Želi kupiti stan u Zagrebu, budžet mu je 150.000 eura: 'Žao mi je. Sretno'

U potrazi za stanom u Zagrebu sve je više onih koji svoju priču opisuju riječima "razočaranje" i "nemoguće". Takav je slučaj i jednog korisnika Reddita, koji je podijelio svoje iskustvo tražeći stan minimalne kvadrature od 35 kvadrata s budžetom od oko 150.000 eura. "Tražim stan u Zagrebu, da nije suteren, potkrovlje ili neka ruševina u koju treba uložiti 50.000 eura. Oko 50.000 eura imam, a za ostatak planiram uzeti stambeni kredit. Razgledavao sam par stanova i ostao duboko razočaran. Kupnja novogradnje nije moguća dok stanovi nisu izgrađeni jer nemaju uporabnu dozvolu. Ispočetka sam planirao potrošiti oko 130.000 eura, ali shvatio sam da se s tim ne može apsolutno ništa. Zar je stvarno ponuda stanova toliko loša? Upitno je hoću li išta uspjeti i sa ovih 150.000… Ako ste bili u sličnoj situaciji ili imate neki savjet, rado bih poslušao vašu stranu priče", napisao je.

A u komentarima je dobio potvrdu koliko je potraga iscrpljujuća. "Traženje stana traje jako dugo i jako je iscrpljujuće", napisao je jedan komentator, dodajući da su mnogi, čak i u vrijeme nešto nižih cijena, morali provoditi više od godinu dana pretražujući oglase, postavljati obavijesti i reagirati munjevitom brzinom čim se pojavi "ok stan". "I meni, a i jednom prijatelju su dva stana otišla jer smo htjeli prespavati odluku. Što isto treba prihvatiti kao nešto što se događa. Zna se dogoditi i da se sve dogovorite pa ljudi povise cijenu ili odustanu od prodaje, a i da se sve dogovorite pa ti onda banka ne da dovoljno nego ti fali 5-10k i traži dalje. Uglavnom, dobrih stanova ima, ali odu u par sati s oglasnika. Suludo, ali nazalost s dobrim stanovima tako", napisao je.

Drugi je dodao kako je 2019. stan od 42 kvadrata s parkingom platio 100.000 eura. "Danas se na Njuškalu taj isti stan oglašava za 310.000, a banka ga procjenjuje na 220.000 eura (bez parkinga), dok je renta preko 800 eura", kaže."Teško da ćeš naći nešto dostojno življenja. Žao mi je i želim ti svu sreću", "Mislim da ni sa 150 nećeš imati sreće", "Bojim se da moraš dodati 20–30 tisuća ako želiš nešto pristojno", nizali su se komentari.

A njihovu frustraciju potvrđuju i službeni podaci. Prosječna cijena kvadrata u Zagrebu, prema Državnom zavodu za statistiku, iznosi gotovo 3.000 eura, a cijene iz godine u godinu rastu. Primjerice, u odnosu na 2024., 2025. su porasle između 10 i 12 posto.