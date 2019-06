Stvaranjem koridora za hitnu pomoć spašavate život unesrećenog

Koliko ste puta čuli ili pročitali da se do nekoga, unesrećenog u prometnoj nezgodi, vozilo hitne pomoći nije uspjelo na vrijeme probiti jer je cesta bila zagušena automobilima? Nije tu bila kriva sudbina, sklop nesretnih okolnosti, već vozači koji nisu htjeli ili nisu znali na cesti stvoriti hitni koridor kojim bi se interventna vozila - dakle, vozila hitne pomoći, vatrogasaca i policije - mogla probiti do mjesta nesreće i pomoći unesrećenima. Još se u auto-školi uči kako treba postupiti u slučaju prometne nezgode, no mnogim vozačima to znanje kroz godine nekako ishlapi iz svijesti i zamijeni ga sebična ideja da ‘stignu oni još proći prije nego se sve zagužva’.

Ne budite sebični

Možda vi i stignete proći prije hitne pomoći, ali osoba koja se bori za život ne stigne preživjeti ako joj ne pomognete. Hrvatske autoceste stoga kreću u kampanju osvješćivanja vozača o važnosti stvaranja hitnog koridora s krajnjim ciljem smanjenja broja prometnih nesreća na autocestama.

Foto: Borna Filić/PIXSELL

- Kad interventno vozilo hitne pomoći, vatrogasaca ili policije ne može na vrijeme stići na mjesto nesreće, stvaraju se kolone i ugrožava se život unesrećenih. Ako je unesrećena osoba zaprimljena u hitni prijam i dobije odgovarajući tretman u roku od jednoga sata od trenutka nastanka ozljede, njezine su mogućnosti za preživljavanje veće od 85 posto - napominju iz HAC-a.

Dakle, stigne li unesrećeni u hitni bolnički prijam unutar “zlatnog sata”, šanse za preživljavanje rastu mu za 30-50 posto. Stoga je neophodno na cesti stvoriti hitni koridor za interventna vozila, odnosno za vozila s posebnim zvučnim oglašavanjem i plavim svjetlosnim oznakama. Hitni koridor može spasiti nečiji život. I zakonom je propisano da vozači moraju omogućiti prolaz vozilima s pravom prednosti prolaska, propustiti ih i prema potrebi zaustaviti svoja vozila.

Na prometnici s dva prometna traka hitni koridor formira se tako što se vozila u desnom traku pomaknu što više udesno, a vozila u lijevom traku što više ulijevo. Na prometnicama s tri traka oslobađa se srednji trak tako što se vozila u srednjem traku pomaknu u desni trak i propuste interventna vozila.

Hitni koridor spašava živote

- Vozite savjesno i stvorite hitni koridor jer tako možete spasiti život! - naglašavaju iz HAC-a.

Nesreće se, nažalost, događaju na putovanjima. Autoceste općenito slove za najsigurnije ceste - jer na njima nema pješaka, biciklista, raskrižja... - ali nesreće izazvane nepažnjom vozača i nepoštivanjem propisa nemoguće je u potpunosti spriječiti. Kad se dogodi nesreća na autocesti, i vozači koji u nesreći nisu sudjelovali moraju postupiti savjesno. Kad vidite da se ispred vas stvara kolona, morate u obzir uzeti mogućnost da se dogodila nezgoda. Stvorite prolaz za interventna vozila.

Neophodno je omogućiti prolaz hitnoj pomoći Hitni koridor omogućava vozilima hitne pomoći, policije ili vatrogasne postrojbe da u što kraćem roku stignu do mjesta prometne nesreće i povrijeđenih osoba te pruže medicinsku pomoć Drugi vozači moraju omogućiti prolaz vozilima s pravom prednosti prolaska, propustiti ih i prema potrebi zaustaviti svoja vozila. Vozila u desnoj prometnoj traci miču se udesno, a vozila u lijevoj prometnoj traci ulijevo. Tako se u sredini stvara hitni koridor Na prometnicama s tri traka oslobađa se srednji trak tako što se vozila u srednjem traku pomaknu u desni trak

Pogledajte video najgore parkiranih auta na hrvatskim cestama: