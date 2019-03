Riskirate kaznu: Imate li ispravnu kutiju prve pomoći?

Kutija prve pomoći jedna je od onih stvari na koje uopće ne pomišljate – do trenutka kad vam, u slučaju prometne nesreće, možda postane najvažnija stvar na svijetu. Istina, vrlo je vjerojatno da vam njezin sadržaj zaista nikad neće zatrebati, no za svaki slučaj, bolje je da se nalazi u prtljažniku i to u ispravnom i upotpunjenom izdanju. Uostalom, držanje kutije prve pomoći u automobilu nije stvar izbora, već obveza regulirana Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Drugim riječima, ako vas policijski službenici zateknu bez kutije prve pomoći ili joj je istekao rok trajanja ili ne sadrži sve potrebne stavke, može vam biti određena novčana kazna od 300 kuna.

No, što kutija prve pomoći zapravo mora sadržavati? Prema spomenutom Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, automobili registrirani u Republici Hrvatskoj u svakom trenutku među obveznom opremom moraju imati i kutiju prve pomoći za automobile koja odgovara normi HRN 1112. Drugim riječima, ona u svakom trenutku mora sadržavati sljedeće stavke: prvi zavoj 12 cm x 5 m s jednim jastučićem 12 cm x 16 cm (1 komad), prvi zavoj 6 cm x 3 m s jednim jastučićem 9 cm x 11 cm (1 komad), kaliko zavoj 8 cm x 5 m (2 komada), kaliko zavoj 4 cm x 5 m (2 komada), aluplast za opekline 80 cm x 50 cm (2 komada), sterilna kompresa od gaze 5 cm x 5 cm, 16 slojeva (10 komada), sterilna kompresa 10 cm x 20 cm, 12 slojeva (2 komada), flaster 10 cm x 8 cm (5 komada), samoljepiva vrpca 2 cm x 5 m (1 komad), trokutni rubac 100 cm x 100 cm x 140 cm (2 komada), igle sigurnosnice (10 komada), škare sa zaobljenim vrhom (1 komad), rukavice za jednokratnu uporabu (PVC) (2 komada), polivinilski rukavac – vrećica 30 cm x 60 cm (1 komad), poliesterska folija metalizirana 150 cm x 200 cm (1 komad), zaštitna folija za davanje umjetnog disanja (2 komada), specifikacija sadržaja spremnika i podsjetnik o pružanju prve pomoći.

Ako niste sigurni sadržava li sve navedeno i vaša aktualna kutija prve pomoći, ne bi bilo naodmet provjeriti njezin sadržaj, vodeći se gornjim popisom stavki. Uostalom, osim ako niste relativno nedavno kupili kutiju prve pomoći, postoji mogućnost da se “pokvarila”. Naime, svaka kutija prve pomoći ima propisani rok trajanja koji iznosi pet godina, stoga svakako valja zabilježili datum isteka i voditi računa o nabavci nove, ispravne i ažuriranje kutije. Ako je vašoj kutiji rok istekao, ne sadrži sve stavke ili su neke oštećene ili dotrajale, svakako uložite u novu – ne samo kako biste izbjegli potencijalno plaćanje novčane kazne, već kako biste u slučaju nužde bili spremni pomoći sebi ili nekome drugom.

Što se nabave kutije prve pomoći tiče, moguće ih je kupiti u svim trgovinama autodijelova, pa i u trgovinama koje se načelno bave prodajom drugih proizvoda. Internetsko pretraživanje otkrilo nam je kako se cijene, ovisno o tome gdje tražite, kreću u rasponu od 70 do približno 100 kuna. Premda gotovo sva mjesta koja prodaju kutije prve pomoći za automobile nude one koje udovoljavaju propisanoj normi HRN 1112, prije kupnje provjerite je li to slučaj i s kutijom koju ste odabrali. Naposljetku, malo se tko sjeća postupaka prve pomoći koje smo naučili u autoškoli. Stoga ne bi bilo zgorega da prilikom provjere vaše kutije prve pomoći bacite pogled na spomenuti podsjetnik o pružanju prve pomoći kako biste je, zatreba li, nekome bili spremni pružiti.

