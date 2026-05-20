Sve je spremno za najluksuzniji kineski auto u povijesti: Stiže u izdanju koje bi moglo stajati i do 300.000 dolara

Huawei i JAC predstavili su prve službene fotografije modela Maextro S800 Grand Design, posebno dorađene i luksuznije verzije svoje reprezentativne limuzine. Automobil bi javnosti trebao biti predstavljen u lipnju, a prema oznakama vidljivima na službenim fotografijama, na kineskom tržištu mogao bi se prodavati pod nazivom Maextro S800 Collector’s Edition, piše Car News China.

Riječ je o izvedbi koja jasno cilja na kupce najskupljih luksuznih limuzina. Maextro S800 Grand Design dobio je dvobojnu karoseriju, pri čemu je gornji dio izveden u nijansi koju proizvođač naziva “Far Mountain Cyan”, dok je donji dio bijele boje. Kako bi se dodatno naglasio ekskluzivni karakter automobila, korišteni su brojni zlatni detalji, uključujući ukras na poklopcu motora, okomitu zlatnu letvicu na prednjem dijelu, kao i zlatne oznake na blatobranima, C-nosačima, kotačima i stražnjem dijelu vozila.

Dimenzijama se S800 Grand Design smješta u sam vrh klase velikih luksuznih limuzina. Dug je 5480 milimetara, širok 2000 milimetara, dok visina, ovisno o konfiguraciji, iznosi 1536 ili 1542 milimetra. Međuosovinski razmak od 3370 milimetara sugerira iznimno prostranu unutrašnjost, koja je konfigurirana za četiri putnika.

Poseban naglasak stavljen je i na tehnologiju. Na krovu se nalazi LiDAR sustav s 896 linija, dok kamere ugrađene u B-nosače upućuju na to da će automobil koristiti najnoviji Huaweijev sustav pomoći u vožnji Qiankun ADS 5.0. Automobil dolazi na gumama marke Arisun i luksuznim kotačima zatvorenijeg, takozvanog “pie-style” dizajna.

Kupcima će biti ponuđene dvije pogonske izvedbe. Prva je EREV, odnosno električna verzija s produživačem dosega, koja koristi 1,5-litreni turbobenzinski motor snage 127 kW kao generator. Uz njega dolazi sustav s tri elektromotora snage 160 kW, 237,5 kW i 237,5 kW. Prema WLTC ciklusu, samo na električni pogon može prijeći do 276 kilometara. Druga izvedba bit će potpuno električna. BEV verzija koristi Huaweijev sustav s dva elektromotora, pri čemu prednji razvija 160 kW, a stražnji 230 kW.

Budući da je riječ o posebno luksuznoj izvedbi modela S800, nagađa se da bi cijena mogla dosegnuti između 200.000 i 300.000 dolara. Time bi Maextro S800 Grand Design ušao u područje najskupljih limuzina na tržištu i izravno se pozicionirao uz bok najprestižnijim modelima etabliranih luksuznih marki.

Osnovni Maextro S800 već je privukao veliku pozornost kupaca. Iako je riječ o automobilu čija cijena prelazi 100.000 dolara, model je od lansiranja prošlog kolovoza ostvario snažan tržišni rezultat. Prodaja je vrhunac dosegnula u prosincu prošle godine, kada su isporučena 4223 primjerka.