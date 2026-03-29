Komentari
PROMJENA SATA

Noćas pomičemo kazaljke! EU još nije ukinula pravilo koje mnogima ide na živce, evo kada bi se to moglo dogoditi

Sutra prelazimo na zimsko računanje vremena, ne zaboravite pomaknuti kazaljke jedan sat unazad
29.03.2026.
u 00:01

Razlog za pomicanje sata leži u pokušaju boljeg iskorištavanja dnevne svjetlosti. Tijekom zime sat se vraća kako bi jutra bila svjetlija, dok se ljeti pomiče unaprijed kako bi se produžilo svjetlo u večernjim satima

Promjena sata i dalje svake godine izaziva ista pitanja – zašto uopće pomičemo vrijeme i hoće li ta praksa uskoro biti ukinuta? U 2026. ljetno računanje vremena u Europi započinje u nedjelju 29. ožujka u 1 sat, kada se sat pomiče jedan sat unaprijed. Povratak na zimsko računanje vremena slijedi 25. listopada u 2 sata, kada se kazaljke vraćaju jedan sat unatrag.

Prema pisanju portala RTE, važeća pravila Europske unije nalažu da sve države članice i dalje usklađeno mijenjaju vrijeme. Iako je Europski parlament još 2019. podržao ukidanje sezonskog pomicanja sata, konkretna provedba nikada nije dovršena. Europska komisija u međuvremenu nije predložila novi zakon, a dodatne dvojbe, primjerice oko mogućih različitih vremenskih zona između Irske i Sjeverne Irske nakon Brexita, dodatno su usporile proces. S obzirom na to, nije izgledno da će se praksa u dogledno vrijeme ukinuti, odnosno, kazaljke ćemo pomicati još sigurno narednih nekoliko godina, ako ne i čitavo desetljeće.

I izvan Europe situacija je različita. U Kanadi se ljetno računanje vremena uvodi druge nedjelje u ožujku, a završava početkom studenoga, no pojedine regije poput Saskatchewana ga uopće ne koriste. Britanska Kolumbija najavila je da će prijeći na trajno ljetno vrijeme. U Sjedinjenim Američkim Državama većina saveznih država i dalje koristi DST, uz iznimke poput Havaja i dijelova Arizone. U Australiji i Novom Zelandu pravila također variraju ovisno o regiji, dok je Brazil prije nekoliko godina ukinuo ovu praksu, ali razmatra njezin povratak zbog energetskih razloga.

Razlog za pomicanje sata leži u pokušaju boljeg iskorištavanja dnevne svjetlosti. Tijekom zime sat se vraća kako bi jutra bila svjetlija, dok se ljeti pomiče unaprijed kako bi se produžilo svjetlo u večernjim satima. Ova praksa ima veći učinak u zemljama udaljenijima od ekvatora, gdje su razlike u duljini dana izraženije.

Ideja o pomicanju sata datira još iz 19. stoljeća. Novozelanđanin George Hudson predložio ju je kako bi imao više vremena za hobije nakon posla, dok je u Velikoj Britaniji William Willett zagovarao bolje iskorištavanje sunčeve svjetlosti. Sustav je šire uveden tijekom Prvog svjetskog rata kako bi se smanjila potrošnja energije.

Iako se već godinama raspravlja o njegovu ukidanju, konkretne odluke još nema. Europska unija ostavila je državama mogućnost izbora između trajnog ljetnog ili zimskog vremena, no pandemija i političke nesuglasice odgodile su provedbu. Slične rasprave vode se i u SAD-u, gdje prijedlozi o ukidanju pomicanja sata nailaze na podijeljena mišljenja. Za sada, unatoč brojnim kritikama i inicijativama, promjena sata ostaje dio svakodnevice – barem još neko vrijeme.

Avatar rubinet
rubinet
11:46 28.03.2026.

" U SAD većina saveznih država i dalje koristi DST..." Zašto DST / Daylight Saving Time / ? Zašto ne LJ RV (Ljetno računanje vremena)? Ipak mi u Hrvatskoj govorimo hrvatskim jezikom ,a ne engleskim.

OT
otrovnijezik
11:49 28.03.2026.

Ma bitan je profit hebeš zdravlje ljudi.

TP
The_Point
14:50 28.03.2026.

Za prestanak ove budalaštine ne treba nam odluka EU. Dovoljno je da to odluči vlada pojedine zemlje i točka.

