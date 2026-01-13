Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OTVORIO DUŠU

Bujanec nakon otkaza: 'Supruga me nije željela probuditi, pustila me da spavam, a ona je prikupljala sve u tekici'

Zadar: Nastavljeno su?enje Velimiru Bujancu u privatnoj tužbi Ranka Ostoji?a
Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
13.01.2026.
u 10:29

Voditelj i urednik emisije "Bujica" po prvi je put otvoreno progovorio o reakciji kada se probudio i doznao da je dobio otkaz na Z1 televiziji.

Dana 10. siječnja domaću javnost iznenadila je vijest i objava televizije Z1 koja je iznijela kako je nakon višegodišnje suradnje došao kraj emitiranju emisije "Bujica", a koju je vodio voditelj i urednik emisije Velimir Bujanec. Nakon njihove poduže objave i brojnih špekulacija javnosti, istog dana u popodnevnim satima na svom Facebook profilu oglasio se i glavni akter - Bujanec koji je kazao, citiramo: "Vidimo se uskoro još jači i spremniji. Javljaju vani večernja zvona da prolazi dan. Čeka nas krvnik i posljednja zora. Ni milost ni spas, već naoštren mač. Ne čeka nas, nego vas! Hvala od sveg srca tisućama dragih ljudi na ohrabrujućim porukama važne potpore. Hvala i mnogim prijateljima, ali i onima koji to (više) nisu - na beskrajnoj motivaciji za borbu koja nikad ne prestaje. Nek' eter gori do pobjede - poručio je u svojoj objavi. Dva dana nakon, odnosno 12. siječnja najavio je svoje gostovanje u podcastu "Velebit", a najavio ga je riječima: "Urednik i voditelj emisije Bujica skinute sa Z1, koja uskoro nastavlja s emitiranjem na drugoj televiziji, Velimir Bujanec dao je ekskluzivni intervju kolegi Marku Juriču - poručio je i tako najavio osvrt na temu koja mnoge zanima.

Voditelj mu je postavio pitanje: "Što se to dogodilo u posljednja dva tjedna da je televizija Z1 prekinula ugovor?". Bujanec potom odgovara: - To je pitanje za njih na kojeg nisu dali dovoljno jasan odgovor, a i ne znam tko je dao odgovor jer u dopisu koji je objavljen javno, koji je bio korektan moram reći, ali nepotpun i nepotpisan. Iz njega nismo saznali previše, čak štoviše, meni je žao, da nakon što si godinama s nekim i dijeliš i dobro i zlo i veselje i tugu i jad i sreću, i taj osjećaj borbe, ali bez grižnje u želucu. Zato što ti se stvarno nitko previše ne miješa u posao, jednostavno, nitko nije razgovarao sa mnom. Znate, ja sam za otkazivanje suradnje nakon godina i godina. Nakon desetljeća, 15 godina radim taj posao. Ne znam ni točno koliko sam, i prije sam se razilazio kao i vi i svi drugi u našem poslu s raznim producentima, izdavačima i tako dalje. Nikada nisam doživio da sa mnom netko nije razgovarao. Ja sam vam to saznao tako da sam se probudio i da mi je supruga rekla: "Samo otkrij okice i zovi mi ime". I kaže: "Dobio si otkaz". Mislim, i vi i ja trebamo biti ponosni na svoje supruge. Sjećam se vaše u sudnici, kad vas je đelat ganjao, srpska pravoslavna crkva, državno odvjetništvo, ona je tamo kao kaznena pravnica ponosno uz vas stajala. Doduše, pazila je na frizuru kao i moja žena. Ali, sve druge žene bi vrištale: "Probudi se, dobio si otkaz!" Panika. Ona je mene pustila da spavam do iza podneva, strpljivo prikupljala već tada stotine iskaza potpore ljudi. Pisala u tekicu koja je vrlo brzo bila puna, jer je znala da će me to smiriti. Jer da sam se odmah probudio valjda bih reagirao buntovno, nepredvidivo. A ona je to trpjela i pisala, tko me sve podupire i koga moram nazvati i zahvalit mu na tome. Više nije imala gdje pisati, što je odmah mene kao neki Normabel smirilo - iskreno je ispričao te je nastavio opisivati jutro kada je doznao da je dobio otkaz na Z1 televiziji.

FOTO Ekskluzivno! Oženio se sin Mire Bulja za mladu političarku, donosimo fotografije
Zadar: Nastavljeno su?enje Velimiru Bujancu u privatnoj tužbi Ranka Ostoji?a
1/24

- Ljudi su mi zapravo davali potporu, jer smatraju, iako se sa mnom ne slažu, i to mi je zapravo veliki kompliment, mnogi od tih liberalnih istinskih liberala, nekih s ljevice: "Ne slažemo se s tobom ništa, ili jako malo, ali imaš onu stvar i to si pokazao u više navrata i sada kad su mnogi očekivali da ću se prodat, nisam, a mogao sam. Saznao sam to sve iz medija i to mi je bio grč u želucu zbog ljudi koje sam tamo gledao tjedan dana, jer sam ja znao što će se dogoditi. Ja sam znao, i u oči su me gledali ljudi kojima su spalili kuću i njivu, koje sam ja doveo na pozicije, s kojima su mi sada đelati radili su mi o glavi - kazao je, između ostalog u spomenutom podcast Velimir Bujanec.

