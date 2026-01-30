Sjećate se ovog zagrebačkog nathodnika? Nakon našeg teksta, stiže inspekcija!

Nakon što smo prošlog tjedna upozorili na loše stanje pješačkog nathodnika koji povezuje Donju Kustošiju s Ilicom – ključne pješačke veze za tisuće stanovnika tog dijela Zagreba, iz Grada Zagreba stigao je odgovor u kojem tvrde kako će njihovi djelatnici izići na teren. Kako navode, gradska tvrtka Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo (GSKG) u nekoliko je navrata sanirala gazišta, pri čemu je popravljan asfaltni sloj, dok je rasvjeta predana na održavanje tvrtki Elicom. Radove na sanaciji izvodila je tvrtka Tehno Elektro iz Đakova. "Radi utvrđivanja stvarnog stanja, djelatnici Grada Zagreba će izaći na teren i provesti pregled", stoji u odgovoru.

Podsjetimo, riječ je o posljednjem pješačkom nathodniku u Zagrebu, izgrađenom još 1970. godine za potrebe tadašnje tvornice TOZ, koji je s vremenom postao praktički jedina sigurna veza Donje Kustošije s tramvajskim i autobusnim linijama na Ilici. Iako je u njegovu obnovu uloženo 3,2 milijuna kuna, stanje nathodnika već je nekoliko godina nakon rekonstrukcije ponovno alarmantno – vidljivi su tragovi korozije, oguljena boja i zapuštenost.

Stanari upozoravaju da se problemi nisu pojavili “od jučer” te da je riječ o posljedicama izostanka redovitog održavanja, a ne o izvanrednom kvaru. Hoće li izlazak gradskih službi na teren rezultirati konkretnim zahvatima ili će sve ostati na još jednom pregledu i evidenciji, zasad nije poznato.