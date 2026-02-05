Naši Portali
IZ PROPALIH DUĆANA

FOTO Ovo morate vidjeti: Na Vintedu se prodaju Kerumove plastične vrećice. Cijena je nevjerojatna

Foto: Screenshot/Reddit
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
05.02.2026.
u 14:01

Objava je brzo prikupila stotine glasova i desetke komentara koji su potvrdili da Kerumova vrećica nije samo komad plastike, već simbol jednog vremena

Objava korisnika na hrvatskom Redditu, koja prikazuje oglas s Vinteda za prodaju stare plastične vrećice iz Kerumovih trgovina po cijeni od deset eura, izazvala je pravu buru reakcija i nostalgičnih prisjećanja. Fotografija oglasa prikazuje prepoznatljivu žutu vrećicu s plavim natpisom "KERUM", a opis prodavača postao je gotovo jednako legendaran kao i sama vrećica. "Vrlo kvalitetna kesa od Keruma. Kerum je inače nekvalitetni propali poduzetnik", stoji u uvodu oglasa, koji zatim hvali proizvod kao "vrlo rijedak i tražen", sposoban nositi "par kilograma krumpira i dosta boca pive".

Kerumove kese na Vintedu za samo 10 eura
by u/paskatulas in croatia

Objava je brzo prikupila stotine glasova i desetke komentara koji su potvrdili da Kerumova vrećica nije samo komad plastike, već simbol jednog vremena. "Muzejski primjerak", napisao je jedan od najpopularnijih komentatora, dok su se drugi odmah priključili s vlastitim ponudama i sjećanjima. "Moja vrijedi 20€. Nije korištena", pohvalio se jedan korisnik, a drugi je ponudio zbirku od dvadesetak komada "kao da su maloprije izašle s trake".

FOTO Ovo morate vidjeti: Na Vintedu se prodaju Kerumove plastične vrećice. Cijena je nevjerojatna
1/5

Na Vintedu se zaista pojavio pravi val oglasa za Kerumove vrećice, a cijene su dosezale i do 30 eura po komadu, dok su se kompleti od tri vrećice nudili i za 50 eura. Ovaj trend dijelom je potaknut i nedavnim medijskim istupima Željka Keruma nakon izlaska iz zatvora krajem 2025., što je ponovno oživjelo interes za njegov lik i brend.

Prodavači na Vintedu pokazali su i zavidnu dozu marketinške kreativnosti. Jedan od popularnijih oglasa sadržavao je duhovito upozorenje: "Nošenje ove vrećice može izazvati nostalgiju, komentare i poštovanje u redu na blagajni." Podsjetimo, Kerumovi dućani, odnosno trgovački lanac u vlasništvu Željka Keruma, više ne postoje. Tvrtka je prestala s radom nakon financijskih poteškoća, a većina trgovina je zatvorena ili prodana drugim trgovačkim lancima poput Tommyja i Prehrane  još 2012. i 2013. godine. 
Komentara 1

BR
BrkoniLMB74___
14:53 05.02.2026.

I to je dobio u pokradenoj humanitarnoj pomoci, ili je to dobio od adezeja?

