalizam gotovo su nepoznati u usporedbi s većim europskim gradovima. Zbog toga se stanovnici i turisti mogu osjećati vrlo sigurno, čak i tijekom večernjih šetnji.

Sigurnosni izazovi s kojima se zemlja povremeno suočava uglavnom se odnose na financijski kriminal, ponajprije zbog specifične povijesti bankarskog sustava, te na povremene provale u vikendice tijekom skijaške sezone. Andora ima i moderan zatvor, no broj zatvorenika ondje je vrlo malen u odnosu na broj stanovnika, a većinu čine strani državljani, najčešće povezani s krijumčarenjem.

Uz sigurnost, Andora je poznata i po vrlo povoljnom poreznom sustavu. Dugo je imala reputaciju poreznog raja, a iako je pod pritiskom Europske unije uvela porez na dohodak i dobit, stope su i dalje niske. Porez na dohodak i dobit ograničen je na najviše 10 posto, dok je njihov oblik PDV-a, poznat kao IGI, samo 4,5 posto, što je među najnižim stopama u Europi.

Zemlja se redovito ističe i po dugom životnom vijeku te učinkovitom zdravstvenom sustavu. Stanovnici Andore u prosjeku žive vrlo dugo, a kvaliteta zdravstvene skrbi smatra se jednim od razloga zbog kojih se ova mala država često spominje među zemljama s najboljom kvalitetom života.

Ipak, život u Andori nije jeftin. Visok standard prati i visoka cijena svakodnevice, osobito kada je riječ o nekretninama. Zbog ograničenog prostora među planinama, cijene kupnje i najma stanova vrlo su visoke, pa je za udoban život u toj zemlji potrebno imati stabilna i iznadprosječna primanja.

Za turiste je Andora posebno privlačna jer spaja prirodu, opuštanje i kupovinu. Glavni grad Andorra la Vella najviša je prijestolnica u Europi, a poznat je po staroj jezgri Barri Antic, kamenoj zgradi parlamenta Casa de la Vall iz 16. stoljeća te brojnim trgovinama. Zbog povoljnijih poreza i duty-free statusa, grad privlači posjetitelje u potrazi za luksuznom robom, parfemima, tehnikom i modom po nižim cijenama.

Jedna od najpoznatijih atrakcija je Caldea, veliki termalni spa kompleks smješten u futurističkoj staklenoj građevini. Posjetitelji ondje dolaze zbog toplih bazena, sauna i wellness sadržaja, osobito nakon dana provedenog na skijalištu ili planinarskim stazama. Zimi je Andora popularna među skijašima jer nudi stotine kilometara uređenih staza, dok se ljeti skijaški centri pretvaraju u odredišta za planinarenje, biciklizam i boravak u prirodi. Među atrakcijama se izdvaja i Tobotronc u parku Naturland, jedna od najpoznatijih adrenalinskih vožnji kroz planinski krajolik.

Poseban šarm Andori daju i kamena sela poput Ordina i Pala, u kojima se mogu vidjeti očuvana srednjovjekovna arhitektura i romaničke crkve iz 11. i 12. stoljeća. Upravo ta kombinacija sigurnosti, prirode, visokog standarda i planinskog mira čini Andoru jednom od najposebnijih, ali još uvijek nedovoljno razvikanih europskih destinacija.

