Zbog biciklijade i dobrog društva Jura s Večernjakom pedalira već 37 godina

Više od 2000 biciklista okupilo je 43. izdanje Večernjakove biciklijade u sklopu kojega se jučer, sada već tradicionalno, pedaliralo od zagrebačkog Trga dr. Franje Tuđmana do samoborskog Vugrinščaka. Sudionici su se na ruti dugoj 21 kilometar osvježavali Zala vodom koja im je, s obzirom na važnost hidratacije, podijeljena uoči starta. Na svojim novim Nakamura CATCH 3.5. biciklima do cilja su pedalirali Jadranka Karaman, Mario Tusak i Antonio Vrbančić, a koje je na natječaju za najkreativnije priče nagradio Intersport. Na čelu kolone, među ostalima, bili su i članovi Biciklističkog kluba "Vid Ročić", automobil Hyundai Inster, kao i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić te izvršna direktorica Ivana Krajinović.

– Ova manifestacija traje više od 40 godina. Ona je zaštitni znak, ne samo Večernjeg lista nego i Zagreba. Mislim da je Večernjakova biciklijada uvijek, prije svega, bila mjesto druženja, mjesto na kojemu se spajaju sve generacije – poručio je Klarić. Kao i svake godine otkako je na čelu Grada, karavani se priključio i gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Tomašević nakon vožnje u Večernjakovoj biciklijadi zaigrao i stolni tenis Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Drago mi je da sam opet mogao sudjelovati. Svaka čast Večernjem listu, sretan sam što se ova biciklijada ponovno održala u Zagrebu i Samoboru. Kao i svake godine do sada, s guštom sam odvozio rutu – kazao je Tomašević koji je nakon pedaliranja s ostalim sudionicima na Vugrinščaku zaigrao i stolni tenis. Partneri manifestacije i ove su godine bili Zagrebačka županija i Grad Samobor, a kao pravi domaćini na cilju su bicikliste dočekali samoborska gradonačelnica Petra Škrobot i njezini suradnici.

– Samoborci su vrlo emotivno vezani za Večernjakovu biciklijadu. Bilo im je žao što je bio jedan period stanke, ali evo sad su ponovno sretni. Svake godine je sve više Samoboraca koji bicikliraju u Zagreb pa se vrate ovdje. Sigurna sam da ćemo narednih godina zajedničkim snagama raditi na unaprjeđenju ovog projekta – istaknula je P. Škrobot.

Na biciklu za dvije osobe, koji im je već cijelo desetljeće, glavno prijevozno sredstvo za sudjelovanje u Večernjakovoj biciklijadi, dopedalirali su Branka i Krešo. – Sve je započelo okladom da se ja neću uspjeti probuditi rano ujutro i dopedalirati do Sljemena, a ja sam rekla da hoću i to u tandemu s Krešom. I tako smo krenuli u zajedničke avanture pa i na ovu biciklijadu – prisjetila se Branka.

Zagrepčanka Lidija Janković u Samobor je pak stigla na biciklu kojega je za ovo izdanje odučila posebno ukrasiti, gumenom patkicom koju je namontirala na volan. – Patkica je slatka pa morala sa mnom i na put do Vugrinščaka, jer gdje god idem ja, ide i ona – istaknula je Lidija. Rutu dugu 21 kilometar bez imalo problema, kaže, prevalila je i petogodišnja Gita koja se karavani priključila u društvu tate Vjekoslava.

– Tek sam naučila voziti i jako mi se sviđa moj rozi bicikl jer sam ga sama izabrala. Volim ga voziti – poručila je Gita. Među najmlađim sudionicima našli su se i Ivona, Fran, Mia i Iris koji su, kako bi do Samobora što lakše dopedalirali, za 43. izdanje, kažu, trenirali danima. – Ovo nam je druga zajednička biciklijada. Baš je dobar osjećaj biti tu, atmosfera je odlična, a nije nam smetalo ni sunce – istaknuli su.

Po dolasku na cilj sudionike su dočekali i bogata gastroponuda te brojne zabavne aktivnosti pa su neki tako preciznost odlučili testirati uz alku na biciklu koju je organizirao Next Bike, a neki su osvajali nagrade u izazovu na Hyundaijevom digitalnom totemu. Kreativci su se uključili u "wine&paint" radionicu, a nerijetki su svoje znanje testirali na pub-kvizu u kojemu je konkurenciju pomela ekipa pod nazivom "Basiland security" te osvojila glavnu nagradu, vaučere za putovanje u Tursku, koje su osigurali iz putničke agencije Nikal.

Najmlađi su pak sudjelovali u radionici "Prometna abeceda", zabavljali se na napuhancima, a neki su spas od visokih temperatura potražili i u bazenima. Uživalo se i u Podravkinoj radionici "Svima draža ambalaža", namijenjenoj obiteljima, a kroz zabavnu i kreativnu ponovnu upotrebu limenki vodila ih je Marina Matijević iz inicijative Ja bolji građanin.

– Jako mi je bilo lijepo na radionici. Dobili smo stare konzerve, a ja sam svoju ukrasila bubamarama, cvjetićima i Stitchom – kazala nam je osmogodišnja Marija koja se također priključila radionici.

Tijekom dana atmosferu je nekima od svojih najvećih hitova, među kojima su bili "Rano", "Vrapci i komarci" te "Uberi ljubicu", zabavljala Renata Končić Minea. Osvježenje se na Vugrinščaku nudilo i u pagodi Stanić Grupe, generalnog partnera 43. izdanja Večernjakove biciklijade, a partneri su bili i HEP, HPB, INA, Hrvatska pošta, Di-go, Huawei te Groupama osiguranje.

– Prvi put sam sudjelovao na biciklijadi s 13 godina i u 50 godina nisam propustio ni jednu. Manifestacija je zaista hvalevrijedna, organizacija je odlična, a zabava na Vugrinščaku iz godine u godinu sve bolja – istaknuo je Jura koji je do Samobora pedalirao u društvu prijatelja, Miljenka, Mateja, Mirjane, Dore i četveronožne ljubimice Gite.

– Imam 76 godina i dalje redovito vozim bicikl, ali ovo mi je prvi put da sam na Večernjakovoj biciklijadi. Čini mi se da neće biti i posljednji. Vožnja je prošla odlično, čak sam među prvima dopedalirao do Vugrinščaka – kazao je Antiša Kustić. Nakon cijeloga dana uz sport, rekreaciju i dobru zabavu ispunjenju radionicama, navečer je su za zabavu bili zaduženi glazbenici, mlade nade Peconni i EDLIB, te zvijezda večeri Vojko V, koji je svojim poznatim hitovima "Ne može", "Kako to?" i "Zovi čovika" podigao atmosferu skoro do usijanja i zaključio prekrasan dan i cjelodnevni program na 43. Večernjakovoj biciklijadi.