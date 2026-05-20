Skidanje kilometara nije jedina stvar na koju treba paziti: Ovo su najveće zamke pri kupnji rabljenog automobila

Kupnja rabljenog automobila s budžetom do 5000 eura za mnoge je prvi ozbiljniji korak prema vlastitom vozilu. Iako se za taj iznos na oglasnicima može pronaći velik broj automobila, takva kupnja gotovo uvijek nosi i dozu rizika. Vozila u toj cjenovnoj klasi najčešće su starija od deset godina, imaju visoku kilometražu i iza sebe već poprilično dugačak život na cesti. To, međutim, ne znači da je dobra kupnja nemoguća. Stručnjaci njemačkog autokluba ADAC ističu da se i za relativno skroman iznos može pronaći automobil koji će još nekoliko godina pouzdano služiti vlasniku, prenosi Fenix. Presudno je, međutim, u kupnju ući bez nerealnih očekivanja i s puno pažnje provjeriti tehničko stanje vozila.

Kod automobila do 5000 eura treba računati na tragove korištenja, skromniju opremu i poneku ogrebotinu. U toj klasi to nije iznimka, nego pravilo. Mlađa vozila za taj novac mogu se pronaći uglavnom među manjim gradskim modelima, koji nude nižu potrošnju i jeftinije održavanje, ali često dolaze s jednostavnijom izradom i bez modernih sigurnosnih i asistencijskih sustava.

Velika kilometraža sama po sebi ne mora biti razlog za odustajanje. Automobil koji je redovito održavan i tehnički zdrav može biti bolji izbor od vozila s manje kilometara, ali nejasnom poviješću. Najvažnije je provjeriti motor, ovjes, kočnice, podvozje i stanje karoserije, jer upravo se na tim stavkama kriju najskuplji popravci.

Kupci bi pritom trebali unaprijed ostaviti dio novca za prve popravke. Kod starijih automobila potrošni dijelovi poput kvačila, amortizera, akumulatora, diskova ili guma mogu uskoro doći na red za zamjenu. Zato nije pametno potrošiti cijeli budžet na samu kupnju vozila. Bolje je kupiti nešto jeftiniji automobil i imati rezervu za nepredviđene troškove.

Poseban oprez potreban je kod automobila koji na prvi pogled izgledaju predobro. Svježe opran, poliran ili blistav automobil ne znači nužno da je u dobrom stanju. Sjajan lak može prikriti tragove loših popravaka, korozije ili ranijih oštećenja. Ako kupac nema iskustva s automobilima, najbolje je povesti mehaničara ili vozilo prije kupnje odvesti na pregled u neovisni servis.

Veliku ulogu ima i dokumentacija. Uredno vođena servisna knjižica, računi za popravke i dokazi o redovitom održavanju puno govore o tome kako se prethodni vlasnik odnosio prema automobilu. Posebno je važno provjeriti kada su mijenjani ulje, kočnice, gume i zupčasti remen ako ga automobil ima. Ako dokumentacije nema, kupac mora računati na veći rizik.

Dobro je provjeriti i koliko je automobil imao vlasnika. Vozilo koje dolazi od prvog ili drugog vlasnika često je sigurniji izbor od automobila koji je u kratkom razdoblju više puta mijenjao ruke. To ne mora automatski značiti da s njim nešto nije u redu, ali može biti znak za dodatni oprez. Tehnički pregled također je važan signal. Automobil s tek obavljenim pregledom kupcu daje barem određenu sigurnost, dok vozilo kojem tehnički istječe za nekoliko tjedana može vrlo brzo donijeti nove troškove. U tom slučaju svi popravci potrebni za prolazak pregleda padaju na novog vlasnika.

Jedna od najčešćih zamki kod rabljenih vozila i dalje je manipulacija kilometražom. Zato stanje kilometara treba usporediti sa svim dostupnim dokumentima, starim računima iz servisa, zapisnicima s tehničkog pregleda i drugim dokazima. Ako automobil star više od deset godina ima neuobičajeno malu kilometražu, a za to ne postoji jasna dokumentacija, treba biti posebno oprezan.

Pametan izbor često su modeli velikih, masovnih proizvođača. Za popularne automobile lakše je pronaći rezervne dijelove, serviseri ih bolje poznaju, a zamjenski dijelovi i rabljene komponente obično su znatno dostupniji i povoljniji. To dugoročno može napraviti veliku razliku u troškovima održavanja.

Tijekom probne vožnje treba obratiti pozornost na zvukove iz ovjesa, rad motora, kočenje, promjene brzina i ponašanje automobila pri skretanju. Neobični udarci, vibracije, dim iz ispuha, curenje ulja ili lampice upozorenja na instrumentnoj ploči nikada se ne smiju ignorirati. Posebno treba pregledati tragove hrđe, osobito na podvozju, pragovima, rubovima blatobrana i nosivim dijelovima karoserije. Površinska korozija može biti manji problem, ali hrđa na konstrukcijski važnim dijelovima često znači skupe popravke i sigurnosni rizik.

Rabljeni automobil do 5000 eura može biti sasvim solidno rješenje za svakodnevnu vožnju, ali samo ako se kupuje hladne glave. U ovoj cjenovnoj klasi ne traži se savršenstvo, nego tehnički ispravan, održavan i realno procijenjen automobil. Najveća pogreška je žuriti s kupnjom samo zato što vozilo na fotografijama izgleda dobro ili zato što se cijena čini povoljnom.