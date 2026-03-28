O ovakvim cijenama Hrvati mogu samo sanjati: Past ćete u nesvijest kad vidite koliko u Njemačkoj košta kuglica sladoleda

Cijena kugle sladoleda u Njemačkoj ove se godine kreće između 1,80 i 2,50 eura, što tu zemlju i dalje svrstava među povoljnije u Europi, unatoč rastu troškova i inflaciji, piše Fenix.

Prema podacima Udruženja talijanskih proizvođača sladoleda Uniteis, njemačko tržište uspijeva zadržati relativno umjerene cijene, dok u državama poput Italije i Španjolske kugla često doseže i oko tri eura. Predsjednik udruženja Augusto De Pellegrin ističe da proizvođači nastoje održati pristupačnost bez kompromisa po pitanju kvalitete.

Podsjeća i kako usporedbe s cijenama od prije nekoliko desetljeća nisu realne, s obzirom na opći rast životnih troškova, uključujući i energente. Inflacija je, dodaje, zahvatila i slastičarstvo, ali cilj ostaje isti - ponuditi kvalitetan proizvod po prihvatljivoj cijeni.

U praksi to znači široku ponudu i naglasak na svježini. Primjerice, u berlinskoj slastičarnici „Caffè e Gelato“ kugla sladoleda stoji između 2,50 i 3 eura, a tijekom sezone nudi se i do 36 okusa, koji se svakodnevno pripremaju. Majstor sladoleda Fabio Cividino naglašava kako su upravo svježi sastojci ključ vrhunskog gelata.

Prema riječima De Pellegrina, kvaliteta sladoleda u Njemačkoj posebno se ističe zahvaljujući obiteljskim slastičarnicama koje njeguju tradiciju i zanatski pristup. Mnoge od njih posluju generacijama, čuvajući autentične recepte i način proizvodnje.

Udruženje Uniteis svake godine predstavlja i novi „okus godine“. Za 2026. odabrana je kombinacija nazvana „Pinocchio“, inspirirana djelom Carla Collodija, autora slavnog književnog lika, čija se 200. obljetnica rođenja obilježava ove godine.