Žičara Sljeme neće voziti na Snježnu kraljicu, a razlog je poprilično bizaran

Žičara Sljeme danas i sutra neće prevoziti putnike na Snježnu kraljicu jer predstavlja opasnost za gledatelje, izvijestili su organizatori. – Gledatelji bi tako došli na vrh Sljemena, odakle bi se do natjecateljske staze morali najprije spuštati nizbrdo po strmim i zasniježenim stazama, a potom i penjati uzbrdo po tim istim stazama po noći, što bi bilo vrlo naporno i opasno za gledatelje – objasnili su na službenim mrežnim stranicama Snježne kraljice.

Posjetitelje će, dodaju, na Sljeme prevoziti ZET-ovi autobusi, i to iz Zagreba linijom koja će prometovati od Mihaljevca do Ženskog sedla i natrag te iz Bistre linijom od Gornje Bistre do Krumpirišta i natrag. Tijekom Snježne kraljice, od danas do petka, na snazi je privremena regulacija prometa na područjima Sljemenske ceste, Trga Republike Hrvatske, Gračanske ceste, Mlinova, Šestinske ceste i drugih.

Do petka u 12 sati na snazi je zabrana prolaska za vozila od skretanja na vrhu Sljemenske ceste prema hotelu Tomislav i vršnom području Sljemena koje uključuje kućicu SK Medveščak, restoran Zlatni medvjed, restoran Vidikovac i gornju stanicu žičare. Danas i sutra se za sav promet od 6.30 do 19 sati zatvara Ulica Bliznec i Sljemenska cesta od Ulice Bliznec do Šestinskog lagvića.

Do 19 će biti na snazi i zabrana skretanja desno sa Ksaverske ceste na Gračansku cestu za sva vozila osim za vozila ZET-a te vozila stanara. Od 9.30 do 12 sati u Ulici Mlinovi na snazi će biti zabrana skretanja lijevo iz Mlinova na Gračansku cestu svim vozilima osim vozilima ZET-a i vozilima stanara.

