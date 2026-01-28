Naši Portali
VRATITE GA U TRGOVINU

Povlači se još jedan proizvod za bebe: Sadrži opasan toksin, ni u ludilu ga nemojte davati djeci

Potroša?ka košarica
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
28.01.2026.
u 11:42

Svi potrošači koji su kupili proizvod s navedenim podacima pozvani su da ga ne konzumiraju

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Aptamil AR 2, prijelazne hrane za dojenčad od 6 mjeseci nadalje, zbog utvrđenog toksina cereulida u sadržaju. Ovaj proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća, koja regulira sigurnost hrane. Aptamil AR 2 dolazi u pakiranju od 400 g i ima rok trajanja 02.01.2027. te se koristi kao hrana za posebne medicinske potrebe, posebno za djecu s povećanom regurgitacijom.

Svi potrošači koji su kupili proizvod s navedenim podacima pozvani su da ga ne konzumiraju. Detalji o povlačenju i opozivu proizvoda dostupni su na web stranici subjekta, AWT International, na adresi www.awt.hr/naslovna/.

Proizvod je isporučen od strane dobavljača Nutricia Export BV, Lange Kleiweg 6, Rijswijk, Nizozemska, a distribuciju je obavljala tvrtka AWT International d.o.o., Slavonska avenija 52a, Zagreb. Ova obavijest odnosi se isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.
