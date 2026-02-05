Stručnjaci otkrili: Na ovim vas naminicama najviše varaju u trgovinama, evo kako prepoznati lažnjake

Lako je uzeti zdravo za gotovo stalnu dostupnost mediteranskog maslinovog ulja, iako sezona berbe traje samo od listopada do siječnja. Slično je i s vanilijom, koja je dostupna u mnogim oblicima, iako se berba odvija samo nekoliko mjeseci tijekom ljeta u glavnim proizvodnim regijama poput Madagaskara. Većina rijetko razmišlja o globalnom opskrbnom lancu koji mora funkcionirati gotovo savršeno kako bi ovi proizvodi bili stalno dostupni na policama trgovina tijekom cijele godine. No, taj sustav nije besprijekoran, a kako potrošači i dalje zahtijevaju svježe sastojke po minimalnim cijenama, neovisno o prirodnim ciklusima rasta, pukotine u tom sustavu postaju sve veće. Rezultat toga je porast prehrambene prijevare, a kupci na kraju plaćaju cijenu.

Prehrambena prijevara, prema DigiComplyju, platformi za usklađenost s hranom, a kako prenosi portal Food and Wine, obuhvaća "širok raspon namjernih radnji koje poduzima pojedinac ili korporacija koja se bavi hranom kako bi prevarila potrošače". Prehrambena prijevara, koju FDA također naziva ekonomski motiviranom kontaminacijom (EMA), može imati različite oblike — uključujući kontaminaciju, pogrešno označavanje i zamjenu sastojaka niže kvalitete. To može uključivati lažno označavanje plodova mora kao skupljih proizvoda, miješanje začina s drugim dijelovima biljaka radi povećanja proizvodnje ili razrjeđivanje sokova vodom kako bi se povećali profitni marže.

Maslinovo ulje često se nalazi na vrhu popisa najosjetljivijih na prijevaru jer je skupo, široko se trguje, a njegovu autentičnost teže je provjeriti bez laboratorijskih testova. Krajem 2023. španjolske i talijanske vlasti zaplijenile su više od 260.000 litara maslinovog ulja lažno označenog kao ekstra djevičansko i uhitile osumnjičene povezane s multinacionalnom operacijom prijevare. U 2024. The Guardian izvještava da je prijevara s maslinovim uljem u Europskoj uniji dostigla rekordnu visinu, pri čemu je većina prijevarenog ulja bila pomiješana s jeftinijim alternativama i označena s "obmanjujućim oznakama porijekla".

Još jedna često kontaminirana namirnica je med, koji također podliježe velikim fluktuacijama cijena i teško ga je otkriti bez naprednih testova. U studenom 2025. ASAE u Portugalu zaplijenio je 5 tona lažnog meda. U Turskoj, jednoj od najvećih svjetskih zemalja proizvođača meda, vlasti su zaplijenile gotovo 30 milijuna dolara vrijednog lažnog meda samo tijekom nekoliko mjeseci prošle godine.

Začini su također zabrinjavajući, a FDA objašnjava da ljudi ne samo da ponekad miješaju druge dijelove biljaka za povećanje proizvodnje, već mogu koristiti i "boje za začine" kako bi im dali određenu boju, osobito kada ta boja snažno utječe na percepciju kvalitete. Dodaju da su boje na bazi olova i druge industrijske boje koje mogu izazvati zdravstvene probleme poput raka pronađene u začinima kao što su čili prah, kurkuma i kumin.

Iako je gotovo nemoguće s potpunom sigurnošću prepoznati prehrambenu prijevaru, nekoliko uobičajenih znakova može pomoći u smanjenju rizika.Budite skeptični prema cijenama koje izgledaju predobro da bi bile istinite. Autentično ekstra djevičansko maslinovo ulje, med i začini zahtijevaju puno rada za proizvodnju; neuobičajeno niske cijene mogu značiti razrjeđivanje ili zamjenu.

Pažljivo čitajte etikete. Nejasni izrazi poput "pakirano u" ili nedostatak informacija o zemlji podrijetla mogu biti upozorenje. Tražite transparentnost. Brandovi koji jasno otkrivaju izvore, datume berbe i prakse testiranja vjerojatno prioritetiziraju autentičnost. Kupujte cijele proizvode kad god je to moguće. CIjeli začini, ulja istog podrijetla i sirovi med općenito su teže kontaminirani nego visokoprocesirani proizvodi.

Vjerujte svojim osjetilima. Neobični mirisi, zamagljeni okusi ili neobične teksture mogu ukazivati na to da proizvod nije ono što tvrdi da jest. Osim što predstavlja smetnju, prehrambena prijevara može biti smrtonosna. FDA je navela specifičan primjer iz 2008. godine, kada su proizvođači dječje formule u Kini dodali melamin (kemikaliju koja se koristi u plastici) kako bi oponašali proteine u prahu. To je dovelo do zatajenja bubrega kod dojenčadi, uz 50.000 hospitalizacija i "barem" šest smrtnih slučajeva.

Osim toga, prehrambena prijevara je izuzetno skupa. Iako je teško procijeniti njezin ekonomski utjecaj jer je cilj biti neprimjetan, FDA je napomenula da ona vjerojatno "pogađa 1% globalne industrije hrane uz trošak od oko 10 do 15 milijardi dolara godišnje, dok neki noviji stručni proračuni postavljaju trošak čak na 40 milijardi dolara godišnje." I ovo je problem koji se čini da raste. Prema izvješću DigiComply-a, između 2020. i 2023. godine incidenti prehrambene prijevare porasli su za 1.041%. "To je ukazivalo na kritičnu promjenu rizika s kojima su globalni lanci opskrbe hrane suočeni," dodaju.