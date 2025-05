Znate li što u vožnji bicikla znače spuštena lijeva šaka ili pogled preko ramena, ili kolika je kazna za kretanje po pogrešnoj strani ceste?

UPOZORAVALA NA KLIMATSKE PROMJENE

Aktivistkinja i studentica monociklom prešla cijelu zemlju: 'U jednom trenu sam se zapitala što je meni ovo trebalo'

Dozvole li joj obveze, kaže, namjerava se priključiti i Večernjakovoj biciklijadi, koja se vozi 7. lipnja. Ruta od zagrebačkog Trga dr. Franje Tuđmana do sportskog centra Vugrinščak u Samoboru duga je 21 kilometar, no za nju je to sitnica, a nada se kako će i u Večernjakovoj karavani izmamiti brojne osmijehe te barem jednom djetetu probuditi želju da ovlada monociklom.