FOTO Maja Šuput pokazala seksi utegnutu guzu! Mokra do kože pozirala je ispod slapa
Zadar: Nastavljeno su?enje Velimiru Bujancu u privatnoj tužbi Ranka Ostoji?a
1/39

Podsjetimo, Z1 televizija objavila je kako je nakon višegodišnje suradnje došao kraj emitiranju emisije "Bujica", a koju je vodio voditelj i urednik Velimir Bujanec.  "Poštovani gledatelji, ovim putem obavještavamo vas da se, nakon višegodišnje suradnje, emitiranje televizijske emisije Bujica službeno obustavlja na Z1 televiziji. Ova odluka donesena je zbog nepovoljnih financijskih okolnosti, koje su u značajnoj mjeri povezane i s emitiranjem emisije Bujica u programu televizije. Pravni pritisak, uzrokovan nizom sudskih tužbi povezanih s emitiranjem navedene emisije, rezultirao je visokim troškovima, dok je istodobno u tijeku još nekoliko neizvjesnih sudskih postupaka koji mogu dodatno financijski opteretiti rad televizije", napisali su. "Uz to, Z1 televiziji je na razdoblje od 24 mjeseca onemogućeno sudjelovanje na javnim natječajima Agencije za elektroničke medije (AEM), što je također posljedica emitiranja emisije Bujica. Time je televizija ostala bez značajnog dijela prihoda koji bi, u redovnim okolnostima, ostvarila. Sve navedeno dodatno je otežalo ionako ozbiljnu financijsku situaciju televizije. Stoga su, unatoč velikom trudu cijelog tima i potpori vjerne publike, ekonomski i drugi uvjeti onemogućili daljnju realizaciju ovog projekta. Ovim putem zahvaljujemo svim gledateljima na dugogodišnjoj vjernosti, kao i partnerima koji su nas tijekom godina podržavali - priopćili su te zaključili riječima: - Posebnu zahvalu upućujemo cjelokupnoj kreativnoj i tehničkoj ekipi koja je u ovaj projekt uložila svoj trud i profesionalnost, a redakciji Bujice želimo poslovni uspjeh i visoku gledanost na drugim medijskim platformama", zaključili su u svojoj objavi.

Ključne riječi
voditelj televizija Z1 Velimir Bujanec otkaz bujica showbiz

Komentara 19

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
11:41 13.01.2026.

Bitno da Pupovčeva VidaTV radi normalno

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
13:07 13.01.2026.

Puna podrška Bujancu! Ne daj se, ima i drugih televizija. Samo jako, tek sad hoćemo vidjeti gostovanje generala Glavaša!

ST
Starčević
13:16 13.01.2026.

što ti je sudbina kleta... nakon što se udružio s batajničkim podoficirom protiv vukovaraca ovaj mu utjerao ono što je već utjerao škori i vukovarcima....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
TV KRITIKA

"(Ne)uspjeh prvaka" Slavena Bilića jedan je od najboljih sportskih sadržaja na našim televizijama proteklih godina

Riječ je zapravo o seriji izrazito zanimljivih intervjua sa slavnim sportašima, a koje vodi Slaven Bilić, pokazujući koliko drugačije izgleda razgovor kada s druge strane ne sjedi klasični voditelj ili novinar, nego netko tko je isti taj put već prošao. Bilić ne postavlja uobičajena pitanja nego otvara teme koje sportaši inače preskaču, a ono što je najvažnije - sugovornici mu otkrivaju neka razmišljanja i stavove koje inače ne dijele rado u medijima

divlje pčele

FOTO On je novi Marko Vukas! RTL potvrdio koji glumac preuzima ulogu u seriji, a evo i kada će debitirati

Unutarnja ranjivost Marka Vukasa posebno mu je, kaže, zanimljiva. "Marko je izuzetno slojevit lik. Na prvu može djelovati odbojno zbog svog ponašanja i odluka koje donosi, no iza tih zidova i obrambenih mehanizama krije se dijete koje je ostalo samo i koje nije dobilo dovoljno ljubavi i pažnje. Upravo ta unutarnja ranjivost čini ga zanimljivim. S tom povrijeđenošću se mogu poistovjetiti – svi smo mi, u manjoj ili većoj mjeri, barem jednom bili povrijeđeni. To je emocija iz koje crpim energiju i gradim lik, pokušavajući ga razumjeti, a ne opravdavati", jasan je glumac zagrebačkog HNK i asistent na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu

BRIDGERTON

Novi nastavci Netflixove hit serije donose priče o klasnim podjelama

Baš kao i prethodna sezona, nove epizode ove serije bit će objavljene u dva dijela. Već je to standardna praksa ovog streaming servisa, a plan im je da objave prve četiri epizode te će potom pričekati čak mjesec dana za ostatak sezone kako bi se stvorila napetost. Posebno valja naglasiti i da slijedi promjena vizualnog identiteta sezone, a umjesto pastelnih boja i vječnog proljeća, sezona bi trebala biti obojena toplijim, jesenskim tonovima koji održavaju zreliju i kompleksniju radnju

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!