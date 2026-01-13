Grbin zabranio Thompsonu koncert u Puli, a pogledajte kako pjeva Čavoglave na šanku

Gradonačelnik Pule Peđa Grbin jučer je za Večernji list jasno rekao da Marka Perkovića Thompsona u Puli neće biti. "Dok sam ja gradonačelnik, Thompson neće nastupati u prostorima kojima upravlja Grad Pula", poručio je Grbin, podsjećajući na gradski pravilnik iz 2018. koji program dopušta samo ako je u skladu s interesima i vrijednostima Pule.

Odluka dolazi nakon što je prošlog vikenda na koncertu u Poreču Thompson komentirao transparent koji je pozivao publiku u pulsku Arenu: "Za takav koncert još nije vrijeme, ali da interes postoji", rekao je pjevač. Grbin, pak, smatra da Thompsonovi stavovi o 1945. godini nisu u skladu s vrijednostima grada te da to onemogućava njegov nastup.

Ipak, bivši šef SDP-a ostao je upamćen po videu kojeg je objavio 24sata iz 2014. godine u kojem Grbin, na šanku i pod utjecajem alkohola, pjeva Čavoglave. "Bio sam pijana budala. Nimalo se ne ponosim time što je bilo. Više-manje sjećam se te noći. Najradije bih da se nikada nije dogodila. Još sam mamuran", rekao je tada Grbin.