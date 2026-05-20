'Naše ankete kažu da je savez SDP i Možemo jači od HDZ-a. Iste ankete ima i Plenković i zato je nervozan'

Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković. Poručio je to u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić koji će u naredna dva mjeseca obići 20-ak gradova zajedno sa koordinatoricom stranke Možemo Sandrom Benčić i građanima govoriti upravo o razlozima inflacije i što bi njegova stanka radila da ju se suzbije, ako dođu na vlast. Hajdaš Dončić je kazao kako razumije geo stratešku poziciju i geostrateške stvari koje se događaju oko nas, ali kao razlog zašto je Hrvatska danas predvodnica po visini inflacije vidi u deset godina krivog ulaganja europskih i nacionalnih sredstava koje nisu stvorile niti samodostatnost u proizvodnji hrane, niti energetsku samodostatnost, niti ulaganje u javni transport. Da on vodi Vlad bilo bi, kazao je drugačije.

- Postoji nešto što se u ekonomiji zove porast BDP-a, ekonomski rast, ekonomski razvoj i ciljane mjere upravo u ovim sektorima koje sam spomenuo. Ne mogu osporiti da Hrvatska ima vrlo visoku stopu apsorpcije europskih sredstava, ali ta sredstva nisu utrošena ciljano upravo na sve segmente gdje smo onda postali ovisni o stranim trgovačkim lancima, o bankama i telekomima koji imaju vrlo visoke marže. Ali još jedanput ću naglasiti. Nisu oni naši neprijatelji, oni su plaćeni od svojih stranih poslodavaca, što je apsolutno legitimno da imaju visoke marže, da ostvaruju ekstra profit, ali osoba koja je plaćena od hrvatskih poreznih obveznika je premijer i on je morao sa setom mjera neutralizirati ove tri ključne stvari koje sam spomenuo. Zato kažem da u Hrvatskoj inflacija ima i ime i prezime, a to je Plenkovićeva inflacija-kazao je. Dođe li na vlast na udaru će, nastavio je, biti svi oni koji ostvaruju ekstra profit, a tu prije svega vidi banke i telekome i određeni dio trgovačkih lanaca koji imaju visoku maržu. A nagrađivat će one poduzetnike, dodao je, koji dižu plaće, dižu produktivnost i skraćuju radno vrijeme.

- To nije socijaldemokracija 19. i 20. stoljeća, to je socijaldemokracija koja uključuje, koja zna što je moderni antifašizam, koja primarno rješava pitanje profita i dobiti, ne sekundarno kroz poreze, nego na licu mjesta. Moderna hrvatska socijaldemokracija je borba za institucije, borba za rodnu rodnu ravnopravnost i vjeru da Hrvatska 2032. godine može biti stvarno mjesto gdje se isplati ostati živjeti i gdje možeš normalno živjeti i gdje zakoni i pravila vrijede jednako za sve-kazao je. Govoreći o ideji SDP-a o skraćivanju radnog tjedna na četiri dana otkrio je kako pripremaju pilot projekte kojima bi četverodnevni radni tjedan pokušali uvesti u one jedinice lokalne samouprave gdje su na vlasti. Naravno, u onim tvrtkama kojima je osnivač grad gdje su na vlasti. Na pilot projektima, kazao je, radi SDP-ov ekspertni tim i do jeseni je plan da pripreme projekte koji će se odnositi na dvije skupine radnika. Prva su oni iznad 58 godina kako bi im se omogućilo skraćeno radno vrijeme uz istu plaću pred odlazak u mirovinu, a druga skupina su mladi do 30 godina kojima bi se četverodnevnim radnim tjednom omogućilo da imaju vrijeme za obitelj.

- U rujnu ćemo imati radionicu s ljudima koji su u stranci radili na toj temi i pozvat ćemo sve gradonačelnike i načelnike SDP-a i kolege iz Možemo, dakle Zagreba i Pazina, te im predložiti dva ili tri modela koje sada finaliziramo- otkrio je šef SDP-a i dodao kako želi tu priču otvoriti, ali i pilot projektima pokazati da je tako nešto moguće i u Hrvatskoj i da se ne treba bojati. Dodao je i kako na tu temu vode razgovore i sa sindikatima i poslodavcima i da se ništa neće raditi "preko koljena". Govorio je i sklapanju koalicije sa Možemo što se očekuje na jesen, u listopadu. Na pitanje kasni li se s time rekao je da ne i da prvo žele napraviti "zagrijavanje" sa zajedničkim akcijama i inicijativama da građani vide da postoji jasna alternativa HDZ-u. Kada i formalno sklope savez očekuje da će imati sinergiju i da će u istraživanjima preskočiti HDZ po popularnosti. Štoviše, otkrio je kako njihove ankete već pokazuju da je buduća koalicija osjetno jača nego HDZ.

