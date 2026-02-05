Naši Portali
ZAŠTITITE SVOJU PRIVATNOST

WhatsApp vas špijunira više nego što mislite, evo kako to zaustaviti u 3 poteza

05.02.2026.
u 17:00

U vrijeme kada se sve više podataka dijeli digitalno, nužno preuzeti kontrolu nad vlastitom privatnošću – pogotovo kada su u pitanju svakodnevne aplikacije poput WhatsAppa

WhatsApp je jedna od najpopularnijih aplikacija za komunikaciju, no mnogi korisnici nisu ni svjesni koliko su im osobni podaci dostupni drugima. Informacije poput profilne fotografije, opisa profila, vremena posljednje aktivnosti ili podataka o pročitanim porukama često su vidljive gotovo svima, i to prema zadanim postavkama aplikacije. Ipak, nekoliko jednostavnih prilagodbi u postavkama može značajno povećati vašu digitalnu sigurnost.

Prema preporuci njemačke organizacije Stiftung Warentest, a kako piše i Fenix magazin, korisnici u samo tri koraka mogu znatno bolje zaštititi svoje podatke i privatnost. Prvi korak odnosi se na kontrolu vidljivosti osobnih informacija. Unutar postavki aplikacije, pod izbornikom Račun i zatim Privatnost, moguće je odrediti tko može vidjeti vaš profil, status, opis računa i vremensku oznaku posljednje aktivnosti. Opcije uključuju da to mogu vidjeti svi, samo vaši kontakti ili nitko. Dodatno, kod statusa je moguće pojedinačno uključiti ili isključiti određene kontakte. Važno je napomenuti da, ako sakrijete kada ste zadnji put bili online, više nećete ni vi moći vidjeti te podatke kod drugih korisnika.

Drugi korak uključuje isključivanje potvrda čitanja poruka, odnosno takozvanih plavih kvačica. Kada je ova opcija aktivna, pošiljatelj vidi dvije plave kvačice koje označavaju da je poruka pročitana. Ako vam to smeta, u istom izborniku Privatnost možete isključiti tu funkciju, čime će se prikazivati samo sive kvačice. Treba imati na umu da se ova postavka ne odnosi na grupne razgovore – tamo plave kvačice ostaju aktivne bez obzira na vašu odluku.

Treći korak za veću sigurnost odnosi se na same dozvole koje aplikacija ima na vašem uređaju. Putem postavki telefona, unutar izbornika za aplikacije, moguće je ograničiti pristup WhatsAppa vašim fotografijama, kameri, lokaciji, kontaktima ili memoriji. Iako time možete dodatno zaštititi svoje podatke, budite svjesni da aplikacija bez određenih dozvola može izgubiti neke funkcionalnosti – primjerice, bez pristupa fotografijama više ih nećete moći slati putem chata.

Stiftung Warentest preporučuje svima da sami procijene koje funkcije žele zadržati, a koje mogu žrtvovati radi veće sigurnosti. Fenix magazin napominje da je, u vrijeme kada se sve više podataka dijeli digitalno, nužno preuzeti kontrolu nad vlastitom privatnošću  pogotovo kada su u pitanju svakodnevne aplikacije poput WhatsAppa.
HE
Hecim
18:13 05.02.2026.

Stvarno ste otkrili Ameriku! Ovo i moja baba zna!

