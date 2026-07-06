FOTO Zbog radova nastao prometni čep: Pogledajte prizore s jednog od najopterećenijih križanja u Zagrebu
Već prvog radnog dana nakon uvođenja nove regulacije prometa zbog opsežnih radova na križanju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, na jednome od najprometnijih zagrebačkih raskrižja stvorile su se velike gužve.
Radovi na raskrižju trajat će do 31. kolovoza, dok će tramvajski promet Vukovarskom biti obustavljen do 17. kolovoza. Vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca i dodatni oprez zbog izmijenjene prometne regulacije.