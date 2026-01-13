Naši Portali
'BIO SAM PIJANA BUDALA'

Grbin zabranio Thompsonu koncert u Puli, a pogledajte kako pjeva Čavoglave na šanku

Pula: Gradonačelnik Pule Peđa Grbin predstavio proračun za 2026. godinu
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
13.01.2026.
u 11:17

"Thompson neće nastupati u prostorima kojima upravlja Grad Pula", poručio je Grbin, podsjećajući na gradski pravilnik iz 2018. koji program dopušta samo ako je u skladu s interesima i vrijednostima Pule.

Gradonačelnik Pule Peđa Grbin jučer je za Večernji list jasno rekao da Marka Perkovića Thompsona u Puli neće biti. "Dok sam ja gradonačelnik, Thompson neće nastupati u prostorima kojima upravlja Grad Pula", poručio je Grbin, podsjećajući na gradski pravilnik iz 2018. koji program dopušta samo ako je u skladu s interesima i vrijednostima Pule.

Odluka dolazi nakon što je prošlog vikenda na koncertu u Poreču Thompson komentirao transparent koji je pozivao publiku u pulsku Arenu: "Za takav koncert još nije vrijeme, ali da interes postoji", rekao je pjevač. Grbin, pak, smatra da Thompsonovi stavovi o 1945. godini nisu u skladu s vrijednostima grada te da to onemogućava njegov nastup.

Ipak, bivši šef SDP-a ostao je upamćen po videu kojeg je objavio 24sata iz 2014. godine u kojem Grbin, na šanku i pod utjecajem alkohola, pjeva Čavoglave. "Bio sam pijana budala. Nimalo se ne ponosim time što je bilo. Više-manje sjećam se te noći. Najradije bih da se nikada nije dogodila. Još sam mamuran", rekao je tada Grbin.
Marko Perković Thompson Pula Peđa Grbin

Komentara 4

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
11:37 13.01.2026.

Ti si samo običan ljevičarski licemjer

Avatar Thor
Thor
11:47 13.01.2026.

Ljevičari su ionako hrpa besposličara koji parazitiraju izmišljajući fašizam

BU
burza
11:32 13.01.2026.

Što trezan misli to pijan radi zbog straha

