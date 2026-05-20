Fotografija poluprazne vrećice smokija izazvala lavinu na Redditu: 'Ovo je sramota, deru nas'

Objava pod jednostavnim naslovom "Shrinkflacija", koja prikazuje unutrašnjost tek otvorene vrećice smokija punjenog kikirikijem, postala je viralna na hrvatskom Redditu i pokrenula raspravu koja je očito pogodila živac mnogih kupaca. Korisnik je podijelio fotografiju pakiranja koje se čini više od pola prazno, a zajednica je u komentarima izrazila svoje frustracije cijenama i količinama proizvoda na policama trgovina. Fotografija je brzo prikupila više od stotinu i pedeset odobravanja i desetke komentara, a mnogi su podijelili slična iskustva, osjećajući se prevarenima.

Reakcije korisnika kretale su se od sarkazma do otvorenog bijesa. "Zašto ne pakiraju u tictac kutijice?", glasio je najpopularniji komentar, ironično aludirajući na minijaturnu količinu proizvoda. Drugi su bili direktniji u svojoj kritici. "Najbolji su mi, ali ne kupujem jer tri smokića dođu skoro tri eura", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Jedan dan sam to vidjela u dućanu, odmah slina na usta... Fino mi je, strašno fino, ali ta prevara s količinom, kakvo razočaranje. Teška srca ih više nikad nisam kupila".

Mnogi su istaknuli kako je cijena od otprilike 1,30 eura za pakiranje od 70 grama previsoka za ono što se dobije. "Kao da su tartufi, a ne smoki", slikovito je opisao jedan komentator. Ipak, dio korisnika stao je u obranu proizvođača, napominjući da je gramaža jasno istaknuta na pakiranju i da je punjeni smoki teži te zauzima manji volumen od klasičnog. "Piše ti količina na pakiranju", oštar je bio jedan od komentara.

Ono što je raspravu učinilo posebno zanimljivom jest komentar jednog upućenog korisnika koji je skrenuo pozornost na buduće propise Europske unije. "Bit će zanimljivo vidjeti kako će se ove kompanije prilagoditi novom EU zakonu (PPWR) koji stiže 2028., a kojime se zabranjuju ovakve stvari, tj. prazan prostor u pakiranju morat će se svesti na minimum", napisao je, dodavši da u tvrtki u kojoj radi već prilagođavaju poslovanje. Prema novim pravilima, više neće biti moguće, primjerice, bocu od jedne litre puniti sa 0,7 litara sadržaja.

Ova najava oduševila je mnoge, koji smatraju da se male potrošače "tlači s neodvojivim čepovima i sličnim glupostima, dok korporacije pakiraju dvije napolitanke u 200 grama plastike". Dok kupci nastavljaju voditi bitke s polupraznim vrećicama i kutijama, čini se da bi zakonodavci uskoro mogli stati na njihovu stranu i natjerati proizvođače na veću transparentnost i poštenije pakiranje.

*uz korištenje AI-ja