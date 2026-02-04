VIDEO Zagrepčani ogorčeni zbog žutih vrećica: 'Svaka završi u smeću, neupotrebljive su'

Sve veći broj građana Zagreba ogorčen je kvalitetom plastičnih vrećica za odvojeno prikupljanje otpada koje im se dodjeljuju dva puta godišnje, pokazuje video koji je platformi Halo, inspektore poslala jedna Zagrepčanka.

Upravo objavljenih 44 sekunde snimke prikazuju kako se vrećice doslovno poderu na dodir, te se korisnicima raspadaju i prije nego što u njih stave otpad poput plastičnih čašica, boca od mlijeka ili ulja. „Svaka dobivena vrećica završi u smeću jer je neupotrebljiva“, piše ogorčena sugrađanka uz video.

Iako Komunalno društvo Čistoća vrećice naziva „besplatnima“, građani ističu da su one zapravo plaćene kroz mjesečne račune za odvoz otpada, te očekuju da u zamjenu dobiju kvalitetniji proizvod koji će im olakšati, a ne otežati razvrstavanje, pišu na Facebook stranici iz Halo, inspektore.

Među glavnim prigovorima su materijal koji se lako kida pri prvom kontaktu, vrećice koje pucaju i prije prve uporabe, te frustracija korisnika umjesto poticaja na odvajanje otpada. Mnogi se pitaju je li ovakva nabava i distribucija plastičnih vrećica zaista način na koji se potiče razvrstavanje papira, plastike i biootpada.

U objavi se postavlja pitanje Gradu Zagrebu, Zagrebačkom holdingu i Čistoći: Tko je odobrio nabavu ovako nekvalitetnog materijala i tko je provjerio deklaraciju i izdržljivost prije nego su vrećice podijeljene tisućama kućanstava?

Građani ističu da dok se s jedne strane skupo plaćaju tzv. “plave vrećice” za selektivno odvajanje, ove besplatne vrećice izazivaju samo dodatnu frustraciju i povećavaju količinu otpada.