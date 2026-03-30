Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
AI KAO STRATEŠKI SMJER

Infobip okupio više od 1000 inženjera u Zagrebu: 'Oduvijek smo bili inovatori'

Infobipova interna konferencija DevDays 2026 okupila je inženjere iz cijeloga svijeta i najavila početak novog strateškog poglavlja Infobipa koji ove godine slavi 20 godina od osnivanja

Prva hrvatska 'jednorog' kompanija Infobip, kojoj je razvoj umjetne inteligencije strateški prioritet, okupila je više od 1000 svojih inženjera iz cijelog svijeta na događanju DevDays 2026, održanom nakon četiri godine u Infobipovu kampusu u Zagrebu. Ovogodišnje izdanje održano je u godini kada kompanija obilježava 20. obljetnicu poslovanja, a još je jednom potvrdilo strateški smjer Infobipa prema izgradnji AI-first organizacije. 

DevDays su organizirani u trenutku u kojem umjetna inteligencija mijenja svijet, a ne samo industriju. Inženjeri iz Infobipovih ureda diljem svijeta, uključujući Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, SAD, Brazil, Kolumbiju, Slovačku, Poljsku i druge zemlje, okupili su se s ciljem jačanja AI kompetencija. Kako iz Infobipa umjetna inteligencija nije samo strateški cilj budućnosti, već kontinuirani proces koji se već danas odvija na svim razinama organizacije. U okruženju Infobipove globalne komunikacijske platforme, s dosegom većim od sedam milijardi mobilnih uređaja na šest kontinenata, AI postaje neodvojiv dio strategije te je ugrađen u način na koji kompanija razvija proizvode i izlazi na tržište. 

Izabel Jelenić, suosnivač i tehnički direktor Infobipa, izjavio je: „Oduvijek smo bili inovatori – to je dio našeg identiteta i naše kulture. Spoj onoga što jesmo i smjer u kojem se tehnologija razvija daje nam priliku da se krećemo brže, gradimo kvalitetnije i kontinuirano podižemo ljestvicu. Umjetna inteligencija mora biti duboko ugrađena u način na koji razmišljamo, dizajniramo, donosimo odluke i provodimo ih u djelo. Zato poseban fokus stavljamo na razvoj internih kompetencija i dubinsko razumijevanje umjetne inteligencije na svim razinama organizacije – od inženjeringa do poslovnih funkcija – kako bismo izgradili čvrste temelje za razvoj naprednih AI rješenja za globalno tržište.“ 

Na DevDaysu istaknuto je kako Infobip nije samo tvrtka koja koristi AI alate, već umjetnu inteligenciju integrira u strukturu timova i način rada, što omogućuje brže testiranje ideja i brži razvoj inovativnih rješenja. „Biti AI-first ne znači slijepo automatizirati procese, već promišljeno ugraditi umjetnu inteligenciju u način na koji dizajniramo i unaprjeđujemo svoj rad. 

- Sustavno preoblikujemo naš operativni model; mjerimo gdje AI ubrzava rad, automatiziramo ponavljajuće zadatke i preusmjeravamo energiju na odluke i ishode koje AI ne može preuzeti. Umjetna inteligencija donosi brzinu, skalabilnost i analitičku snagu, dok ljudi zadržavaju prosudbu, kreativnost, kontekst i povjerenje, izjavio je Saša Erak, potpredsjednik za inženjerstvo u Infobipu. 

AI-first pristup dio je šire transformacije Infobipa u kojoj razumijevanje umjetne inteligencije postaje temelj izvrsnosti na svim razinama organizacije. Upravo takva interna snaga omogućuje Infobipu da iz Hrvatske razvija vrhunsku tehnologiju i pomiče granice u razvoju naprednih rješenja za globalno tržište – što potvrđuje i nedavno predstavljeni AgentOS, AI platforma za autonomno upravljanje korisničkim interakcijama i hiperpersonalizaciju.

Ključne riječi
umjetna inteligencija Izabel Jelenić Infobip

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Hrvatske igre na platformi Steam
TRANSFORMACIJA DOMAĆIH STUDIJA

Rekord hrvatske gejming industrije sa 72,4 milijuna eura prihoda, ovo su hit igre domaćih studija na Steamu

Godišnje se u Hrvatskoj radi na preko 100 naslova, ali izađe ih svega dvadesetak, što naravno uključuje i puno malih indie naslova ali u prosjeku i oko 2-3 hita. Ako hitom proglasimo samo naslove s preko 10.000 pratitelja na Steamu, u proteklim godinama izašli su sljedeći “hitovi”: The Talos Principle 2, Aquatico, Roll Player,  Go Home Annie: An SCP Game,  Kaiserpunk, Escape Simulator 2, The Talos Principle: Reawakened, Pompeii: The Legacy,  Chaos on Wheels, Bloodgrounds i SCUM.

Video sadržaj
ISPROBALI SMO

Samsung Galaxy S26 Ultra – genijalni trik privatnosti podiže dojam Android šampiona

Ove godine Galaxy S26 Ultra ne donosi pregršt hardverskih noviteta, no i dalje je to izvrstan veliki mobitel koji je jako dobro zaokružen na svim poljima i oličenje je visokog standarda na koji uvijek možete računati. Ima brže punjenje baterije nego lani, kamere koje sada propuštaju više svjetla i bolje snimaju po noći, najbolji Android čipset, izvrstan i pouzdan softver i čak sedmogodišnju softversku podršku, a najviše se priča o prvom "privatnom" ekranu na mobitelima jer doslovce možete blokirati da vam netko čita ekran iz bočnog kuta...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!