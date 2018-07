SEAT i Rimac razvili novi električni trkaći auto, pogledajte testiranje u Zagrebu

Hrvatski Rimac Automobili surađivali su sa stručnjacima SEAT-ove sportske podmarke Cupra trkaćem e-Raceru, za koji kažu da je prvi potpuno električni trkaći automobil touring-klase.

Auto je baziran na benzinskom Cup Raceru, ali je 100 posto električan. Performanse su doista "trkaće": 402 konja stalne snage i do 650 KS na vrhuncu, najviša brzina od 270 km/h i ubrzanje do stotke za 3,2 sekunde (8,2 sekunde do 200 km/h).

- Naša priča počela je s utrkama i uvijek smo osjećali jaku vezu sa svijetom motosporta. Više od ičega naš cilj je dokazati da su električni auti budućnosti zabavni, brzi i uzbudljivi - komentirao je Mate Rimac, osnivač i direktor tvrtke iz Svete Nedelje.

Testna vožnja e-Racera obavljena je na stazi u Zagrebu kako bi se prvi put isprobala integracija baterija s ostatkom vozila. U SEAT-u ističu kako su toplinski uvjeti na stazi potvrdili da je e-Racer spreman za izazov utrkivanja te da su inicijalni testovi polučili "vrlo pozitivne zaključke". Cupra e-Racer trebala bi sudjelovati u utrkama kategorije E-TCR (utrke električnih turističkih automobila).