Za 100 tisuća kuna može se kupiti samo sedam modela

Automobili su poskupjeli i to osjetno. Znatna poskupljenja primjetna su već nekoliko godina, no posebno su cijene automobila porasle lani, a mnogi su cjenike već mijenjali, dakako s poskupljenjima, i ove godine.

Cijene novih automobila su sve veće iz objektivnih razloga. Sve čišći motori zbog sve strožih ekoloških normi skuplji su u proizvodnji i automobili imaju sve bolju sigurnosnu opremu koja je u određenom segmentu postala u Europi i obvezna. Ukratko, novi automobili sve su bolji, kvalitetniji i sigurniji, a sve to treba i platiti. No, trenutačna izvanredna poskupljenja vezana su za poskupljenja energenata i sirovina te veće cijene globalnih usluga opskrbnih lanaca. A na sve to se autoindustrija već više od godinu dana muči s nestašicom poluvodiča zbog čega se proizvodnja automobila smanjila i isporuke automobila kasne.

Samo primjer koliko su pojedini auti poskupjeli u zadnjih nekoliko godina. Kad je krajem 2017. na hrvatsko tržište stigla šesta generacija Volkswagen Pola, početna cijena mu je bila 99.293 kune, a kad je krajem prošle godine u Hrvatsku stigla redizajnirana verzija šeste generacije Pola najjeftiniji model koji se u nas može kupiti stoji 135.430 kuna. Osim što se Polo više ne nudi s početnim motorom od 75 KS, više se ne nudi ni s početnom opremom. Sada je u serijskoj opremi mnogo opremljeniji u svim segmentima, no, činjenica jest da se prije mogao kupiti za manje od 100.000 kuna.

Baš zbog toga smo istražili što se danas na tržištu može kupiti za iznos od 100 tisuća kuna, koji su auti dostupni za iznos do 125.000 kuna, a koji do 150.000 kuna.

Dok se još donedavno za 100.000 kuna moglo kupiti i pokoji kompakt ili crossover B segmenta, sada se modeli koji se mogu kupiti za taj iznos mogu izbrojiti na prste.

Samo sedam modela trenutačno se može kupiti za taj iznos.

Najpovoljniji automobil trenutačno u Hrvatskoj jest Mitsubishi Space Star. Za modelsku godinu 2022. s Entry paketom opreme cijena mu je 82.900 kuna. No, saznajemo da je za prodaju ostao još samo jedan takav automobil, dok je početna cijena po kojoj će se moći kupiti najpovoljniji Space Star ubrzo biti 94.500 kuna (modelska godina 2023. i bolji paket opreme Inform+).

Godinama je najpovoljniji auto u Hrvatskoj bila Dacia Sandero, koja je imala početnu cijenu od 58.000 kuna. Sada početni Sandero košta 93.000 kuna i najprostraniji je novi auto za taj novac u Hrvatskoj.

Renault Twingo je također nekad bio najpovoljniji i to relativno nedavno, 2019. je imao cijenu od 67.900 kuna, a danas najpovoljnija izvedba košta 94.900 kuna.

Za 88.990 kuna može se kupiti najmanji model Hyundaija i10 sa solidnom opremom koja uključuje i klima-uređaj, dok za 100.895 stiže i automatik s bogatijom opremom. Dva Suzukijeva modela ulaze u budžet, mali SUV A segmenta Ignis čija je cijena od 94.213 kn, dok početni Swift košta 100.400 kuna. Oba modela pokreće 1,2 blagi hibrid s 83 KS. Fiat u ovoj kategoriji nudi samo Pandu 1.0 Easy za 99.484 kn (prije godinu dana je Panda 1,2 stajala manje od 80.000 kn), dok je najpovoljniji 500 sada 109.438 kn.

Početne cijene nekih modela su blizu 100.000 kuna poput Mazde2 za 102.455 kn i Renault Clio Life za 102.400 kn. Još su neki blizu, primjerice, nova Škoda Fabia (108.360 kn) ili Opel Corsa (od 108.764 kn), kao i Dacia Duster od 110.400 kn, Nissan Micra Visia 1,0 IG-T 92 KS za 110.935 kn ili Ford Fiesta od 109.990 kn.

Za 125.000 kn mogu se već birati različiti modeli, većina auta B segmenta, ali i poneki kompakt poput Hyundaija i30 za 123.990 kn ili crossover B segmenta Hyundai Bayon za 123.990 kn ili Kia Stonic za 118.990 kn.

U skupini do 150.000 kuna još se više modela može birati. Tu je već dosta kompakata poput Toyote Corolle (od 134.900 kn) i Škode Scale (130.794 kn), kao i kompaktnih crossovera poput Toyote Yaris Cross (149.900 kn), Mazde CX-3 (151.465 kn), Opel Crosslanda (145.183 kn), Škode Kamiq (134.433 kn), Suzuki Vitare (149.987 kn) i S-Crossa (147.237 kn), VW T-Cross-a (153.092 kn) i VW Taiga (151.920 kn). Taman ispod 150.000 kuna je i povišena verzija Kije XCeed za 149.499 kn.