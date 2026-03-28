Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MEĐU NAJJEFTINIJIMA U EU

O ovakvim cijenama Hrvati mogu samo sanjati: Past ćete u nesvijest kad vidite koliko u Njemačkoj košta kuglica sladoleda

sladoled
unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
28.03.2026.
u 16:14

Kvaliteta sladoleda u Njemačkoj posebno se ističe zahvaljujući obiteljskim slastičarnicama koje njeguju tradiciju i zanatski pristup

Cijena kugle sladoleda u Njemačkoj ove se godine kreće između 1,80 i 2,50 eura, što tu zemlju i dalje svrstava među povoljnije u Europi, unatoč rastu troškova i inflaciji, piše Fenix.

Prema podacima Udruženja talijanskih proizvođača sladoleda Uniteis, njemačko tržište uspijeva zadržati relativno umjerene cijene, dok u državama poput Italije i Španjolske kugla često doseže i oko tri eura. Predsjednik udruženja Augusto De Pellegrin ističe da proizvođači nastoje održati pristupačnost bez kompromisa po pitanju kvalitete.

Podsjeća i kako usporedbe s cijenama od prije nekoliko desetljeća nisu realne, s obzirom na opći rast životnih troškova, uključujući i energente. Inflacija je, dodaje, zahvatila i slastičarstvo, ali cilj ostaje isti - ponuditi kvalitetan proizvod po prihvatljivoj cijeni.

U praksi to znači široku ponudu i naglasak na svježini. Primjerice, u berlinskoj slastičarnici „Caffè e Gelato“ kugla sladoleda stoji između 2,50 i 3 eura, a tijekom sezone nudi se i do 36 okusa, koji se svakodnevno pripremaju. Majstor sladoleda Fabio Cividino naglašava kako su upravo svježi sastojci ključ vrhunskog gelata.

Prema riječima De Pellegrina, kvaliteta sladoleda u Njemačkoj posebno se ističe zahvaljujući obiteljskim slastičarnicama koje njeguju tradiciju i zanatski pristup. Mnoge od njih posluju generacijama, čuvajući autentične recepte i način proizvodnje.

Udruženje Uniteis svake godine predstavlja i novi „okus godine“. Za 2026. odabrana je kombinacija nazvana „Pinocchio“, inspirirana djelom Carla Collodija, autora slavnog književnog lika, čija se 200. obljetnica rođenja obilježava ove godine.

Ključne riječi
kuglica sladoleda sladoled Njemačka Barkod

Komentara 9

Pogledaj Sve
IM
IME99
18:10 28.03.2026.

Imam osjećaj da ovaj novinar nije bio dalje od Zaboka. Zürich: kugla sladoleda 4.50 CHF, u eurima više od 5. Manje pišite bedastoće, više putujte.

Avatar Navijač
Navijač
17:58 28.03.2026.

Ako hoćete da padnemo u nesvjest napišite koliko košta stanarina u jednosobnom stanu , u kakvom u Hrvatskoj živi uglavnom sirotinja . J..o vas sladoled.

Avatar PapillonLionne
PapillonLionne
18:15 28.03.2026.

Italija prije nekoliko tjedana, dvije kave i dva tiramisua 48 eura. Budimpešta, doboš torta 12 eura (jedan komad) plus 15% naknada za uslugu ( dvije dobošice plus kava ispalo je preko 45 eura) Skupo vam je u Hrvatskoj? E, pa, i drugdje je isto skupo!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!