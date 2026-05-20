Svjedočili smo razgovoru menadžerice sa studentom: 'Znaš, kako nemaš iskustva i ne znaš posao, možeš dobiti samo minimalac'

"Neko dijete, student, maloprije je bio na razgovoru. Iskoristi ga maksimalno koliko možeš..., njemu je u fokusu raditi što više i zaraditi 'novčeke'. A satnica će mu biti minimalac." Tim je riječima "menedžerica" jednog lanca zagrebačkih kafića izvijestila voditelja smjene da mu šalje radnu snagu. Igrom slučaja svjedočili smo njezinu razgovoru sa studentom (19) u polupraznom kafiću. Sjedila je preko puta nas i samoljubivo – glasno razgovarala s mladićem. Previše mlad i skroman, previše neiskusan i pristojan, odmah joj je rekao da može raditi dva i pol ljetna mjeseca koliko god treba i što god treba... i da ne računa da će mu platiti nešto puno jer mu je to prvi posao. Uzvratila mu je odrješito: "Znaš, kako nemaš iskustva i ne znaš posao, možeš dobiti samo minimalac." Kao da za pranje čaša i posluživanje kave treba doktorat. Student, kojem je, očito, jako stalo da prvi put u životu zaradi svoj novac, prihvatio je njezinu 'velikodušnu ponudu' i u paketu s njom upozorenje na kraju razgovora da će nakon pet dana vidjeti kako će se snaći na poslu pa ako ne bude išlo, onda će se mirno razići.