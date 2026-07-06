FOTO Zbog radova nastao prometni čep: Pogledajte prizore s jednog od najopterećenijih križanja u Zagrebu

Već prvog radnog dana nakon uvođenja nove regulacije prometa zbog opsežnih radova na križanju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, na jednome od najprometnijih zagrebačkih raskrižja stvorile su se velike gužve.
Već prvog radnog dana nakon uvođenja nove regulacije prometa zbog opsežnih radova na križanju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, na jednome od najprometnijih zagrebačkih raskrižja stvorile su se velike gužve.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Najkritičnije je u Vukovarskoj ulici prema zapadu, gdje se promet iz tri prometne trake preusmjerava u samo jednu, dok se duga kolona vozila stvara i u Savskoj cesti.
Najkritičnije je u Vukovarskoj ulici prema zapadu, gdje se promet iz tri prometne trake preusmjerava u samo jednu, dok se duga kolona vozila stvara i u Savskoj cesti.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Tramvaji trenutačno ne prometuju Vukovarskom ulicom, a vozila prolaze preostalim dijelom kolnika uz privremenu signalizaciju.
Tramvaji trenutačno ne prometuju Vukovarskom ulicom, a vozila prolaze preostalim dijelom kolnika uz privremenu signalizaciju.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Radovi na raskrižju trajat će do 31. kolovoza, dok će tramvajski promet Vukovarskom biti obustavljen do 17. kolovoza. Vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca i dodatni oprez zbog izmijenjene prometne regulacije.
Radovi na raskrižju trajat će do 31. kolovoza, dok će tramvajski promet Vukovarskom biti obustavljen do 17. kolovoza. Vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca i dodatni oprez zbog izmijenjene prometne regulacije.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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