- Ako primjećujete nervozu kod Plenkovića u zadnjih mjesec-dva, to je jedan od razloga. I on ima iste ili slične ankete- zaključio je Hajdaš Dončić. Na pitanje kakvu pomoć očekuje od Zorana Milanovića da bi dobio izbore rekao je da očekuje samo da poštuje Ustav i da njemu, kada, kazao je, bude prvi, prvome dade mogućnost za sastavljanje vlade. - Zato je bitno da je on predsjednik države-kazao je. Za priče da bi se Milanović opet mogao aktivirati i da je to jedan od razloga zašto nisu izabrana tri suca Ustavnog suda kazao je da se slušajući razne komentare ponekad pita postoji li u Hrvatskoj istinski analitičar koji razumije politiku. - To je isto kao što zadnjih šest, sedam mjeseci slušam o prijevremenim izborima-dodao je i kazao kako je uvjeren da će izbori biti u redovnom roku. Komentirao je i afere u sportskim savezima. Ako postoji politička volja nemoguće, kazao je, da nitko nije znao za nepravilnosti.

- Znamo da većinu sportskih saveza vode HDZ- ovci. To je činjenica i toj političkoj stranci odgovara da postoji vrlo velika siva zona. Kako je moguće da je predsjednik Hrvatske. To je gotovo nemoguće-kazao je i dodao kako je osobno čuo za priče od roditelja čija su djeca bila vrhunski sportaši i koji su zbog priče da nema da nema dovoljno novaca u Skijaškom savezu bili isključeni iz reprezentacije. Zajednički nazivnik svih tih afera, nastavio je, u tome što je u 95 posto slučajeva na čelu tih udruga netko iz HDZ-a. To je, nastavio je, razloga zašto HDZ upravlja većinom općina, gradova i županija. Ušli su, kaže, kao mafijaška organizacija, u sve strukture društva. Kazao je i da zna da je takav sustav najteže pobijediti i da jako dobro zna da njega i partnere iz Možemo očekuje bitka koja će trajati do izbora i u kojoj će iti i podmetanja, stavljanja klipova između SDP-a i Možemo.

- No citirat ću prijatelja Tomislava Tomaševića. Naša koalicija je čvrsta. Ne kao beton, nego kao armirani beton. Koje ćemo željezo staviti još nismo odlučili, ali to su sitne filigranske stvari koje još moramo definirati- kazao je. O opciji širenja lijevog saveza i na druge, manje stranke, kazao je da mogu razgovarati nakon što prijeđu praga. Predizborno na listi SDP-a i Možemo prihvatljiva im je samo Dalija Orešković jer stvaraju identitetski i ekonomski sličnu opciju. Za HDZ je kazao da nikad u životu nije imao program i da su prazna stranka kao buča bez koštica. Za svađu između HDZ-a i DP-a oko toga tko je trebao biti izaslanik Sabora u Bleiburgu kazao je kako je Plenković u toj koaliciji odgovoran za sve i da zato on za njega i tvrdi da je radikalni desničar, iako to, dodao je, po habitusu nije.

- On je fina, uglađena osoba, ima odijelo, zna se služiti vilicom i nožem, čak i sa salvetom. Ali je radikalni desničar jer je pomaknuo hrvatsku granicu desnog centra udesno-poručio je. Na pitanje kako gleda na povećani interes zadnjih dana za istinom o žrtvama komunističkih zločina koji je bilo kazao je kako je i dio njegove obitelji imao problema nakon 1945. godine i da bi bio politički lud da negira zločine koji su se dogodili nakon Drugog svjetskog rata. Svatko je, dodao je, zavrijedio suđenje, a dogodile su se neselektivne smrtne kazne i to osuđuju i žao mu je, rekao je, da se to događalo. No problematičnim smatra što se jedna stranka danas bavi samo tom temom, a njega, nastavio je, zanimaju razgovori i o umjetnoj inteligenciji, radnim mjestima, o data centrima, poljoprivredi, ekonomiji... Za Penavin prijedlog da se kosti žrtava pokopaju u Udbini i da im se tamo uredi spomen park kazao je da je to jako loša ideja jer ustaše nisu bili hrvatska vojska već od Hitlera. Ne može se, istaknuo je, žrtve dovesti u Hrvatsku i stavljati službenu zastavu RH jer se oni nisu borili za Republiku Hrvatsku nego za NDH. Govoreći o neizboru tri ustavna suca rekao je da je Plenković 14 mjeseci bojkotirao izbor šefa Vrhovnog suda koji bi trebao raditi monitoring i nadzor na sudovima u Hrvatskoj.

- I onda vam se, nažalost, dogodi tragična priča u Drnišu i on sad pere ruke od toga-kazao je. Makar iz moralnih razloga, dodao je, neki je ministar trebao ponuditi ostavku ili ministar unutarnjih poslova te je podsjetio na tragično ubojstvo Ivane Hodak 2008. godine kada je Ivo Sanader smijenio ekspresno dva ministar i šefa policije u jednu večer.