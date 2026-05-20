"Neko dijete, student, maloprije je bio na razgovoru. Iskoristi ga maksimalno koliko možeš..., njemu je u fokusu raditi što više i zaraditi 'novčeke'. A satnica će mu biti minimalac." Tim je riječima "menedžerica" jednog lanca zagrebačkih kafića izvijestila voditelja smjene da mu šalje radnu snagu. Igrom slučaja svjedočili smo njezinu razgovoru sa studentom (19) u polupraznom kafiću. Sjedila je preko puta nas i samoljubivo – glasno razgovarala s mladićem. Previše mlad i skroman, previše neiskusan i pristojan, odmah joj je rekao da može raditi dva i pol ljetna mjeseca koliko god treba i što god treba... i da ne računa da će mu platiti nešto puno jer mu je to prvi posao. Uzvratila mu je odrješito: "Znaš, kako nemaš iskustva i ne znaš posao, možeš dobiti samo minimalac." Kao da za pranje čaša i posluživanje kave treba doktorat. Student, kojem je, očito, jako stalo da prvi put u životu zaradi svoj novac, prihvatio je njezinu 'velikodušnu ponudu' i u paketu s njom upozorenje na kraju razgovora da će nakon pet dana vidjeti kako će se snaći na poslu pa ako ne bude išlo, onda će se mirno razići.
Svjedočili smo razgovoru menadžerice sa studentom: 'Znaš, kako nemaš iskustva i ne znaš posao, možeš dobiti samo minimalac'
Prema podacima Ministarstva obrazovanja, lani su studenti u Hrvatskoj u prosjeku bili plaćeni 7,15 eura neto po satu, što je više od propisanog minimalca
Komentara 2
Ako studenti ne žele raditi za minimalac, ima tko hoće! Filipinci čekaju u redu za takve poslove, a agencije koje vode "domoljubi" mogu ih dovesti koliko god je potrebno...
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Isto ko i kod mene ovdje u Grazu. Mali ima 19 god nece njegovi da mu pokazu, da ga osposobe. To je tako ruzno vidit i neljudski. Uzeo ga pod svoje i eno ga radi ko veliki i stalno mimi leti. A one ravnodušne bi poslao Kati Šmajser.