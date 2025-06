Vrijeme je za zadnje pripreme! Sutra se vozimo na Večernjakovoj biciklijadi: Ako pukne guma, ovako ju možete zamijeniti

Spremite bicikle, podmažite lance, izvadite kacige... Sitno brojimo do 43. izdanja Večernjakove biciklijade, koja je na rasporedu sutra. Biciklisti svih generacija sa svojim "ljubimcima na dva kotača" okupit će se na zagrebačkom Trgu dr. Franje Tuđmana. Start je zakazan za 10 sati, a pred sudionicima je ruta duga 21 kilometar, koja vodi prema Samoboru, točnije do Sportsko-rekreacijskog centra Vugrinščak. Ondje se sprema cjelodnevna zabava, bogata gastroponuda, bazeni za osvježenje i koncertni program. Za svakoga će se naći po nešto, a svojim će hitovima okupljene tako zabavljati Minea, Vojko V, Peconni i Edlib.

Taj rekreativni događaj, koji već desetljećima okuplja zaljubljenike u biciklizam, idealna je prilika za dan u prirodi, no kako bi to iskustvo bilo zaista bezbrižno i ugodno, važno je pripremiti se na vrijeme, kako fizički, tako i tehnički, pa još jednom podsjećamo na sve stvari na koje trebate obratiti pažnju prije početka biciklijade.

Važno je, dakako, uzeti kacigu. Iako ju nekolicina često zanemaruje, kaciga je osnovna zaštita koja može spasiti život. Podaci pokazuju da u Sjedinjenim Državama svake godine tisuće biciklista završi na hitnom prijemu, a ozljede glave čine čak 75 posto svih slučajeva. Pravilno postavljena kaciga značajno smanjuje rizik od ozbiljnih posljedica u slučaju pada. I udobnost na biciklu je izrazito važna, pogotovo ako se ide na duži put, a njezin temelj je – dobar sic. Tvrda, sportska sjedala mogu biti izrazito neudobna, osobito za žene. Na tržištu su, stoga, dostupna anatomska sjedala koja se lako montiraju i pružaju znatno veću potporu. Prilikom podešavanja, pazite da koljena budu blago savijena dok sjedite i da je nos sica lagano podignut jer ćete tako izbjeći bolove i neugodne trnce. I odjeća također igra važnu ulogu. Najbolji izbor su biciklističke hlače koje su lagane, prozračne i koje se ne gužvaju niti zapinju za kotače.

A što ako inače ne vozite redovito? Nema veze, bitno je ne forsirati se. Večernjakova biciklijada nije utrka. Krenite polako, prilagodite tempo svojim mogućnostima i uživajte u ruti. Vožnja u grupi može vam pomoći da ostanete motivirani i sigurniji, a putovanje će vam brže proći u dobrom društvu.

No osim sebe, potrebno je pripremiti i bicikl. Jedna od najvažnijih vještina koju svaki biciklist, bez obzira na iskustvo, treba savladati, jest mijenjanje gume. U slučaju da ona pukne na pola puta, a nema nikoga u blizini tko bi mogao pomoći, bilo bi super da je znate sami zamijeniti i zato uvijek sa sobom ponesite mini alat, rezervnu gumu i pumpu. A kako je to najjednostavnije napraviti? Najprije skinite kotač s bicikla, pritom obavezno otpustite kočnice i pripazite na lanac. Potom skinite vanjsku i unutrašnju gumu, a prije skidanja zračnice svakako uklonite maticu s ventila. Nakon što provjerite da u vanjskoj gumi nema oštrih ostataka, stavite novu zračnicu, vratite gumu i kotač, te pažljivo napumpajte do preporučenog tlaka.

U svakom slučaju, redovito održavanje bicikla ključ je dugovječnosti "dvokotačnog ljubimca". Servisiranje bicikla trebalo bi se raditi najmanje dva puta godišnje, i to jednom na početku sezone i drugi put na kraju. Osim toga, važno je da sami redovito provjeravate sve ključne komponente: kočnice, lanac, gume, svjetla i sve pokretne dijelove. Bicikl nakon svake vožnje treba oprati, osušiti i podmazati lanac jer se tako najlakše mogu izbjeći skupi kvarovi, ali i uvijek biti spremni za novu rutu.