Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
OD MATOŠEVOG PIRA DO ŠPORKIH KROKETA

Božićna čarolija vraća se na lokaciju s najljepšim pogledom na Zagreb, evo što će se sve moći kušati

Zagreb: Degustacija gastronomske ponude Adventske romantike kod Matoša
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Ana Vrbanek
11.11.2025.
u 17:00

Naravno, i ove godine nastavlja se tradicija bogate gastronomske ponude, a posjetitelji će moći uživati u raznovrsnim delicijama na adventskim kućicama koje će nuditi prigodni street food.

Ovoga adventa doživite pravu romantičnu atmosferu na idiličnom Gornjem gradu. Nakon obnove Gornjogradske gimnazije ponovno će zaživjeti lokacija na istočnom dijelu Strossmayerova šetališta gdje se vraća popularni Advent kod Matoša. Božićna priča na lokaciji s najljepšim pogledom na Zagreb počinje za malo više od dva tjedna, a trajat će sve do 7. siječnja 2026. godine.

– Nakon dvije godine izbivanja i seljenja po gradu vraćamo se na naše mjesto na kojem smo i počeli, kod Matoša na klupi – kazala je Aleksandra Pernar, voditeljica projekta. 

Lampice, borovi, ukrasi u retro stilu samo su neka od prepoznatljivih obilježja 'Caffe de Matoša', a upravo zahvaljujući njihovoj šik scenografiji posjetitelji će osjetiti duh dobrih starih vremena. – Trudimo se oživjeti stari duh Zagreba, mi smo vintage, naša scenografija obiluje starim stvarima iz dobrih starih vremena. Želimo da naši posjetitelji dožive tu toplu, romantičnu atmosferu, da se osjećaju kao doma – rekla je Pernar.

Naravno, i ove godine nastavlja se tradicija bogate gastronomske ponude, razni će se mirisi širiti Strossmayerovim šetalištem. Posjetitelji će moći uživati u raznovrsnim delicijama na adventskim kućicama koje će nuditi prigodni street food i uobičajenu božićnu ponudu hrane, ali u novom ruhu. 

Klasični Hot dogovi moći će se pojesti na kućici chefa Danijela Badanjaka koji ove godine sprema ZAP Frenchie u brioche pecivu s domaćom kobasicom, topljenim sirom i mirisnim gljivama na maslacu s češnjakom te ZAP Creamy Corn Dog, također u brioche pecivu s domaćom hrenovkom, kremastom kukuruznom kremom i ribanim cheddar sirom, uz dozu pržene slanine za savršeni 'comfort bite'.

Ekipa iz Hampy Lab-a nudit će slatku i slanu verziju langoša, jela sličnog poput zlatno hrskavih lepinja ili uštipaka, sa soli ili štaub šećerom. Osim toga moći će se probati i domaća bučnica, a od pića posebnu pažnju zaslužuju gin Krvavi most, šljivovica Matošev 'pir'  i lovački čaj.

Chef Dario Hausić donosi na naj šik lokaciju u Zagrebu dašak dubrovačke kuhinje. U jelovniku njegove kućice Kenova naći će se rasuga šporki kroketi - hrskavi kroketi punjeni šporkim makarulama i sirom s preljevom od prošeka te dundo, odnosno raštika punjena pancetom servirana u tostiranom pecivu s umakom oh hrena ili crvene paprike.

Na kućici Kult plave kamenice, pod potpisom chefa Maria Mandarića, posjetitelji će moći kušati klasičnu comfort hranu s moderrnim twistom - pohanu piletinu i pomfrit s BBQ umakom, pečenim špekom, prženim lukom i topljenim cheddar sirom. Osim toga, novi hit je i juneći gulaš s krumpirom, vrhnjem, vlascem i prženim lukom - pravo tradicionalno jelo u elegantnom izdanju.

Uz to, neće nedostajati ni kuhanog vina, punča i drugih omiljenih toplih napitaka. Kod ekipe s kućice Moose moći će se tako popiti topla čokolada od oreo čokolade ili nutelle, zatim likeri koji su neodvojiva varijacija za adventske dane te punč od pečene jabuke s cimetom, borovnicom ili vanilijom/malinom koji će uliti toplinu u srca.

Čini se da ni ove godine ne jenjava popularnost pistacije i dubai čokolade pa će stoga ljubitelji slatkog na kućici Costa's opet moći zasladiti Germknedlama s punjenjem poslužene s toplim umacima i raznim posipima od pistacije i kadaifa, dok će klasična božićna poslastica, fritule, biti poslužene s nutella preljevom i raznim posipima.

Na ovoj najromantičnijoj lokaciji svaki se dan očekuje i glazbeni program, a za doček Nove godine planira se tulum koji će trajati do 3 ujutro. Za sve detaljne informacije o programu, koncertima i radnom vremenu pratite na Facebook i Instagram stranici manifestacije.

Ključne riječi
Advent kod Matoša Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-04/PXL_091124_123794703.jpg
MARTINJE I LOŠI OBIČAJI

S jednim promilom u ‘glavi’, rizik od nesreće 7 je puta veći

O sposobnosti uočavanja, prosuđivanja i reagiranja da i ne govorimo. Ovisno o promilima koje pojedini vozač pripusti u svoj organizam, te sposobnosti znaju biti svedene na čistu nulu. Znamo li da i u normalnim okolnostima prosječan hrvatski vozač nije odveć pažljiv ni tolerantan, da je prebrz, da voli drugome oteti prednost i da mu je pogled češće na ekranu mobitela nego na cesti, jasno je da svake godine oko Martinja iščekujemo novog neslavnog rekordera među pijanim vozačima.

Učitaj još

Kupnja