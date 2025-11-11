Otvoren Noir43 - restoran i bar s jedinstvenim konceptom u srcu Zagreba

Zagreb je dobio novu gastronomsku destinaciju koja spaja profinjenu kuhinju, vrhunsku barsku kulturu i živu društvenu atmosferu centra grada. Na adresi Petrinjska 43 otvoren je Noir43, restoran i bar s jedinstvenim konceptom koji naglašava druženje, dijeljenje okusa i doživljaj kao cjelinu. Hrana i piće ovdje nisu samo konzumacija, nego razlog za dolazak, ostanak i stvaranje lijepih trenutaka.

Dva lica Noir43 – dnevni ritam i večernja energija

Dan u Noir43 donosi ponudu idealnu za poslovne sastanke, druženja s prijateljima ili kratki predah od užurbanog tempa. Na dnevnom meniju ističu se premium burgeri u raznim kombinacijama – od našeg Noir Classic Smash i signature The Noir burgera s tartuf majonezom do Korean Fried Chicken verzije i sezonskih specijala poput Forest Smash s vrganjima.

Tu su i loaded fries varijante s hrskavom piletinom ili sporo pečenom puretinom, domaće salate i prilozi poput hrskave polente i pečenih krumpirića s tartuf solju. Sve je pripremljeno svježe u kuhinji Noir43, od sastojaka iz hrvatskih OPG-ova, kako bi svaki obrok bio ukusan i kvalitetan - čak i u najbržim danima.

Foto: Matia Malenica

Kad se svjetla priguše i grad uspori, Noir43 se pretvara u moderni večernji bar i restoran, mjesto gdje profinjena kuhinja postaje kreativna igra okusa. Chef Zlatko Belužić potpisuje jelovnik inspiriran europskim kuhinjama i lokalnim sastojcima, a za svakodnevni ritam i izvedbu jela u kuhinji zadužena je chefica Lucia Jergović, koja svježe sezonske namirnice vješto pretvara u živa, mirisna i dojmljiva jela.

Manje porcije osmišljene su za dijeljenje, kako bi gosti u jednoj večeri mogli doživjeti što više različitih kombinacija, tekstura i mirisa.

Arancini s pikantnom kobasicom i fermentiranim aiolijem, ceviche od brancina sa svježim citrusima, tataki tuna u nježnom ponzu umaku, mini viška pogača ili moderni soparnik - samo su dio jelovnika koji spaja tradiciju i globalnu inspiraciju u jedinstveno iskustvo.

Sve to uz mogućnost da svakim dolaskom kušate nešto novo.

Mjesto za druženje, upoznavanje i uživanje

U centru prostora nalazi se veliki zajednički stol - simbol koncepta Noir43. On potiče spontanost, razgovor, smijeh i dijeljenje doživljaja. Bilo da sjedite sami ili u društvu, nikad ne znate tko može postati vaš novi suputnik u večeri ispunjenoj okusima.

Foto: Matia Malenica

„Želimo stvoriti mjesto gdje se ljudi osjećaju dobrodošlo, gdje se susreću, opuštaju i uživaju u hrani i dobrom društvu. Zagreb zaslužuje prostor u kojem gastronomija postaje društveni događaj, a mi upravo to donosimo,“ ističe Ante Marasović, vlasnik restorana Noir43. „“

Bar kao važan dio priče

Barski program Noir43 potpisuje Filip Došen, barmen čiji pristup spaja kreativnost, znanje i istančan osjećaj za doživljaj gosta. Svako njegovo piće osmišljeno je kao mali ritual – spoj tehnike, mašte i emocije. Filip s timom kontinuirano gradi i nadograđuje barsku ponudu, stvarajući autorska pića koja će Noir43 dovesti među najbolje stručno ocijenjene barove na svijetu. No njegov pravi talent leži u nečemu dubljem od recepture – u atmosferi koju stvara za šankom. Filip gradi mjesto kojem se gosti vraćaju ne zbog čaše, nego zbog osjećaja koji ona budi.

U oblikovanju vinske karte i savjetovanju oko barske selekcije surađuje s Darkom Uremovićem, jednim od najcjenjenijih stručnjaka barske scene u Hrvatskoj, te Ivanom Jugom, vrhunskim sommelierom koji potpisuje izbor vina i šampanjaca.

Vinska karta oblikuje se u suradnji s Ivanom Jugom, suvlasnikom “Wine selecta”, jednim od najuglednijih hrvatskih sommeliera, čija stručnost jamči pažljivo odabranu selekciju vina koja skladno prati našu kuhinju.

Foto: Matia Malenica

Autorski kokteli inspirirani su energijom grada, a vinska karta donosi odabrane etikete iz hrvatskih, talijanskih i francuskih vinograda te selekciju šampanjaca i pjenušavih vina. Zahvaljujući Coravin sustavu, brojne etikete posluživati će se i na čašu, zadržavajući punu aromu i karakter.

Atmosfera za pamćenje

Profinjena rasvjeta, vrhunski sound system i detaljno promišljen dizajn stvaraju ambijent koji je istovremeno elegantan i opušten. Noir43 je mjesto gdje se možete srediti i izaći, a ipak osjećati potpuno ležerno, jer luksuz nije u pravilima, nego u slobodi osjećaja.

Radno vrijeme

Restoran i bar Noir43 otvoren je od ponedjeljka do subote od 7:30 do 00:00.