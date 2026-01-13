Nijemci su odabrali: Ovo su najpopularniji električni automobili u 2025., pogledajte kako stoje kinezi

Električna vozila ponovno postaju sve popularnija nakon "šoka" s poticajima u 2024. godini. Prema podacima Njemačkog saveznog ureda za motorna vozila (KBA), u 2025. godini prodano je više od pola milijuna novih električnih automobila, točnije 545.142. Električna vozila čine gotovo petinu (19,1 %) svih novih automobila. Međutim, koja su električna vozila najpopularnija? Koja su modela izgubila privlačnost među kupcima? BILD je analizirao najnovije podatke KBA-a.

Zanimljivo je da je gotovo cijela top lista najprodavanijih modela iz Volkswagen grupe, uključujući Škodu, Cupru, Audi i Volkswagen. Samo je BMW iX1, koji nije dio Volkswagena, uspio pružiti otpor nadmoćnoj konkurenciji iz Wolfsburga. S druge strane, Tesla se suočava s ozbiljnim padom. Iako je prošle godine Model Y bio najprodavaniji, Tesla je 2025. potpuno ispao iz top 10. Također, Mercedes-Benz, koji je prošle godine bio deseti s modelom EQA, također je nestao iz top liste. Prodaja modela Audi Q4 e-tron i MG4 također je pala, premda su oba modela bila bestseleri u 2024. godini.

BMW iX1 je jedini model koji nije iz Volkswagenove grupacije među najpopularnijim električnim vozilima. S druge strane, kineski proizvođač BYD zabilježio je nevjerojatan rast prodaje u Njemačkoj, povećavši broj prodanih vozila za 706,2 %. Prošle godine prodali su 23.306 vozila, čime su ostvarili tržišni udio od 0,8 %. Najpopularniji kineski brend trenutno je MG Roewe, koji je prodao 26.479 automobila, s tržišnim udjelom od 0,9 %. S druge strane, Tesla je doživjela dramatičan pad prodaje, koja je opala za 48,4 %.

U međuvremenu, Dacia je najavila snižavanje cijene svog modela Spring, koji je postao najjeftiniji novi električni automobil u Njemačkoj, a to je ostvareno čak 30 % nižom cijenom prije nego što nova državna potpora za električna vozila postane aktivna.

Na sajmu CES 2026. godine u Las Vegasu bit će jasno kuda ide industrija, s posebnim naglaskom na nove tehnologije koje će oblikovati budućnost automobilske industrije. Prema podacima za 2025. godinu, deset najprodavanijih električnih automobila ostvarilo je ukupnu prodaju od 223.049 vozila, što čini oko 41 % ukupnog tržišta. Najprodavaniji modeli u 2025. godini bili su: