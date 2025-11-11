Božićna čarolija vraća se na lokaciju s najljepšim pogledom na Zagreb, evo što će se sve moći kušati

Ovoga adventa doživite pravu romantičnu atmosferu na idiličnom Gornjem gradu. Nakon obnove Gornjogradske gimnazije ponovno će zaživjeti lokacija na istočnom dijelu Strossmayerova šetališta gdje se vraća popularni Advent kod Matoša. Božićna priča na lokaciji s najljepšim pogledom na Zagreb počinje za malo više od dva tjedna, a trajat će sve do 7. siječnja 2026. godine.

– Nakon dvije godine izbivanja i seljenja po gradu vraćamo se na naše mjesto na kojem smo i počeli, kod Matoša na klupi – kazala je Aleksandra Pernar, voditeljica projekta.

Lampice, borovi, ukrasi u retro stilu samo su neka od prepoznatljivih obilježja 'Caffe de Matoša', a upravo zahvaljujući njihovoj šik scenografiji posjetitelji će osjetiti duh dobrih starih vremena. – Trudimo se oživjeti stari duh Zagreba, mi smo vintage, naša scenografija obiluje starim stvarima iz dobrih starih vremena. Želimo da naši posjetitelji dožive tu toplu, romantičnu atmosferu, da se osjećaju kao doma – rekla je Pernar.

Naravno, i ove godine nastavlja se tradicija bogate gastronomske ponude, razni će se mirisi širiti Strossmayerovim šetalištem. Posjetitelji će moći uživati u raznovrsnim delicijama na adventskim kućicama koje će nuditi prigodni street food i uobičajenu božićnu ponudu hrane, ali u novom ruhu.

Klasični Hot dogovi moći će se pojesti na kućici chefa Danijela Badanjaka koji ove godine sprema ZAP Frenchie u brioche pecivu s domaćom kobasicom, topljenim sirom i mirisnim gljivama na maslacu s češnjakom te ZAP Creamy Corn Dog, također u brioche pecivu s domaćom hrenovkom, kremastom kukuruznom kremom i ribanim cheddar sirom, uz dozu pržene slanine za savršeni 'comfort bite'.

Ekipa iz Hampy Lab-a nudit će slatku i slanu verziju langoša, jela sličnog poput zlatno hrskavih lepinja ili uštipaka, sa soli ili štaub šećerom. Osim toga moći će se probati i domaća bučnica, a od pića posebnu pažnju zaslužuju gin Krvavi most, šljivovica Matošev 'pir' i lovački čaj.

Chef Dario Hausić donosi na naj šik lokaciju u Zagrebu dašak dubrovačke kuhinje. U jelovniku njegove kućice Kenova naći će se rasuga šporki kroketi - hrskavi kroketi punjeni šporkim makarulama i sirom s preljevom od prošeka te dundo, odnosno raštika punjena pancetom servirana u tostiranom pecivu s umakom oh hrena ili crvene paprike.

Na kućici Kult plave kamenice, pod potpisom chefa Maria Mandarića, posjetitelji će moći kušati klasičnu comfort hranu s moderrnim twistom - pohanu piletinu i pomfrit s BBQ umakom, pečenim špekom, prženim lukom i topljenim cheddar sirom. Osim toga, novi hit je i juneći gulaš s krumpirom, vrhnjem, vlascem i prženim lukom - pravo tradicionalno jelo u elegantnom izdanju.

Uz to, neće nedostajati ni kuhanog vina, punča i drugih omiljenih toplih napitaka. Kod ekipe s kućice Moose moći će se tako popiti topla čokolada od oreo čokolade ili nutelle, zatim likeri koji su neodvojiva varijacija za adventske dane te punč od pečene jabuke s cimetom, borovnicom ili vanilijom/malinom koji će uliti toplinu u srca.

Čini se da ni ove godine ne jenjava popularnost pistacije i dubai čokolade pa će stoga ljubitelji slatkog na kućici Costa's opet moći zasladiti Germknedlama s punjenjem poslužene s toplim umacima i raznim posipima od pistacije i kadaifa, dok će klasična božićna poslastica, fritule, biti poslužene s nutella preljevom i raznim posipima.