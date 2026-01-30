Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŠKO ZA PRIUŠTITI

Želi kupiti stan u Zagrebu, budžet mu je 150.000 eura: 'Žao mi je. Sretno'

Zagreb: Slika crne mačke na zgradi na kojoj se obnavljaju stanovi
Emica ElvedjiPIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
30.01.2026.
u 13:33

Jedan od korisnika Reddita napisao je kako je 2019. stan od 42 kvadrata s parkingom platio 100.000 eura.

U potrazi za stanom u Zagrebu sve je više onih koji svoju priču opisuju riječima "razočaranje" i "nemoguće". Takav je slučaj i jednog korisnika Reddita, koji je podijelio svoje iskustvo tražeći stan minimalne kvadrature od 35 kvadrata s budžetom od oko 150.000 eura. "Tražim stan u Zagrebu, da nije suteren, potkrovlje ili neka ruševina u koju treba uložiti 50.000 eura. Oko 50.000 eura imam, a za ostatak planiram uzeti stambeni kredit. Razgledavao sam par stanova i ostao duboko razočaran. Kupnja novogradnje nije moguća dok stanovi nisu izgrađeni jer nemaju uporabnu dozvolu. Ispočetka sam planirao potrošiti oko 130.000 eura, ali shvatio sam da se s tim ne može apsolutno ništa. Zar je stvarno ponuda stanova toliko loša? Upitno je hoću li išta uspjeti i sa ovih 150.000… Ako ste bili u sličnoj situaciji ili imate neki savjet, rado bih poslušao vašu stranu priče", napisao je.

Kupnja stana u Zagrebu -savjeti
byu/ThrowRA-99098 inzagreb

A u komentarima je dobio potvrdu koliko je potraga iscrpljujuća. "Traženje stana traje jako dugo i jako je iscrpljujuće", napisao je jedan komentator, dodajući da su mnogi, čak i u vrijeme nešto nižih cijena, morali provoditi više od godinu dana pretražujući oglase, postavljati obavijesti i reagirati munjevitom brzinom čim se pojavi "ok stan". "I meni, a i jednom prijatelju su dva stana otišla jer smo htjeli prespavati odluku. Što isto treba prihvatiti kao nešto što se događa. Zna se dogoditi i da se sve dogovorite pa ljudi povise cijenu ili odustanu od prodaje, a i da se sve dogovorite pa ti onda banka ne da dovoljno nego ti fali 5-10k i traži dalje. Uglavnom, dobrih stanova ima, ali odu u par sati s oglasnika. Suludo, ali nazalost s dobrim stanovima tako", napisao je.

Drugi je dodao kako je 2019. stan od 42 kvadrata s parkingom platio 100.000 eura. "Danas se na Njuškalu taj isti stan oglašava za 310.000, a banka ga procjenjuje na 220.000 eura (bez parkinga), dok je renta preko 800 eura", kaže."Teško da ćeš naći nešto dostojno življenja. Žao mi je i želim ti svu sreću", "Mislim da ni sa 150 nećeš imati sreće", "Bojim se da moraš dodati 20–30 tisuća ako želiš nešto pristojno", nizali su se komentari.

A njihovu frustraciju potvrđuju i službeni podaci. Prosječna cijena kvadrata u Zagrebu, prema Državnom zavodu za statistiku, iznosi gotovo 3.000 eura, a cijene iz godine u godinu rastu. Primjerice, u odnosu na 2024., 2025. su porasle između 10 i 12 posto.
Ključne riječi
reddit cijene kvadrata nekretnine Zagreb stanovi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!