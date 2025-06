Svratite u Samobor na popularne kremšnite ili bermet, provjerite gdje je skakao Jackie Chan...

Jeste li već osigurali svoj startni broj za 43. izdanje Večernjakove biciklijade? Ako niste, još uvijek stignete, no startamo sutra u 10 sati sa zagrebačkog Trga dr. Franje Tuđmana. Karavana, koju će tradicionalno predvoditi policijske snage, ali i članovi biciklističkog kluba "Vid Ročić", vozit će preko Ilice, Aleje Bologne i Škorpikove pa Samoborskom cestom prema Samoboru te na koncu stići do Sportsko-rekreacijskog centra Vugrinščak. Ondje vas pak čeka bogata gastroponuda, osvježenje u bazenu, kvizovi znanja, radionica "paint and wine", a atmosferu će dodatno zagrijati Renata Končić Minea, Vojko V, Peconni te Edlib i . No kada vas put već nanese u Samobor, u nastavku donosimo popis svega što ondje ne smijete propustiti okusiti, vidjeti ili pak doživjeti.

Nakon pedaliranja okrjepu, primjerice, možete potražiti u nekom od brojnih samoborskih restorana koji nude tradicionalnu autohtonu kuhinju, a među njima su i Samoborska pivnica, odnosno restoran Salvator, Samoborska klet te krčma Gabreku čiji su specijaliteti s gljivama nadaleko poznati. Ako već niste, ne propustite kušati samoborski kotlet, salamu i češnjovke, kao ni sočne pastrve koje sprema OPG Kršlinov mlin.

Među zaštitnim znacima samoborskog kraja su i bermet i muštarda, koji se u podrumu obitelji Filipec već stoljećima rade po istoj recepturi. Bermet će vas zaintrigirati svojim gorko-slatkim okusom nadopunjenim aromama tropskog voća, a gastronome će oduševiti muštarda, pikantni umak čiji je glavni sastojak sjeme gorušice. Može se kombinirati uz govedinu, kobasice ili pak češnjovke. Gotovo koliko i kremšnita, poznati su i dugi redovi koji se stvaraju ispred slastičarnice "U prolazu", na glavnom gradskom trgu, kako bi se guštalo u slavnoj samoborskoj slastici koja se također ondje sprema prema tradicionalnoj recepturi. Često se kremšnite pakiraju i za van pa se njima časti kod kuće, no poseban je osjećaj, kažu Samoborci, osladiti se na samoborskom zraku.

Kad ste već ondje, ne propustite razgledati ni izložbu "150 godina Tragom prvog izleta HPD-a" koja je u sklopu Otvorene galerije Samoborskog muzeja otvorena u novoobnovljenoj Vili Allnoch. Postavom koji se može razgledati sve do 7. rujna, obilježava značajna obljetnica, odnosno prvi organizirani planinarski izlet u Hrvatskoj, održan 17. svibnja 1875. iz Zagreba prema Rudama, Oštrcu i Plešivici, s povratkom u Samobor. Time je počela tradicija organiziranog planinarstva u Hrvatskoj.

U samom centru trga kralja Tomislava smjestio se stari zdenac s pitkom vodom, poznat i po legendi prema kojoj se onaj "tko iz njega pije, uvijek vraća u Samobor". Od tamo, primjerice, možete produžiti do crkve svete Anastazije ispred koje se nalazi kip Djevice Marije posvećen žrtvama Prvog svjetskog rata. Svratiti možete i do Prolaza hrvatskih pjesnika ili Parka domovinske zahvalnosti koji će vas odvesti do stuba koje vode u Langovu ulicu pa prema franjevačkom samostanu, nasuprot kojeg se nalazi i "prva samoborska vikendica", odnosno Wagnerova vila te zgrada stare samoborske škole. Do Tomislavova trga možete pak zaokružiti Langovom te Perkovčevom pa preko mosta izgrađenog prije više od stoljeća, koji je svojevremeno bio drugi armirano-betonski most u Europi.

Zaželite li se mira i tišine "pobjeći" možete i u skrovite dijelove jedne od najljepših samoborskih šetnica, Anindola, koja se nalazi podno krošanja brda Tepec. Tim su se šumskim puteljcima nekoć šetali i inspiraciju tražili neki od najslavnijih književnika poput Augusta Šenoe, Antuna Gustava Matoša i Stanka Vraza, a ondje se, kod kapele svete Ane, već više od stoljeća i pol, jednom godišnje održava i Aninovsko proštenje, koje je uprizoreno i u kultnom klasiku Kreše Golika "Tko pjeva zlo ne misli".

Najbolji pogled na cijeli grad pruža se pak s brda na kojem i dalje stoje ostaci povijesnog zdanja poznatog pod nazivom Stari grad, kojim su nekoć gospodarili brojni kraljevi i plemići poput Arpadovića, Anžuvinaca, Frankopana, Erdõdyja i grofova Celjski, a davne 1268. dao ga je sagraditi češki kralj Otokar. Zdanje je to koje je prije gotovo četiri desetljeća poslužilo i kao kulisa za film "Božji oklop", u kojem je glavnu ulogu odigrao slavni Jackie Chan, koji je umjesto kaskadera scenu skoka sa stijene na lijanu odlučio izvesti sam te umalo poginuo.

Ako je pedaliranje od Zagreba do Vugrinščaka za vas bilo tek zagrijavanje, zaputite li se na neku od brojnih ruta, na dva kotača možete razgledati i okolicu Samobora. Na raspolaganju vam je sedam ruta, sve startaju s Trga kralja Tomislava, a među njima je i najkraća te najmanje zahtjevna, ona duga deset kilometara. Zaokružit ćete je preko obližnjeg naselja Bregana, Luga Samoborskog, Velike Jazbine te malom uzbrdicom preko Otruševca i Vrhovčaka, odakle se možete spustiti ponovno na glavni gradski trg. Pravi avanturisti mogu se pak zaputiti na još 30 kilometara dugu vožnju preko naselja Rude i Braslovje do Prekrižja Plešivičkog, gdje će s asfaltne ceste prijeći na šumski put prema planinarskom domu Željezničar na Oštrcu te se istim putem vratiti na startnu poziciju.